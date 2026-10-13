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ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните компании

ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните компании

13 Октомври, 2026 09:47 493 10

  • европейски съюз-
  • свръхпечалби-
  • петролни компании-
  • цени на енергията-
  • вопке хукстра

Европейската комисия организира работна група, която ще оцени приложимостта на мярката на фона на скока в цените на енергията

ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните компании - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обмисля общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните и газовите компании, докато държавите членки търсят средства за подпомагане на гражданите заради рязкото поскъпване на енергията.

Европейската комисия организира работна група, която ще разгледа предимствата и недостатъците на подобна мярка и ще прецени дали тя може да бъде приложена. Това съобщи еврокомисарят по климата и данъците Вопке Хукстра пред Ройтерс.

„Гражданите, и особено уязвимите граждани, са заплашени от сериозни увеличения на сметките за енергия. А някои компании отчитат наистина прекомерни печалби, без да доставят каквито и да било допълнителни услуги или продукти“, заяви Хукстра.

По думите му компаниите печелят от сътресенията на енергийните пазари. Хукстра подчерта, че за много граждани и политици това изглежда несправедливо, но предупреди, че всяка бъдеща мярка трябва да премине през внимателна юридическа оценка.

Шест държави настояват за общ подход

Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия призоваха Европейския съюз да разгледа възможността за общ данък върху извънредните печалби на енергийните компании.

Идеята се появява на фона на рязкото увеличение на цените на петрола. Фючърсите на референтния сорт Брент достигнаха близо 120 долара за барел в края на април и все още са с над 70 процента над равнището от началото на годината. Това увеличи приходите на производителите и рафинериите.

Поскъпването е свързано с военния конфликт около Иран, нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток и атаките срещу държави от Персийския залив. Правителствата в Европа се опитват да ограничат натиска върху домакинствата и бизнеса, без да е ясно какъв ще бъде размерът или обхватът на евентуалния европейски данък.

Прецедентът от 2022 г.

ЕС вече въведе данък върху свръхпечалбите на петролните, газовите и въглищните компании, както и на рафинериите, през 2022 г. Мярката беше приета след рязкото поскъпване на енергията, последвало пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Част от компаниите оспориха данъка като противозаконен. Делата по мярката все още не са приключили, което според Хукстра е един от въпросите, които Европейската комисия трябва да вземе предвид при изработването на ново предложение.

Някои държави вече предприеха самостоятелни действия. Португалия въведе 33-процентен данък върху извънредните доходи на петролните компании и рафинериите за 2026 г. На равнище ЕС обаче окончателно решение няма, а първата стъпка е анализът на работната група на Европейската комисия.

Източници: marketscreener.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврейските свръхпечалби (грабеж)

    3 0 Отговор
    не се коментират на територията

    09:49 13.10.2026

  • 2 Сзо

    4 0 Отговор
    Ний проблем нямаме. Лукойл работи на загуба....може би единствената рафинерия в света която е на загуба от 30 години и продължава работа.

    09:57 13.10.2026

  • 3 Мнение

    2 0 Отговор
    Данъци има от време оно, те са част от живота на хората, НО когато данъци, такси, акцизи и др подобни, се увеличават всяка година, а насреща няма дори минимален отчет (за какво точно се харчат парите на хората), е редно народите в Европа да станат и да тропнат на масата!
    Не е нормално само ЕС да има въглеродни квоти, докато Китай и САЩ им е през...!!!

    Това води до неконкуретнти продукти в полза на Китай и САЩ!

    Естествено ЕС не е независим съюз, а просто суровинен придатък на глобалистите, които са се възприели като господари на света!

    Именно затова урсулите крадат европейската пара и я дават на зеления наркоман, който после им се отчита в обратна посока!
    Щото натрупани активи, вкл спестявания, няма как да бутнат лесно европейците!
    Затова всичко що бе евтино за ЕС (примерно ресурсите от Русия), сега източникът е отново същият, но през посредници с гигантски надценки!
    Това води до крах и фалити в икономиката на ЕС, като дългът на фащ ще бъде прехвърлен на европейците (освен ако хората в ЕС не свалят от власт урсулите, и то в най-скоро време)!

    10:44 13.10.2026

  • 4 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    За да има свръх печалба то преди това е имало свръх кражба и грабеж, всеки който има печалби над 40% трябва да е в затвора и фирмите затворени и иззети в полза на държавата, Забравете ЕС измислицата свободен пазар и клиента нещо си контролирал, ако държавата не контролира нещо значи го контролира някой друг, ама не е клиента, ако не вярвате може да отидете в който искате магазин и да пробвате да контролирате цената.

    10:45 13.10.2026

  • 5 млад урсулианец

    2 0 Отговор
    Пазарна икономика, спасяване на планети, хора, природа са ЕС измислици за скубане на данъци и грабеж на собственото си население, държавите в ЕС нямат нищо, всичко икономика, индустрия и квот се сетиш е на картелите и корпорациите, няма колонии, няма ресурси, нищо, скубането на населението не е достатъчно и затова теглят заеми, сега фалирали в дългова спирала, светлината в тунела е от бързия влак, колко още ще издържи ЕС на скубане населението и заеми преди да почнат бунтовете ще разберем съвсем скоро, за наша жалост такива са фактите, ЕС пирамидата отива към логичния си край.

    10:54 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахаха

    2 0 Отговор
    Еврасти крадливи върнете ни парите от зелените крадливи данъци, акцизи и от ДДС, то си е ДДК данък добавена кражба,ЕС режима е сложил по големи данъци от самата себестойност на продуктите, е няма такъв грабеж на народа. Никъде в света няма такива данъци освен в ЕС режима, данъци преки и косвени в ЕС ги водят 65% ама са над 70% това е страшен грабеж над населението, през крепостничеството са смятали 50% данък за жесток, е ние кво да кажем по зле от крепостни хахахаха.

    11:01 13.10.2026

  • 9 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    За да има свръх печалба то преди това е имало свръх кражба и грабеж, всеки който има печалби над 40% трябва да е в затвора и фирмите затворени и иззети в полза на държавата, Забравете ЕС измислицата свободен пазар и клиента нещо си контролирал, ако държавата не контролира нещо значи го контролира някой друг, ама не е клиента, ако не вярвате може да отидете в който искате магазин и да пробвате да контролирате цената.

    11:02 13.10.2026

  • 10 Това е добра идея

    0 0 Отговор
    Това е ускори "Зеления преход " и ще намали съществено броя на хората, от глад.
    Ще имаме електрически самолети и танкове, ще има и липса на хляб.

    11:06 13.10.2026