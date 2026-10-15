Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Новак: Русия и САЩ не обсъждат нов лиценз за дизела
  Тема: Бъдещето на Газа

Новак: Русия и САЩ не обсъждат нов лиценз за дизела

15 Октомври, 2026 15:11 531 2

  • русия-
  • съединени щати-
  • дизелово гориво-
  • александър новак

Първите доставки на руско дизелово гориво за американския пазар могат да започнат след две-три седмици, ако бъде подписан договор

Новак: Русия и САЩ не обсъждат нов лиценз за дизела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русия и САЩ не обсъждат продължаване на лиценза за доставки на руско дизелово гориво след 7 април 2027 г. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от ТАСС и РБК.

„Сега такива преговори няма. Вероятно е рано да се говори за продължаване. Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза Новак.

Първите доставки на руски дизел за САЩ могат да започнат най-рано след две-три седмици, но само ако дотогава бъде сключен договор. По думите на вицепремиера са необходими време за товарене на горивото, наемане на кораб и изпращане на товара до получателя. „Всичко това отнема две-три седмици“, посочи той.

Цената все още се договаря

Руските нефтени компании са готови да започнат товарене веднага след подписването на договор, но търговските условия все още се уточняват. Сред нерешените въпроси е цената на горивото.

По-рано Новак заяви, че доставките ще се извършват по преки договори между руски и американски компании. Според него руският дизел е търсен на международния пазар и интерес към него има и от други купувачи.

Лицензът е в сила до април 2027 г.

На 9 октомври Министерството на финансите на САЩ издаде временен общ лиценз, който разрешава операции с руски дизел до 7 април 2027 г. Решението последва телефонен разговор между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Тръмп заяви, че Русия ще изпрати на американския и световния пазар над 300 хил. тона дизел незабавно, още 500 хил. тона през ноември и 1 млн. тона на по-късен етап. Американският президент свърза допълнителните количества със състоянието на руските нефтопреработвателни заводи.

На 10 октомври руското правителство частично отмени забраната за износ на дизелово гориво и разреши първоначално доставката на 500 000 тона за световния пазар. Властите заявиха, че решението няма да засегне вътрешните потребители.

Новак съобщи още, че до края на годината Русия може да увеличи износа на дизел до 3-3,5 млн. тона месечно. Той посочи, че това ще зависи от възстановяването на работата на нефтопреработвателните заводи след ремонтите.

Източници: rbc.ru, tass.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тръмп като вземе Нефтохим Бургас ще ни продава бензин и дизел по 5 евро за литър.Той е много лаком.

    Коментиран от #2

    15:13 15.10.2026

  • 2 Абе не е само той

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    всички ЗАПАДНЯЦИ са ИЗВЪНРЕДНО ЛАКОМИ!

    15:59 15.10.2026