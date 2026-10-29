Няма да поскъпват парното и топлата вода през зимата

Парното и топлата вода няма да поскъпват през следващите месеци. Това прогнозира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в интервю за NOVA.
По думите му очакванията за цените на природния газ на международните пазари са те да се понижат след Нова година. Това би ограничило натиска върху разходите на топлофикационните дружества.„Към момента топлофикациите нямат някакъв проблем“, каза Кремен Георгиев.
Той обясни, че цената на услугата се формира за период от една година напред. В разчетите са предвидени буфери, които трябва да поемат евентуално увеличение на разходите и да предотвратят прехвърлянето му към потребителите.
Георгиев посочи още, че фючърсните цени на природния газ показват очакване за спад. Според него това поевтиняване може да компенсира временното повишение в ценовия тренд.
Корекция на предложението за газа
Темата за цената на парното беше поставена на фона на първоначалното предложение на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ през ноември. Дружеството обаче се отказа от този размер на искането и обяви, че ще внесе коригирано предложение.
За ограничаване на увеличението се предвижда използване на допълнителни количества природен газ от газохранилището „Чирен“. Окончателното решение за цената на синьото гориво трябва да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Премиерът Румен Радев заяви, че цените на тока и парното няма да бъдат увеличавани до 1 юли 2027 г. Правителството ще осигури средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от ново поскъпване.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ран Ът
Коментиран от #8
06:42 29.10.2026
2 Последния Софиянец
06:46 29.10.2026
3 Грешни
06:48 29.10.2026
4 Просто
06:51 29.10.2026
5 оня с коня
06:51 29.10.2026
6 А 1 милиард евро дълг за провинцията
06:53 29.10.2026
7 Нали са много социални
06:53 29.10.2026
8 А газ ще има ли?
До коментар #1 от "Ран Ът":Природен газ: Това е основното гориво за по-големите топлофикации в страната
06:53 29.10.2026
9 Ха ха ха
Коментиран от #16
06:55 29.10.2026
10 Няма да поскъпват до изборите
:)))))))
06:58 29.10.2026
11 факти
06:59 29.10.2026
12 Радев и некадърници
07:02 29.10.2026
13 И как точно ще паднат цените зимата
07:02 29.10.2026
14 Ами сега
07:05 29.10.2026
15 Тити
07:09 29.10.2026
16 И цената
До коментар #9 от "Ха ха ха":на водата нямаШЕ да вдигат . Да , ама не .
07:24 29.10.2026
17 спокойно
07:28 29.10.2026
18 Що за глупост
07:30 29.10.2026
19 Те ги вдигнаха цени парно юли 2026
Но забравяме СИ с 30%, незаконно върната формула на Гюров и Трайков, одобрена от Радев! Отменена 2 пъти от ВАС. Това също ще натовари потребителите
Кажете Гюров, Йотова, Радев:
Защо България купува най-скъп ток в Европа, като сме трети в ЕС по износ ток?
На кои местни и чужди са дадени МИЛИАРДИ от ПВУ за фото, батерии, перки.
Колко печелят като купуват ток по 2 ойро мегаватчас през ДЕНЯ, а вечер ни го продават по 350 ойро мегаватчас. Купуват ток за 4 лева, а ни го продават за 700 лв.
в нормални държави, подобни спекуланти, печалбари, еничари, чорбаджии, якички, олигарси ще са по затворите.
Какво печелят от фото, батерии, перки, СУМА. Какво печели ДЪРЖАВАТА.
Какво плащат на държавата за тези МИЛИАРДИ свръх печалби?
Какво стана с ПАВЕЦ. А с фото на покриви, София сгради?
Коментиран от #21
07:50 29.10.2026
20 ОСТАВКА на ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ
Питайте Сглобката кой печели посредници от втечнен газ и колко, кой печели от борса ток, батерии, фото и перки. Питайте кой потроши ПАВЕЦ, защото беше конкуренция на частниците..
ГЕРБ заложиха "бомбите" в енергетика, бюджети, дефицити, заеми, инфлация, спекула, ойро без Референдум. Питайте ги защо са още в НС ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС.
07:58 29.10.2026
21 А какво
До коментар #19 от "Те ги вдигнаха цени парно юли 2026":Стана с АЕЦ белене и руските реактори?? Защо не я пуснахме тази централа? А за вноса и износа на ток номера става защото имаме батерии. А кой прецака Правец с калпав ремонт....не в Радев
08:03 29.10.2026