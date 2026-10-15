Новини
Бизнес »
Инфлацията в САЩ се ускори до 3,7% през септември

Инфлацията в САЩ се ускори до 3,7% през септември

15 Октомври, 2026 06:44 411 2

  • инфлация в сащ-
  • цени на горивата-
  • федерален резерв-
  • лихви

Цените на бензина са скочили с 9,1% за месеца, а енергията е поскъпнала с 5,2%. Федералният резерв вече повиши основната лихва до 3,75%-4%

Инфлацията в САЩ се ускори до 3,7% през септември - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инфлацията в САЩ се е ускорила до 3,7% на годишна база през септември, показват данните на Бюрото по трудова статистика. Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,6% спрямо август, след като месец по-рано се повиши с 0,4%. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха месечен ръст от 0,6% и годишна инфлация от 3,6%.

Основният натиск през септември е дошъл от енергията. Енергийният индекс се е увеличил с 5,2%, а бензинът е поскъпнал с 9,1% само за месец. На годишна база бензинът е с 34,2% по-скъп, докато цените на горивното масло са нараснали със 74,2%. Енергията като цяло е поскъпнала с 20,4% за последните 12 месеца.

Храните не поскъпват през месеца

Цените на храните са останали без промяна през септември, но са с 2,5% над нивото си от същия месец на миналата година. При храните за домакинствата е отчетено понижение от 0,1%, докато храненето извън дома е поскъпнало с 0,2% за месеца.

Разходите за жилища са нараснали с 0,4%. При употребяваните автомобили и камиони е отчетено увеличение от 0,7%, а облеклото е поскъпнало с 0,3% през месеца и с 3,4% за година.

Базисният индекс, който изключва храните и енергията, се е повишил с 0,3% през септември и с 2,6% на годишна база. Това показва, че поскъпването не се ограничава само до горивата, въпреки че именно енергийният компонент има най-голям принос за месечния ръст.

Фед повиши лихвата

На заседанието си през септември Федералният резерв повиши целевия диапазон на федералната фондова лихва с 0,25 процентни пункта до 3,75%-4%. Това беше първото увеличение на лихвите от повече от три години. В изявлението си централната банка заяви: „Инфлацията остава повишена“, като посочи, че решението трябва да подпомогне връщането ѝ към целта от 2%.

Следващото заседание на Федералния резерв е насрочено за 27-28 октомври. Следващите официални данни за потребителските цени ще обхващат октомври и се очаква да бъдат публикувани на 10 ноември. Те ще покажат дали поскъпването на горивата продължава да поддържа инфлацията над целта на централната банка.

Източници: focus-news.net


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    0 0 Отговор
    Всичко е точно. Важното е мага.

    06:53 15.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Няма страшно, БВД расте, вноските по дълга растат❗
    Май вече не остана перо в бюджета за което се отделят повече средства от вноските по външния дълг❗

    06:59 15.10.2026