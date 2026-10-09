ЕК избра 46 стратегически проекта за редкоземни елементи

Европейската комисия избра 46 нови стратегически проекта за критични суровини в 16 държави от Европейския съюз. Те ще получат предимство при процедурите за разрешителни, както и подкрепа при търсенето на публично и частно финансиране, докато Брюксел се стреми да намали зависимостта на блока от Китай.

Проектите обхващат 15 от общо 17 стратегически суровини в списъка на ЕС. Сред тях са мед, литий, никел, кобалт, манган, графит, редкоземни елементи, магнезий и волфрам. Тези материали са ключови за производството на батерии, електромобили, възобновяема енергия, отбранителна и аерокосмическа техника.

„Новите 46 проекта се очаква да изискват около 21,1 млрд. EUR капиталови инвестиции, мобилизирани от комбинация от публични и частни източници“, заяви Европейската комисия, цитирана от Ройтерс. Определянето на дадена инициатива като стратегически проект обаче не означава автоматично отпускане на средства от бюджета на ЕС. Комисията ще улеснява достъпа до съществуващи финансови инструменти и ще свързва разработчиците с потенциални кредитори.

Проекти от Германия до Швеция

Сред посочените инициативи са литиевият проект Цинвалд в Германия, мината Скориес в Гърция, планиран алуминиев завод на Арктиал във Финландия и медният проект Вискариа в Швеция. В списъка има и проекти, подкрепяни от големи европейски индустриални групи като Юмикор, Аурубис и Леонардо.

Очаква се ускоряването на административните процедури да съкрати времето до реализацията на проектите. Те ще трябва да продължат да спазват изискванията за опазване на околната среда и останалите условия за получаване на разрешителни.

Целите на ЕС до 2030 г.

Новата селекция е част от прилагането на европейския Закон за критичните суровини. Според поставените цели до 2030 г. ЕС трябва да добива най-малко 10% от годишното си потребление на стратегически суровини, да преработва 40% и да рециклира 25% от тях.

Европейският съюз и други западни икономики продължават да разчитат в значителна степен на Китай за критични минерали и компоненти. Пекин все по-често използва тези зависимости като инструмент в търговските отношения, което засилва натиска върху Брюксел да диверсифицира доставките си и да развива вътрешен добив, преработка и рециклиране.

Новите 46 проекта следват първия списък от 60 стратегически инициативи, обявен през предходната година. Тогава 47 проекта бяха в ЕС, а 13 бяха извън него, включително в Бразилия, Гренландия и Казахстан.