"Bcичĸo ce пoĸaчвa, ocвeн зaплaтитe": инфлaциятa yдари Eтиoпия

Бизнесменът Красимир Стойчев обяснява пред бТВ, че в България офшорките са безсмислени.

“ У нас имаме т. нар. „обратна циганска офшорка”. За да направиш офшорка, ти създаваш фирма, а в България продаваш на един циганин фирма, която има задължения и по този начин прикриваш една собственост и твоите задължения. „