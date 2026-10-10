Доходите и богатството на американците растат, но и дълговете се увеличават

Доходите и нетното богатство на повечето американски семейства са нараснали между 2022 и 2025 г., но едновременно с това все повече домакинства изпитват затруднения при обслужването на дълговете си. Това показва новото Проучване на потребителските финанси на Федералния резерв.

Реалният медианен доход, изчислен с отчитане на инфлацията, се е увеличил със 7% до 82 200 долара. В същото време реалният среден доход е спаднал с 6% до 145 200 долара. Разликата се обяснява основно със свиване на доходите в горния край на разпределението. Федералният резерв отчита, че доходите на по-бедните семейства са се повишили по-осезаемо, докато при най-високодоходните групи са намалели.

Медианното нетно богатство е нараснало с 2% до 215 900 долара, а средното – със 7% до 1,24 млн. долара. Най-богатите 10% са увеличили медианното си богатство с 31% до 3,6 млн. долара. Федералният резерв обаче отчита значителни различия между отделните групи.

Най-възрастните са най-богати, младите губят позиции

Семействата, оглавявани от човек на 75 или повече години, вече имат най-високото медианно нетно богатство сред възрастовите групи. Техният медианен показател се е увеличил с 37%. За семействата под 35 години той е намалял с 23% до 33 000 долара. Според анализа спадът при най-младите семейства е свързан основно с отстъплението на стойността на бизнес дяловете, които са поскъпнали силно в периода 2019–2022 г.

Медианното нетно богатство на чернокожите семейства, които не са испаноговорящи, е намаляло с 25%, въпреки че средното им богатство е нараснало с 5%. При испаноговорящите семейства медианното богатство се е увеличило с 18%, а средното – с 34%. Федералният резерв посочва, че съотношението между медианното богатство на белите и чернокожите семейства е достигнало най-високото си равнище от 2016 г. насам.

Повече семейства изостават с плащанията

Делът на семействата със задължения е останал почти без промяна – около 77%, а медианният и средният размер на дълга са се запазили. Същевременно дълговата тежест е нараснала. Делът на семействата, при които плащанията по дълга надхвърлят 40% от дохода, се е увеличил от 6,5% на 8,6% – равнище, наблюдавано за последно през 2013 г. Медианното съотношение между плащанията по дълга и дохода е достигнало 15,4%.

„Докато повечето семейства са отбелязали умерено увеличение на доходите и нетното богатство, все по-голяма част от тях изглежда изпитва финансов стрес“, посочва Федералният резерв.

Почти 20% от семействата са заявили, че изостават с плащания по заеми, спрямо около 12% през 2022 г. Над 8% са били просрочили задълженията си с поне два месеца, при 5% три години по-рано. Фед свързва влошаването с по-високите лихви по ипотечните и потребителските кредити на фона на продължителната инфлация.

Делът на собствениците на жилища е останал около 66%, но медианната нетна стойност на жилището – след приспадане на ипотеката – се е увеличила до 230 000 долара от 218 900 долара. Участието на фондовия пазар е спаднало от 58% на 56%, докато медианната стойност на акциите сред притежателите им е нараснала с 36% до 77 400 долара. Така ръстът на активите е бил концентриран по-силно сред семействата, които вече имат инвестиции.