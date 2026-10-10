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Украйна ще изплаща външни дългове до 2061 година
  Тема: Украйна

Украйна ще изплаща външни дългове до 2061 година

10 Октомври, 2026 10:27 623 19

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Държавният дълг надхвърля 215 милиарда долара

Украйна ще изплаща външни дългове до 2061 година - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна ще трябва да изплаща задължения към международни финансови институции поне до 2061 г., показват данни от прогнозния график за обслужване на държавния дълг, публикуван от украинското Министерство на финансите. Плащанията по задължения в долари продължават до 2057 г., а тези в евро – до 2061 г., съобщава ТАСС, цитирана от руското издание „Национална служба за новини“ (НСН).

Според изчисленията на агенцията през 2057 г. Киев трябва да изплати на кредиторите си 780 млн. евро и 120 млн. долара. За 2061 г. са предвидени плащания в размер на 250 млн. евро. Погасителният график включва ежегодни плащания по съществуващите задължения.

Разчетите са направени въз основа на действащите кредитни споразумения и не включват евентуални бъдещи заеми. Това означава, че при поемане на нови дългове общият размер на задълженията и сроковете за тяхното обслужване могат да се променят. Наличието на падежи до 2061 г. обаче не означава непременно, че всички настоящи задължения ще останат непогасени дотогава.

Към 31 август 2026 г. държавният и гарантираният от държавата дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или приблизително 215,55 млрд. долара, според данните, цитирани от руската информационна агенция.

Значителна част от външното финансиране на Украйна е предоставена при преференциални условия от международни партньори. Сред основните кредитори са Европейският съюз, Международният валутен фонд и други международни финансови институции. Финансовата подкрепа има ключово значение за покриването на бюджетните потребности на страната в условията на продължаващата война.

През април 2026 г. Украйна и група държави кредитори, включително страните от Г-7 и Парижкия клуб, подписаха меморандум за временно преустановяване на плащанията по определени държавни задължения до края на февруари 2030 г. Според украинското Министерство на финансите отложените суми ще бъдат изплащани на равни шестмесечни вноски през периода 2035–2039 г., като отложените лихви ще бъдат капитализирани.

Отделно Киев продължава да обслужва задълженията си към Международния валутен фонд. Според информацията, цитирана от НСН, до края на 2026 г. страната трябва да изплати на фонда близо 1 млрд. долара.

Дългосрочните задължения поставят въпроса за устойчивостта на украинските публични финанси и способността на страната да обслужва заемите си след края на войната. Реалното бъдещо дългово натоварване ще зависи от икономическото възстановяване, условията по международното финансиране, евентуални нови заеми и последващи споразумения с кредиторите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    21 3 Отговор
    Това, само при условие, че британците им разрешат да развеят бялото знаме днес. А това, едва ли ще стане. Така че, Украйна няма да има, и дълговете няма да бъдат платени.

    10:29 10.10.2026

  • 2 Урковци от Киев 🙈🙉🙊

    6 5 Отговор
    ЕС да открадне руските пари ! От нас да не чака , ние искаме Още !

    Коментиран от #6

    10:30 10.10.2026

  • 3 Айляк

    15 2 Отговор
    Ако остане нещо от Украйна, ще плаща.

    10:30 10.10.2026

  • 4 не че ми е важно ама как ще стане?

    20 2 Отговор
    откъде пари? кой ще работи? те си избиха населението

    10:31 10.10.2026

  • 5 Пич

    14 2 Отговор
    Това е много несериозна статия!!! Украйна няма да съществува в сегашният си видео, или ще съществува изцяло в ОНД!!!
    Ерго - или Русия няма да плати на никой нищо, или останалото парченце от Украйна ще принадлежи на частни лица от САЩ, които също на никой нищо няма да плащат!!!
    Урсулианците трябва да бъдат осъдени - и по телевизията.....

    10:33 10.10.2026

  • 6 само да кажа

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Урковци от Киев 🙈🙉🙊":

    ама които пипне чужди пари без значение руски или каквито са там ще го бият през ръчичките

    така че това със краденето е само теория

    а специално руските пари не можеш ги пипна защото нафтата ти ще стане 5 евро литъра

    затова е добре да не се пипа нищо руско за да не поскъпва и да я има нафтата на бензиностанцията

    че всичко във магазина идва със камиони които се движат с нафта, без нафта ще гледате празни рафтове

    10:33 10.10.2026

  • 7 Украйна

    7 2 Отговор
    Ще изплаща буй...след като се присъедини към Руската федерация и Северна Корея ще изплати среден пръст. Иначе с Европа до 2261 ще изплаща ако съществува

    10:33 10.10.2026

  • 8 Мишел

    8 1 Отговор
    Украйна няма да съществува още след година.

    10:36 10.10.2026

  • 9 Госあ

    3 1 Отговор
    Е това правят западняците с по слабите 😉 нас ни разгембиха армия, енергетика, индустрия и земеделие, да си пробутват боклуците, но поне не станахме пушечно месо. за което не е късно, но поне има спокойствие някакво че петроханци не са във властта

    10:46 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 До кога

    1 1 Отговор
    Рсзбрсхме, но от кога ще почне?

    10:51 10.10.2026

  • 12 Гориил

    1 5 Отговор
    Украйна няма да ви върне нито един евроцент и ще стане член на НАТО и Европейския съюз. И ще ѝ простите всички дългове.

    10:53 10.10.2026

  • 13 Факти

    1 5 Отговор
    Русия никога не изплати лендлийза, с който Америка я спаси от Германия във ВСВ. От 11,2 милиарда долара върна само 722 милиона през следващите 60 години. Дори и тия пари бяха обезценени от инфлацията, защото Русия плати смешна лихва от 2% върху тях. Практически Русия не върна нищо - само 6% от главницата, обезценена с десетилетия инфлация. Америка опрости дълговете на Русия защото я видя колко е скъсана. Смили се над нея дето се вика. То затова сега Китай отказва да финансира Русия и проектът за газовата тръба беше замразен. Путин няма пари да построи неговата част от трасето, а Си отказва да му ги даде защото знае, че няма да си ги получи обратно.

    Това е причината Русия да няма голям дълг. Не, че не иска и няма нужда - просто никой не иска да рискува да й дава пари. В отчаянието си тя емитира държавни облигации с извънземна лихва от 17%. Такова чудо има само в Африка.

    Коментиран от #19

    10:58 10.10.2026

  • 14 Ако украинците

    2 2 Отговор
    Бяха седнали на масата за преговори още в началото, всички проблеми щяха да се избегнат.
    Да благодарят на Борис Джонсън за "съвета" да не го правят, защото Западът подкрепя украйна. Резултата е видим.

    Коментиран от #18

    11:00 10.10.2026

  • 15 Нищо

    1 2 Отговор
    Няма да изплаща дълговете ще изчезнат в ядрената пепел обхванала континента

    11:00 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор
    а ние докога, след като борисов е теглил дългосрочни заеми за 30 години

    11:21 10.10.2026

  • 18 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ако украинците":

    а дали това не е отмъщение за изтреблението на евреи в украйна през ВСВ, само в родни град на Зеленскиса разстреляни десетки хиляди евреи включително братята на неговия дядо, дядо му е оцелял защото е бил на фронта и е герой от войната с ордени за храброст и офицерско звание

    11:26 10.10.2026

  • 19 Нориил

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Грешите. Русия извърши последното си плащане по дълга на СССР по Lend-Lease на 21 август 2006 г. и приключи сделката на 100%.

    11:30 10.10.2026