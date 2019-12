Шест уникални факта за икономиката на Ню Йорк

Ню Йорк е град, който има повече от едно лице. От една страна, той е урбанистичен рай, в което живее почти половината население на щата, а от друга – останалата половина обитават селска местност. Няколко са интересните факти за щата и града Ню Йорк.

1. БВП на глава от населението ще превиши този на Токио през 2035 г. По данни на Office of the New York State Comptroller за 2018 г. той е възлизал на 1.5 трлн. USD. Прогнозите са, че през 2035 г. ще достигне 2.5 трлн. USD. Така Ню Йорк ще се превърне в най-богатия град в света, като изпревари сегашният първенец – Токио.

2. В Ню Йорк живеят най-много милиардери – 103. За сравнение, в Хонг Конг те са 93, а в Сан Франциско и Москва са съответно 74 и 69. В Лондон са избрали да живеят 62 ултрабогаташи.

3. В щата Ню Йорк се произвеждат толкова ябълки, че на всеки жител на Ню Йорк се падат по 11 броя. Това е вторият щат след Вашингтон, в който се произвеждат най-много ябълки. В щата има 700 ябълкови градини.

4. В щата се произвежда и най-много йогурт в САЩ. Ню Йорк е лидер и по производството на сирене и сметана.

5. При наличието на толкова много милиардери, не е изненада, че Ню Йорк е лидер и по експорт на брилянти в световен мащаб. За миналата година са били изтъргувани брилянти на обща стойност над 13 млрд. USD. Следват ценни стоки като картини, ювелирни украшения, злато, рубини и скулптори. Ню Йорк е сред основните градове за доставка на луксозни предмети.

6. В Ню Йорк се намира и един от най-скъпите в света. Той е разположен в 220 Central Park South. Пентахаусът е с цена 238 млн. USD. Цената превишава 180 пъти средната стойност на жилищата в Манхатън, която е 1.32 млн. USD.

