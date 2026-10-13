ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните компании

Европейският съюз обмисля общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните и газовите компании, докато държавите членки търсят средства за подпомагане на гражданите заради рязкото поскъпване на енергията.

Европейската комисия организира работна група, която ще разгледа предимствата и недостатъците на подобна мярка и ще прецени дали тя може да бъде приложена. Това съобщи еврокомисарят по климата и данъците Вопке Хукстра пред Ройтерс.

„Гражданите, и особено уязвимите граждани, са заплашени от сериозни увеличения на сметките за енергия. А някои компании отчитат наистина прекомерни печалби, без да доставят каквито и да било допълнителни услуги или продукти“, заяви Хукстра.

По думите му компаниите печелят от сътресенията на енергийните пазари. Хукстра подчерта, че за много граждани и политици това изглежда несправедливо, но предупреди, че всяка бъдеща мярка трябва да премине през внимателна юридическа оценка.

Шест държави настояват за общ подход

Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия призоваха Европейския съюз да разгледа възможността за общ данък върху извънредните печалби на енергийните компании.

Идеята се появява на фона на рязкото увеличение на цените на петрола. Фючърсите на референтния сорт Брент достигнаха близо 120 долара за барел в края на април и все още са с над 70 процента над равнището от началото на годината. Това увеличи приходите на производителите и рафинериите.

Поскъпването е свързано с военния конфликт около Иран, нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток и атаките срещу държави от Персийския залив. Правителствата в Европа се опитват да ограничат натиска върху домакинствата и бизнеса, без да е ясно какъв ще бъде размерът или обхватът на евентуалния европейски данък.

Прецедентът от 2022 г.

ЕС вече въведе данък върху свръхпечалбите на петролните, газовите и въглищните компании, както и на рафинериите, през 2022 г. Мярката беше приета след рязкото поскъпване на енергията, последвало пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Част от компаниите оспориха данъка като противозаконен. Делата по мярката все още не са приключили, което според Хукстра е един от въпросите, които Европейската комисия трябва да вземе предвид при изработването на ново предложение.

Някои държави вече предприеха самостоятелни действия. Португалия въведе 33-процентен данък върху извънредните доходи на петролните компании и рафинериите за 2026 г. На равнище ЕС обаче окончателно решение няма, а първата стъпка е анализът на работната група на Европейската комисия.

Източници: marketscreener.com