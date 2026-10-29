България цели многократно повече компании с EIC финансиране

България си поставя за цел до 2030 г. да се превърне в едно от най-привлекателните места в Европа за създаване и развитие на високотехнологични компании. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на информационен ден на Европейския съвет за иновации в София.
В момента 16 български компании участват в проекти, подкрепени от Европейския съвет за иновации. Амбицията е броят им да нарасне многократно.
Като примери за успешно развитие Василев посочи EnduroSat и Dronamics. По думите му подкрепата по линия на Европейския съвет за иновации е помогнала на EnduroSat да развие дейността си от производство в София до продажби на сателити на клиенти по целия свят.
Според министъра Европа се намира на технологичен кръстопът и трябва да премине от пазар, който основно регулира технологии, създадени другаде, към място, където се разработват нови технологии. Той определи висококвалифицираните инженери, математици и изследователи като основно конкурентно предимство на България.
Система за трансфер на технологии
България изгражда национална система за трансфер на технологии с централен център в „София тех парк“ и регионални офиси в страната. Целта е научните разработки да достигат до патенти, лицензи и нови компании, вместо да остават само в научни публикации.
Василев открои и бъдещата Фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, която трябва да даде на изследователи и стартиращи предприятия достъп до високопроизводителни изчислителни ресурси на европейско равнище. „София тех парк“ участва и в иновационната мрежа DIANA на НАТО, а новият Център за иновации в отбраната обединява научни среди, бизнес и държавни институции за разработване на технологии с двойна употреба.
Финансиране за различните етапи
По време на информационния ден представители на стартиращи предприятия, бързоразвиващи се компании, инвеститори и изследователи са се запознали с възможностите по EIC Pathfinder, EIC Accelerator и STEP. Инструментите обхващат различни етапи от развитието на иновациите - от ранните научни изследвания и създаването на нови технологии до внедряването им на пазара и разрастването на високотехнологичните предприятия.
По-късно Василев и европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева са обсъдили необходимостта процедурите за кандидатстване да бъдат по-бързи и по-достъпни. Сред поставените въпроси е и компаниите да получават своевременно информация дали проектите им са одобрени.
Като приоритет е посочен и по-лесният достъп до научноизследователска инфраструктура, включително лаборатории и суперкомпютри. Василев и Захариева са заявили, че Европа трябва да създава условия иновативните компании не само да започват дейността си в Европейския съюз, но и да продължават развитието си там.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тея бълнувания и мантри
19:16 29.10.2026
2 Никой
19:24 29.10.2026
3 Каква е тази гурла!
Днес 1 мегават часа в Бг.то 320€ без ДДС. срещу 55€ без ДДС в Турция.
Палячовци!
19:33 29.10.2026
4 Хех
19:33 29.10.2026