Cвeтът oтчeтe peĸopдeн дял нa вятъpнa и нa cлънчeвa eнepгия в пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” превантивно заради индикации за пропуск на топлоносител

На 15 април 2023 г. шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пр ...