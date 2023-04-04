Китай има проблем с индустрията на редкоземни елементи

Бюджетът на най-голямата страна в света ще е 4.3 трлн. USD

Лимитът на държавния дълг на централния бюджет на КНР през 2023 г. ще бъде повече от 29,8 трилиона юана (около 4,3 трилиона долара). Това се посочва в ...