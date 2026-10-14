Тръмп: Тайван ще купува 30% от газа от Аляска за 20 години

Тайван ще купува 30% от газа, произведен по бъдещия проект за втечнен природен газ в Аляска, в продължение на 20 години, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. По думите му Тайван ще инвестира и 4,4 млрд. долара в изграждането на енергийната инфраструктура.

„Тайван току-що се съгласи да купува 30% от газа, който ще излиза от тръбопровода през следващите 20 години“, каза Тръмп на предизборен митинг в Аляска. Той определи договореността като „една от най-големите сделки в историята“ и заяви, че тя „гарантира успеха“ на проекта за две десетилетия.

Американският президент не представи подробности за условията на договореността, включително дали става дума за окончателен договор за покупка на втечнен природен газ или за предварителен ангажимент. Към момента на изявлението не е имало публично потвърждение от тайванските власти, съобщи Асошиейтед прес.

Проектът предвижда тръбопровод с дължина близо 1300 километра

Проектът Alaska LNG предвижда изграждането на тръбопровод с дължина около 1298 километра. Той трябва да пренася природен газ от находищата на Северния склон на Аляска до южната част на щата, където горивото ще бъде охлаждано до втечнено състояние и изнасяно за азиатски пазари.

Планираният капацитет е близо 4 млрд. кубически фута втечнен природен газ дневно. Разработчикът Glenfarne Alaska LNG оценява стойността на проекта на до 55 млрд. долара, а реализацията му от години е забавяна заради високите разходи и въпросите около икономическата му жизнеспособност.

Южна Корея също е свързана с проекта

Тръмп по-рано заяви, че Южна Корея ще инвестира над 50 млрд. долара в Alaska LNG. Южнокорейски представители обаче посочиха, че участието на страната все още не е окончателно и че проектът трябва да премине оценки за икономическа целесъобразност и правна допустимост.

Южнокорейският министър на търговията, индустрията и ресурсите Ким Джун-гуан заяви, че обявеното от Тръмп е надхвърлило постигнатото между двете страни. Според него договореното е само започване на работа по проекта при условие, че бъде доказана неговата търговска жизнеспособност.

Новата заявка за участие на Тайван би осигурила предварителен купувач за значителна част от бъдещото производство, но практическото значение на ангажимента ще зависи от подписването на официални договори и от окончателното инвестиционно решение за изграждането на проекта.

Източници: apnews.com, news.bloomberglaw.com, alaskapublic.org