Казахстан ускорява прехода към икономика с изкуствен интелект

Казахстан се стреми да превърне изкуствения интелект от технологичен сектор в основа на икономиката си - от производството и енергетиката до образованието и държавното управление. Планът беше представен на форума AI & Digital Bridge в Астана, който събра представители на правителството, технологични компании, инвеститори и изследователи.

„Истинската стойност на изкуствения интелект е в разширяването на човешките възможности“, заяви президентът Касим-Жомарт Токаев на заседание на Съвета за развитие на изкуствения интелект, проведено паралелно с форума. По думите му конкуренцията вече не се определя само от природните ресурси, капитала и пазарите, а и от скоростта, с която се повишава производителността.

Казахстан иска да използва ИИ не само за модернизиране на съществуващи отрасли, но и за намаляване на зависимостта си от суровините и за увеличаване на дела на продукцията с по-висока добавена стойност. Промишленото производство е достигнало почти 90 милиарда евро през първите осем месеца на годината, а преработващата промишленост е нараснала с 8,4% спрямо същия период на предходната година.

Фокус върху производството

Токаев заяви, че поддържането на този темп изисква по-висока производителност на труда, модернизиране на индустриалната база и разширяване на производството на стоки с висока добавена стойност.

Според представения план изкуственият интелект може да подпомогне инженерите при вземането на решения, да автоматизира процеси и да даде на ръководителите информация в реално време за състоянието на производството. Президентът е възложил на правителството да определи компании за цялостна ИИ трансформация, да ускори преминаването от пилотни проекти към реални приложения и да разработи индустриални бази данни.

ИТ секторът вече има международно присъствие. Износът на ИТ услуги е надхвърлил 860 милиона евро през миналата година, а цифрови решения от Казахстан се използват в повече от 100 държави.

Университет за изкуствен интелект

Министърът на цифровото развитие Жаслан Мадиев заяви, че Казахстан развива петте основни слоя на ИИ икономиката – енергийна инфраструктура, микрочипове, облачни платформи, езикови модели и приложения. „Най-големият потенциал за Казахстан е в приложния изкуствен интелект“, каза Мадиев.

В рамките на форума започна работа Qazaq AI Research University – първият специализиран изследователски университет в страната, посветен на изкуствения интелект, и първият университет с интегриран ИИ в Централна Азия. На 1 септември в него са започнали обучение 528 студенти в бакалавърски и магистърски програми.

Сред направленията са машинно обучение, физически и индустриален ИИ, интелигентни системи, инженеринг и сигурност на ИИ системи, безпилотни въздушни системи и цифрово право. Студентите използват изкуствен интелект и в самия учебен процес – за курсови работи, лекции, разписания и проследяване на напредъка.

Микрочипове и електроенергия

Амбициите на Казахстан са ограничени от недостиг на ключова инфраструктура. Проучване на MIT Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship е обхванало 650 стартъпа и 130 компании в четири централноазиатски държави и Азербайджан.

„Виждаме силна политическа воля и финансиране за ИИ, но има сериозни ограничения, като достъпа до микрочипове“, заяви директорът на изследванията на центъра Шамил Ибрагимов. Той посочи и недостига на електроенергия като възможно препятствие при изграждането на нови центрове за данни.

Форумът в Астана е привлякъл около 25 000 посетители, 300 лектори и близо 200 стартъпа и ИТ компании. Подписани са 62 меморандума и споразумения, но реалният резултат от стратегията ще зависи от това дали ИИ ще бъде внедрен в предприятията, университетите и ежедневната работа, а не само в отделни демонстрационни проекти.