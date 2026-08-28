САЩ са разчистили мини в Ормузкия проток

Американските сили са разчистили морски мини от международните корабни маршрути в Ормузкия проток, съобщи командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. По думите му мините са били поставени преди месеци от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран.

В операцията са участвали водолази от Военноморските сили, специални части Navy SEALs, както и авиация на американската армия, флота, Военновъздушните сили и Морската пехота. Купър заяви, че международните корабни маршрути вече са отворени и движението постепенно се увеличава.

Според CENTCOM през последните няколко месеца американските сили са подпомогнали преминаването на близо 1500 търговски кораба през пролива. Те са превозвали общо близо 750 млн. барела суров петрол към световните пазари. Командването твърди още, че в операцията участват хиляди военнослужещи, повече от 20 военни кораба и стотици самолети.

САЩ продължават и военноморската блокада срещу Иран. По данни на американското командване от възобновяването ѝ в средата на юли нито един кораб не е влизал или напускал иранско пристанище без американско разрешение, с изключение на хуманитарни случаи. CENTCOM твърди, че 75 кораба са били принудени да се върнат, а три са били обездвижени, след като не са изпълнили американски разпореждания.

На 28 август през протока са преминали едва седем товарни кораба при средно 15 за предходните десет дни, показват предварителни данни на Kpler, цитирани от Reuters. Броят може да бъде коригиран, тъй като част от корабите се движат с изключени транспондери.