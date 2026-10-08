Близо всеки 5-ти зает в България работи за чужда фирма

Почти всеки пети зает в бизнес сектора на България е работил за чуждестранно контролирана компания през 2023 г. Делът е 18,7%, или 411 020 души. Така България е с 3,2 процентни пункта над средното равнище за Европейския съюз, където делът е 15,5%. Данните на Евростат обхващат предприятията, които работят в съответната държава, но се контролират от собственик или група извън нея. Те показват значителната роля на международния капитал на българския пазар на труда.

Най-голям е делът на заетите в чуждестранно контролирани предприятия в Люксембург – 44,5%. Следват Словакия с 28,0%, Чехия с 27,5%, Ирландия с 27,3% и Румъния с 26,9%. В Румъния в такива компании работят 1 301 612 души.

Евростат свързва високите стойности в част от тези държави с относително ниските разходи за труд и с големия брой работници в преработващата промишленост. Собствениците често са от други страни от Европейския съюз.

При най-големите икономики в съюза делът е по-нисък – 12,1% в Германия, 11,9% във Франция и 9,9% в Италия. Испания е на равнището на средното за ЕС – 15,5%.

В целия Европейски съюз предприятията под чуждестранен контрол са едва 1,1% от всички активни фирми в бизнес сектора. В тях обаче работят 15,5% от заетите, а приносът им към създадената добавена стойност достига 24,0%.

„Чуждестранно контролираните предприятия по правило са значително по-големи от местните“, посочва Евростат.

Най-висок е делът на тези фирми в Люксембург – 27,9% от всички предприятия, следван от Естония с 10,9%. Във Франция, Италия и Полша делът е 0,1%.

Над 60% от чуждестранно контролираните предприятия в ЕС са под контрола на собственици от друга държава членка. Според Евростат географската близост е сред факторите, които влияят върху решенията на инвеститорите.

В Словакия 80,6% от тези фирми са контролирани от собственици от ЕС, а в Гърция – 78,3%. В Ирландия делът на предприятията под контрол извън съюза достига 73,2%, а в Малта – 57,9%. Сред инвеститорите извън ЕС компаниите от САЩ осигуряват най-много работни места.

Чуждестранно контролираните предприятия имат съществено присъствие и в научноизследователската дейност. През 2023 г. те са осигурили 25,0% от разходите за научноизследователска и развойна дейност в промишлеността и строителството в 18 държави от ЕС с налични данни, както и 25,2% от персонала в тази сфера. В Чехия, Ирландия, Унгария, Люксембург, Румъния, Словакия, Испания и Швеция делът на тези компании в разходите е над 50%.