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Турция и Казахстан готвят икономически пробив
  Тема: Казахстан

Турция и Казахстан готвят икономически пробив

29 Октомври, 2026 08:11 625 3

  • казахстан-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • касъм-жомарт токаев

Президентите Реджеп Тайип Ердоган и Касъм-Жомарт Токаев обсъдиха разширяването на икономическото сътрудничество, инвестициите, енергетиката и транспортните връзки между двете страни

Турция и Казахстан готвят икономически пробив - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция и Казахстан възнамеряват да увеличат двустранния си стокообмен до 15 млрд. USD и да задълбочат стратегическото си партньорство. Това стана ясно след преговорите между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и казахстанския му колега Касъм-Жомарт Токаев, който пристигна на официално посещение в Анкара на 28 октомври, съобщава казахстанската информационна агенция Kazinform.

Двамата държавни глави проведоха разговори на четири очи, последвани от среща в разширен състав с участието на официалните делегации. Основен акцент беше поставен върху развитието на търговско-икономическите отношения, привличането на инвестиции и реализацията на съвместни проекти.

Токаев подчерта, че Турция вече е сред петте най-големи търговски партньори на Казахстан и сред десетте водещи чуждестранни инвеститори в страната.

„Турция е един от петте най-големи търговски партньори на Казахстан. Освен това турската страна е сред десетте най-големи инвеститори, вложили значителни средства в националната икономика на нашата страна. В Казахстан успешно работят много големи турски компании. Готови сме да оказваме всестранна подкрепа на нашите турски партньори и да създаваме благоприятни условия за техния бизнес“, заяви казахстанският президент.

От своя страна Ердоган потвърди намерението на Анкара да разшири икономическото си присъствие в Казахстан и да увеличи инвестиционното сътрудничество.

„Възнамеряваме да увеличим стокообмена до 15 млрд. USD и да активизираме инвестиционното измерение на двустранните отношения“, посочи турският държавен глава.

Сред обсъдените направления са транспортът и логистиката, енергетиката, изкуственият интелект, селското стопанство и отбранителната промишленост. Двете страни разглеждат тези сектори като възможност за разширяване на икономическите връзки и реализиране на нови съвместни инициативи.

Турция и Казахстан готвят икономически пробив

Особено внимание беше отделено на политическите отношения между Астана и Анкара. Според Токаев сътрудничеството се основава на историческата и културната близост между двата народа, както и на взаимното доверие.

Казахстанският президент заяви, че между двете държави няма противоречия и разногласия и че те продължават да се подкрепят както в двустранен формат, така и в рамките на международните организации.

Токаев припомни, че при посещението на Ердоган в Казахстан през май 2026 г. са били постигнати важни договорености. Тогава двете страни подписаха Декларация за вечно приятелство и разширено стратегическо партньорство, с която потвърдиха намерението си да задълбочат политическите и икономическите отношения.

Официалното посещение на казахстанския президент започна с посрещане на летището в Анкара от самия Ердоган. Впоследствие се състоя и официална церемония по посрещането му.

Визитата се провежда непосредствено преди националния празник на Турция – Деня на републиката, който се отбелязва на 29 октомври. Токаев поздрави турския президент и народа на страната, като изрази подкрепа за развитието и международната роля на Турция.

Турция и Казахстан готвят икономически пробив

В програмата на посещението е включено и участието на двамата президенти в 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави на 29 октомври.

Казахстанският държавен глава потвърди също намерението си да участва в международната климатична конференция COP31, която ще се проведе в турския курорт Анталия.

Преговорите в Анкара потвърждават стремежа на Казахстан и Турция да превърнат политическото си партньорство в по-активно икономическо взаимодействие, като увеличаването на двустранната търговия до 15 млрд. USD остава една от основните им стратегически цели.


Турция
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