Инфлацията в САЩ се ускори до 3,7% през септември

Инфлацията в САЩ се е ускорила до 3,7% на годишна база през септември, показват данните на Бюрото по трудова статистика. Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,6% спрямо август, след като месец по-рано се повиши с 0,4%. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха месечен ръст от 0,6% и годишна инфлация от 3,6%.

Основният натиск през септември е дошъл от енергията. Енергийният индекс се е увеличил с 5,2%, а бензинът е поскъпнал с 9,1% само за месец. На годишна база бензинът е с 34,2% по-скъп, докато цените на горивното масло са нараснали със 74,2%. Енергията като цяло е поскъпнала с 20,4% за последните 12 месеца.

Храните не поскъпват през месеца

Цените на храните са останали без промяна през септември, но са с 2,5% над нивото си от същия месец на миналата година. При храните за домакинствата е отчетено понижение от 0,1%, докато храненето извън дома е поскъпнало с 0,2% за месеца.

Разходите за жилища са нараснали с 0,4%. При употребяваните автомобили и камиони е отчетено увеличение от 0,7%, а облеклото е поскъпнало с 0,3% през месеца и с 3,4% за година.

Базисният индекс, който изключва храните и енергията, се е повишил с 0,3% през септември и с 2,6% на годишна база. Това показва, че поскъпването не се ограничава само до горивата, въпреки че именно енергийният компонент има най-голям принос за месечния ръст.

Фед повиши лихвата

На заседанието си през септември Федералният резерв повиши целевия диапазон на федералната фондова лихва с 0,25 процентни пункта до 3,75%-4%. Това беше първото увеличение на лихвите от повече от три години. В изявлението си централната банка заяви: „Инфлацията остава повишена“, като посочи, че решението трябва да подпомогне връщането ѝ към целта от 2%.

Следващото заседание на Федералния резерв е насрочено за 27-28 октомври. Следващите официални данни за потребителските цени ще обхващат октомври и се очаква да бъдат публикувани на 10 ноември. Те ще покажат дали поскъпването на горивата продължава да поддържа инфлацията над целта на централната банка.

Източници: focus-news.net