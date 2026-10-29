Няма да поскъпват парното и топлата вода през зимата

Парното и топлата вода няма да поскъпват през следващите месеци. Това прогнозира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в интервю за NOVA.

По думите му очакванията за цените на природния газ на международните пазари са те да се понижат след Нова година. Това би ограничило натиска върху разходите на топлофикационните дружества.

„Към момента топлофикациите нямат някакъв проблем“, каза Кремен Георгиев.

Той обясни, че цената на услугата се формира за период от една година напред. В разчетите са предвидени буфери, които трябва да поемат евентуално увеличение на разходите и да предотвратят прехвърлянето му към потребителите.

Георгиев посочи още, че фючърсните цени на природния газ показват очакване за спад. Според него това поевтиняване може да компенсира временното повишение в ценовия тренд.

Корекция на предложението за газа

Темата за цената на парното беше поставена на фона на първоначалното предложение на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ през ноември. Дружеството обаче се отказа от този размер на искането и обяви, че ще внесе коригирано предложение.

За ограничаване на увеличението се предвижда използване на допълнителни количества природен газ от газохранилището „Чирен“. Окончателното решение за цената на синьото гориво трябва да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Премиерът Румен Радев заяви, че цените на тока и парното няма да бъдат увеличавани до 1 юли 2027 г. Правителството ще осигури средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от ново поскъпване.

Източници: nova.bg