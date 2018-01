Правят Общност на младите учени

Един от водещите пивовари в света търси най-изявените и мотивирани млади учени, експерти и научни работници, които да въвлече в на своята Изследователска лаборатория. Тази научна общност предоставя възможност на съвременното поколение млади учени да надградят постиженията на известната лаборатория и да разработят интересни нови проекти. Целта е да се поставят нови стандарти в индустрията - с научен подход и чрез партньорски отношения - за проучване възможностите за устойчиви решения в пивоварството.

Общността на младите учени ще разработва иновативни предложения, които адресират предизвикателствата пред бизнеса и ще помага за осъществяването на програмата за устойчиво развитие на „Карлсберг груп“ „Заедно към нулевия отпечатък“, обявена през юни 2017 година.

Плановете на пивовара по отношение на въглеродните емисии са признати като съответстващи на амбициозната цел, записана в Парижкото споразумение, за допустимо покачване на температурите на планетата с не повече от 1,5°C и подчертават ангажимента на компанията да допринесе за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

„Партньорствата и приносът на науката са решаващи за посрещане на световните климатични проблеми. Общността на младите учени е отлично продължение на традициите ни в областта на научните иновации и ще ни помогне да постигнем дългосрочните ни цели и амбиции за устойчиво развитие. Разглеждаме всички възможности за намаляване отпечатъка ни върху околната среда и младите учени ще имат съществена роля в това. Общността ще има за цел да идентифицира иновативни решения, с които да постигнем целите си до 2030 г. - в областта на въглеродния отпечатък и водното потребление – за едно по-добро бъдеще,” сподели изпълнителният директор Кийст Харт.

Общността на младите учени ще бъде ръководена от Изследователската лаборатория на Карлсберг, дала на света pH скалата и пречистения щам бирена мая. Първоначалният й мандат е тригодишен и започва след официалното представяне на Световния икономически форум в Давос.

Общността ще е локализирана в Изследователската лаборатория на „Карлсберг“ в Копенхаген, Дания и в Цигелбрюке, Швейцария, където се намира компанията за доставки и снабдяване.

Обявата за търсенето на млади учени, които да се включат в изследователската общност, може да се види тук: “The best job for the world. Probably”.

Изпълнителният директор Кийст Харт е и най-новият член на Алианса на бизнес лидерите за промени в климата (Alliance of CEO climate leaders) – коалиция от над 70 главни изпълнителни директори, които смятат, че частният сектор носи отговорност за намаляване на емисиите на парникови газове и може да спомогне за управление на глобалния преход към нисковъглеродна икономика. Коалицията се опитва да стимулира и обедини действията и инициативите на компании от всички индустриални сектори.

„Парижкото споразумение отбеляза началото на една нова ера. Днес виждам все по-голяма съпричастност от страна на бизнеса, чрез различни инициативи: Алианса на бизнес лидерите за промени в климата, научния подход в поставянето на екологични цели (Science Based Targets Initiative), както и в RE100 – обединението на компаниите, които имат за обща цел ползването на възобновяеми енергийни източници. За мен е чест Карлсберг Груп да бъде част и от трите инициативи,“ споделя Кийст Харт.

