SpaceX печели милиарди от отдаване на AI изчислителна мощност

SpaceX развива бизнес модел, при който част от огромната изчислителна мощност в центровете ѝ за данни се отдава под наем на други компании. Според Financial Times това се превръща в един от най-доходоносните елементи в стратегията на компанията за изкуствен интелект.

От проспекта на SpaceX става ясно, че компанията прилага т.нар. „двойна монетизация“ на инфраструктурата си – използва изчислителните ресурси за собствените си AI разработки, а неизползвания капацитет предоставя на външни клиенти срещу заплащане.

Най-значимият договор е с AI компанията Anthropic. По данни на Financial Times тя наема почти целия изчислителен капацитет на центъра за данни Colossus I срещу около 1,25 млрд. долара месечно до май 2029 г. Това се равнява на приблизително 15 млрд. долара годишни приходи.

Според оценките, цитирани от изданието, изграждането на съоръжението е струвало между 7 и 13 млрд. долара, а годишните разходи за експлоатация са между 3 и 4,5 млрд. долара. При тези параметри инвестицията може да бъде изплатена за по-малко от година, ако договорените приходи се запазят.

Моделът показва колко висока остава стойността на изчислителната мощност за AI в момент, когато водещите технологични компании инвестират десетки милиарди долари в центрове за данни и специализирани чипове.

SpaceX вече отчита бърз ръст на приходите от AI бизнеса си. През второто тримесечие на 2026 г. приходите на компанията достигнаха 7,8 млрд. долара, почти двойно повече спрямо година по-рано, а приходите от AI дейности нараснаха с около 250%. В същото време капиталовите разходи достигнаха над 18 млрд. долара, от които около 15,8 млрд. долара са били насочени към AI инфраструктура.

Въпреки силните текущи приходи подобен модел носи и риск. Financial Times отбелязва, че високите цени за наем на изчислителна мощност се дължат в голяма степен на недостига на капацитет. Ако предлагането на центрове за данни се увеличи значително, цените могат да спаднат и доходността да се свие.