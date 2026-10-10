Украйна ще изплаща външни дългове до 2061 година

Украйна ще трябва да изплаща задължения към международни финансови институции поне до 2061 г., показват данни от прогнозния график за обслужване на държавния дълг, публикуван от украинското Министерство на финансите. Плащанията по задължения в долари продължават до 2057 г., а тези в евро – до 2061 г., съобщава ТАСС, цитирана от руското издание „Национална служба за новини“ (НСН).

Според изчисленията на агенцията през 2057 г. Киев трябва да изплати на кредиторите си 780 млн. евро и 120 млн. долара. За 2061 г. са предвидени плащания в размер на 250 млн. евро. Погасителният график включва ежегодни плащания по съществуващите задължения.

Разчетите са направени въз основа на действащите кредитни споразумения и не включват евентуални бъдещи заеми. Това означава, че при поемане на нови дългове общият размер на задълженията и сроковете за тяхното обслужване могат да се променят. Наличието на падежи до 2061 г. обаче не означава непременно, че всички настоящи задължения ще останат непогасени дотогава.

Към 31 август 2026 г. държавният и гарантираният от държавата дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или приблизително 215,55 млрд. долара, според данните, цитирани от руската информационна агенция.

Значителна част от външното финансиране на Украйна е предоставена при преференциални условия от международни партньори. Сред основните кредитори са Европейският съюз, Международният валутен фонд и други международни финансови институции. Финансовата подкрепа има ключово значение за покриването на бюджетните потребности на страната в условията на продължаващата война.

През април 2026 г. Украйна и група държави кредитори, включително страните от Г-7 и Парижкия клуб, подписаха меморандум за временно преустановяване на плащанията по определени държавни задължения до края на февруари 2030 г. Според украинското Министерство на финансите отложените суми ще бъдат изплащани на равни шестмесечни вноски през периода 2035–2039 г., като отложените лихви ще бъдат капитализирани.

Отделно Киев продължава да обслужва задълженията си към Международния валутен фонд. Според информацията, цитирана от НСН, до края на 2026 г. страната трябва да изплати на фонда близо 1 млрд. долара.

Дългосрочните задължения поставят въпроса за устойчивостта на украинските публични финанси и способността на страната да обслужва заемите си след края на войната. Реалното бъдещо дългово натоварване ще зависи от икономическото възстановяване, условията по международното финансиране, евентуални нови заеми и последващи споразумения с кредиторите.