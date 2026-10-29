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Няма да поскъпват парното и топлата вода през зимата
  Тема: Топлофикация

Няма да поскъпват парното и топлата вода през зимата

29 Октомври, 2026 06:39 545 21

  • парно-
  • топла вода-
  • природен газ-
  • топлофикации-
  • булгаргаз

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев очаква спад на цените на природния газ след Нова година

Няма да поскъпват парното и топлата вода през зимата - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парното и топлата вода няма да поскъпват през следващите месеци. Това прогнозира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в интервю за NOVA.

По думите му очакванията за цените на природния газ на международните пазари са те да се понижат след Нова година. Това би ограничило натиска върху разходите на топлофикационните дружества.

„Към момента топлофикациите нямат някакъв проблем“, каза Кремен Георгиев.

Той обясни, че цената на услугата се формира за период от една година напред. В разчетите са предвидени буфери, които трябва да поемат евентуално увеличение на разходите и да предотвратят прехвърлянето му към потребителите.

Георгиев посочи още, че фючърсните цени на природния газ показват очакване за спад. Според него това поевтиняване може да компенсира временното повишение в ценовия тренд.

Корекция на предложението за газа

Темата за цената на парното беше поставена на фона на първоначалното предложение на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ през ноември. Дружеството обаче се отказа от този размер на искането и обяви, че ще внесе коригирано предложение.

За ограничаване на увеличението се предвижда използване на допълнителни количества природен газ от газохранилището „Чирен“. Окончателното решение за цената на синьото гориво трябва да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Премиерът Румен Радев заяви, че цените на тока и парното няма да бъдат увеличавани до 1 юли 2027 г. Правителството ще осигури средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от ново поскъпване.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ран Ът

    11 0 Отговор
    После ще поскъпне тройно 👌🏻

    Коментиран от #8

    06:42 29.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Само няма да ги има.

    06:46 29.10.2026

  • 3 Грешни

    6 0 Отговор
    "прогнози" .

    06:48 29.10.2026

  • 4 Просто

    11 0 Отговор
    мечти... А вие гласувайте.

    06:51 29.10.2026

  • 5 оня с коня

    9 0 Отговор
    Въпросът е дали ще го има това Правителство до 1.Юли за да си изпълни обещанието.

    06:51 29.10.2026

  • 6 А 1 милиард евро дълг за провинцията

    14 2 Отговор
    Въпреки, че е фалирала топлофикацията, за софиянци всичко може. Дъба и идлиотите им.

    06:53 29.10.2026

  • 7 Нали са много социални

    9 1 Отговор
    Защо прогресистите не вдигнат пенсиите от 1 януари ?

    06:53 29.10.2026

  • 8 А газ ще има ли?

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ран Ът":

    Природен газ: Това е основното гориво за по-големите топлофикации в страната

    06:53 29.10.2026

  • 9 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Нямаше да се вдигат данъци и данъчни оценки, нямаше да се се опитват да намалят детските и майчинството, нямаше да се намалява мин.работна заплата, нямаше да се дават или гарантират давания на пари на Украйна, които тя няма никога да върне, щеше да се денонсира Споразумението на Гюров за десетгодишно подпомагане на същата, щеше да се проведе референдум за еврото, за да се произнесе народът български, щеше щеше щеше. Оставка лъжциии !! За пръв път от 36 години няма за кого да гласувам на втори тур и няма да го направя .

    Коментиран от #16

    06:55 29.10.2026

  • 10 Няма да поскъпват до изборите

    9 0 Отговор
    Радев се закле...

    :)))))))

    06:58 29.10.2026

  • 11 факти

    8 0 Отговор
    Радев обвинява всички, че му оставили много неразплатени сметки. Вярно, такива не е показал. А за тези загуби, които сега ще се натрупат в Българгаз, Топлофикация и НЕК, кой ще е виновен?!?

    06:59 29.10.2026

  • 12 Радев и некадърници

    9 0 Отговор
    банкрутираха територията заедно с блеещото стадо...

    07:02 29.10.2026

  • 13 И как точно ще паднат цените зимата

    5 0 Отговор
    Кремъчко да играе на борсата ще стане милионер

    07:02 29.10.2026

  • 14 Ами сега

    6 0 Отговор
    Радко щал да пуска евтина газ от Боташа

    07:05 29.10.2026

  • 15 Тити

    7 0 Отговор
    Като минат изборите друга песен ще запеят.

    07:09 29.10.2026

  • 16 И цената

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    на водата нямаШЕ да вдигат . Да , ама не .

    07:24 29.10.2026

  • 17 спокойно

    1 0 Отговор
    Ще се къпем на воля, да сме чистички за местните избори.

    07:28 29.10.2026

  • 18 Що за глупост

    1 0 Отговор
    Парното в София трябва задължително да се увеличи на пазарен принцип.не може избирателите на ПП,дб,герб да плащат субсидирани цени когато скачат срещу Русия и напират България (но не те лично) да дава пари на Украйна. До кога ще плащат всички сметките на шепа евроатлантици които се крият зад държавата. Наистина Радев се дъни...никакви реформи в администрацията,без съкращения,пак увеличава заплати...жалко

    07:30 29.10.2026

  • 19 Те ги вдигнаха цени парно юли 2026

    0 1 Отговор
    Колко още да вдигат, като ГЕРБ, СДС и ДПС, ПП, ДБ юли и ноември 2025, два пъти годишно. Радев увеличи един път юли 5.5% топла вода, 5.5% топлоенергия.
    Но забравяме СИ с 30%, незаконно върната формула на Гюров и Трайков, одобрена от Радев! Отменена 2 пъти от ВАС. Това също ще натовари потребителите
    Кажете Гюров, Йотова, Радев:
    Защо България купува най-скъп ток в Европа, като сме трети в ЕС по износ ток?
    На кои местни и чужди са дадени МИЛИАРДИ от ПВУ за фото, батерии, перки.
    Колко печелят като купуват ток по 2 ойро мегаватчас през ДЕНЯ, а вечер ни го продават по 350 ойро мегаватчас. Купуват ток за 4 лева, а ни го продават за 700 лв.
    в нормални държави, подобни спекуланти, печалбари, еничари, чорбаджии, якички, олигарси ще са по затворите.
    Какво печелят от фото, батерии, перки, СУМА. Какво печели ДЪРЖАВАТА.
    Какво плащат на държавата за тези МИЛИАРДИ свръх печалби?
    Какво стана с ПАВЕЦ. А с фото на покриви, София сгради?

    Коментиран от #21

    07:50 29.10.2026

  • 20 ОСТАВКА на ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ

    0 0 Отговор
    Търсете причинатав ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ - пратили ни на борса газ и ТОК, закриване ЮП и БЕЛЕНЕ, ПП и ДБ надценки газ, втечнен.
    Питайте Сглобката кой печели посредници от втечнен газ и колко, кой печели от борса ток, батерии, фото и перки. Питайте кой потроши ПАВЕЦ, защото беше конкуренция на частниците..
    ГЕРБ заложиха "бомбите" в енергетика, бюджети, дефицити, заеми, инфлация, спекула, ойро без Референдум. Питайте ги защо са още в НС ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС.

    07:58 29.10.2026

  • 21 А какво

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Те ги вдигнаха цени парно юли 2026":

    Стана с АЕЦ белене и руските реактори?? Защо не я пуснахме тази централа? А за вноса и износа на ток номера става защото имаме батерии. А кой прецака Правец с калпав ремонт....не в Радев

    08:03 29.10.2026

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