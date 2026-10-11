Ключов лизингодател поръча 250 самолета от Boeing и Airbus

Ирландският самолетен лизингодател Avolon поръча 250 нови самолета от Boeing и Airbus, като договорът включва опция за още 100 машини от европейския производител. Сделката обхваща 140 Boeing 737 MAX, 75 Airbus A320neo и 35 Airbus A330neo.

След поръчката общият брой на самолетите в твърдите ангажименти на Avolon достига 749. Компанията притежава 561 самолета и е третият по големина самолетен лизингодател в света, съобщи Ройтерс. Допълнителните 100 самолета Airbus са включени като опция, но конкретните им модели все още не са уточнени.

Одобрението се очаква до края на октомври

Avolon е базирана в Дъблин и е дъщерно дружество на китайската Bohai Leasing, която притежава 70% от компанията. Поръчките подлежат на одобрение от акционерите на Bohai Leasing, като решението се очаква преди края на октомври 2026 г.

Сделката разширява дългосрочния портфейл от самолети, които Avolon ще предоставя на авиокомпании чрез лизинг. В него влизат както теснофюзелажни модели за къси и средни маршрути, така и широкофюзелажният A330neo за далечни полети.

Компанията отчита активност и на вторичния пазар

През третото тримесечие Avolon е придобила 10 самолета и е продала 29. Към края на септември е договорена продажбата на още 112 машини. Компанията е пласирала 28 самолета от съществуващите си ангажименти и е сключила 84 договора за лизинг, удължавания и промени по договори.

„Продължаваме да виждаме силно търсене на самолети от ново поколение, което се отразява на дейността ни по пласиране и търговия през тримесечието“, заявява главният изпълнителен директор на Avolon Анди Кронин.

„Радваме се, че постигнахме споразумения с Airbus и Boeing, които укрепват и разширяват дългосрочния ни график за доставки“, посочва Кронин.

По думите му новите поръчки ще помогнат на компанията да отговори на бъдещите потребности на авиокомпаниите, които обновяват и разширяват флотите си с по-нови самолети.

Източници: reuters.com, rte.ie, airlinergs.com