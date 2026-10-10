Украйна ще изплаща външни дългове до 2061 година

Украйна ще трябва да изплаща задължения към международни финансови институции поне до 2061 г., показват данни от прогнозния график за обслужване на държавния дълг, публикуван от украинското Министерство на финансите. Плащанията по задължения в долари продължават до 2057 г., а тези в евро – до 2061 г., съобщава ТАСС, цитирана от руското издание „Национална служба за новини“ (НСН).
Според изчисленията на агенцията през 2057 г. Киев трябва да изплати на кредиторите си 780 млн. евро и 120 млн. долара. За 2061 г. са предвидени плащания в размер на 250 млн. евро. Погасителният график включва ежегодни плащания по съществуващите задължения.
Разчетите са направени въз основа на действащите кредитни споразумения и не включват евентуални бъдещи заеми. Това означава, че при поемане на нови дългове общият размер на задълженията и сроковете за тяхното обслужване могат да се променят. Наличието на падежи до 2061 г. обаче не означава непременно, че всички настоящи задължения ще останат непогасени дотогава.
Към 31 август 2026 г. държавният и гарантираният от държавата дълг на Украйна възлиза на 9,603 трилиона гривни, или приблизително 215,55 млрд. долара, според данните, цитирани от руската информационна агенция.
Значителна част от външното финансиране на Украйна е предоставена при преференциални условия от международни партньори. Сред основните кредитори са Европейският съюз, Международният валутен фонд и други международни финансови институции. Финансовата подкрепа има ключово значение за покриването на бюджетните потребности на страната в условията на продължаващата война.
През април 2026 г. Украйна и група държави кредитори, включително страните от Г-7 и Парижкия клуб, подписаха меморандум за временно преустановяване на плащанията по определени държавни задължения до края на февруари 2030 г. Според украинското Министерство на финансите отложените суми ще бъдат изплащани на равни шестмесечни вноски през периода 2035–2039 г., като отложените лихви ще бъдат капитализирани.
Отделно Киев продължава да обслужва задълженията си към Международния валутен фонд. Според информацията, цитирана от НСН, до края на 2026 г. страната трябва да изплати на фонда близо 1 млрд. долара.
Дългосрочните задължения поставят въпроса за устойчивостта на украинските публични финанси и способността на страната да обслужва заемите си след края на войната. Реалното бъдещо дългово натоварване ще зависи от икономическото възстановяване, условията по международното финансиране, евентуални нови заеми и последващи споразумения с кредиторите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
10:29 10.10.2026
2 Урковци от Киев 🙈🙉🙊
Коментиран от #6
10:30 10.10.2026
3 Айляк
10:30 10.10.2026
4 не че ми е важно ама как ще стане?
10:31 10.10.2026
5 Пич
Ерго - или Русия няма да плати на никой нищо, или останалото парченце от Украйна ще принадлежи на частни лица от САЩ, които също на никой нищо няма да плащат!!!
Урсулианците трябва да бъдат осъдени - и по телевизията.....
10:33 10.10.2026
6 само да кажа
До коментар #2 от "Урковци от Киев 🙈🙉🙊":ама които пипне чужди пари без значение руски или каквито са там ще го бият през ръчичките
така че това със краденето е само теория
а специално руските пари не можеш ги пипна защото нафтата ти ще стане 5 евро литъра
затова е добре да не се пипа нищо руско за да не поскъпва и да я има нафтата на бензиностанцията
че всичко във магазина идва със камиони които се движат с нафта, без нафта ще гледате празни рафтове
10:33 10.10.2026
7 Украйна
10:33 10.10.2026
8 Мишел
10:36 10.10.2026
9 Госあ
10:46 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 До кога
10:51 10.10.2026
12 Гориил
10:53 10.10.2026
13 Факти
Това е причината Русия да няма голям дълг. Не, че не иска и няма нужда - просто никой не иска да рискува да й дава пари. В отчаянието си тя емитира държавни облигации с извънземна лихва от 17%. Такова чудо има само в Африка.
Коментиран от #19
10:58 10.10.2026
14 Ако украинците
Да благодарят на Борис Джонсън за "съвета" да не го правят, защото Западът подкрепя украйна. Резултата е видим.
Коментиран от #18
11:00 10.10.2026
15 Нищо
11:00 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
11:21 10.10.2026
18 Ами
До коментар #14 от "Ако украинците":а дали това не е отмъщение за изтреблението на евреи в украйна през ВСВ, само в родни град на Зеленскиса разстреляни десетки хиляди евреи включително братята на неговия дядо, дядо му е оцелял защото е бил на фронта и е герой от войната с ордени за храброст и офицерско звание
11:26 10.10.2026
19 Нориил
До коментар #13 от "Факти":Грешите. Русия извърши последното си плащане по дълга на СССР по Lend-Lease на 21 август 2006 г. и приключи сделката на 100%.
11:30 10.10.2026