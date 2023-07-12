Още съкращения в тexнoлoгичния гигaнт Microsoft

Наемаме непалци и филипинци да работят на морето? Колко пари получават? Пред ФАКТИ говори Александър Георгиев

Намирането на служители, които да работят по морските ни курорти, става все по-трудно. Наемаме непалци и филипинци, а все повече българи, с опит в сек ...