Новак: Русия и САЩ не обсъждат нов лиценз за дизела

Русия и САЩ не обсъждат продължаване на лиценза за доставки на руско дизелово гориво след 7 април 2027 г. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от ТАСС и РБК.

„Сега такива преговори няма. Вероятно е рано да се говори за продължаване. Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза Новак.

Първите доставки на руски дизел за САЩ могат да започнат най-рано след две-три седмици, но само ако дотогава бъде сключен договор. По думите на вицепремиера са необходими време за товарене на горивото, наемане на кораб и изпращане на товара до получателя. „Всичко това отнема две-три седмици“, посочи той.

Цената все още се договаря

Руските нефтени компании са готови да започнат товарене веднага след подписването на договор, но търговските условия все още се уточняват. Сред нерешените въпроси е цената на горивото.

По-рано Новак заяви, че доставките ще се извършват по преки договори между руски и американски компании. Според него руският дизел е търсен на международния пазар и интерес към него има и от други купувачи.

Лицензът е в сила до април 2027 г.

На 9 октомври Министерството на финансите на САЩ издаде временен общ лиценз, който разрешава операции с руски дизел до 7 април 2027 г. Решението последва телефонен разговор между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Тръмп заяви, че Русия ще изпрати на американския и световния пазар над 300 хил. тона дизел незабавно, още 500 хил. тона през ноември и 1 млн. тона на по-късен етап. Американският президент свърза допълнителните количества със състоянието на руските нефтопреработвателни заводи.

На 10 октомври руското правителство частично отмени забраната за износ на дизелово гориво и разреши първоначално доставката на 500 000 тона за световния пазар. Властите заявиха, че решението няма да засегне вътрешните потребители.

Новак съобщи още, че до края на годината Русия може да увеличи износа на дизел до 3-3,5 млн. тона месечно. Той посочи, че това ще зависи от възстановяването на работата на нефтопреработвателните заводи след ремонтите.

Източници: rbc.ru, tass.ru