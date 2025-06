Програмата на турското правителство за развитие на местната икономика продължава да се развива успешно, въпреки сътресенията.

„Благодарение на програмата ние засилихме структурната устойчивост на нашата икономика. Въпреки всички видове сътресения, преживени, особено през последните три месеца, програмата не е разклатена“, каза турският президент Реджеп Ердоган по време на 32-рото редовно общо събрание на Асамблеята на турските износители (TIM).

До 20% ще достигне инфлацията до края на текущата година, прогнозира турският президент. Годишната инфлация в южната ни съседка се понижи до 35,4% през месец май, достигайки най-ниското ниво от края на 2021 г. на фона на продължаващ период на дезинфлация в условията на затегнати парични условия, припомня Daily Sabah.

„Нашите резерви започват да се увеличават отново. Доверието в турската лира също расте. Инфлацията намалява“, каза той.

Турската централна банка си е поставила за цел инфлацията да спадне до 24% до края на 2025 г. с по-широк диапазон между 19% и 29%.

Данните за юни, които ще бъдат обявени по-късно тази седмица, вероятно ще покажат по-нататъшно забавяне на темпа, според последните проучвания.

Що се отнася до износа, Ердоган заяви, че 2024 г. е била „рекордна година по отношение на износа“.

„Счупихме рекорд с износ от 262 млрд. USD. Броят на компаниите, изнасящи над 1 млрд. USD миналата година, се увеличи до 18. Продължаваме по същия път през 2025 г.“, продължи той.

„Увеличението на износа на Турция се промени не само по количество, но и по качество. През 2024 г. износът на средно-високо- и високотехнологични продукти надхвърли 101 млрд. USD. Продължаваме да работим за разширяване на износа си“, каза Ердоган.

„През 2024 г. предоставихме ресурси на стойност 24,7 млрд. турски лири на нашите компании в подкрепа на износа на стоки и услуги. Фактори като нарастващото геополитическо напрежение ни напомниха за пореден път, че трябва да увеличим географското разнообразие на нашия износ. Целта ни е да увеличим износа си към далечни страни до 50 млрд. USD, а дела на страните от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК) в общия ни износ до 30% до 2028 г.“, отбеляза той.

Турският президент също така припомни, че износът на отбранителна техника достигна обем от 7,1 млрд. USD, позовавайки се на данните от миналата година, което отбеляза нов рекорд за сектора.

Турската икономика се е разширила с 3,2% през 2024 г., добавяйки също, че е нараснала с 2% през първото тримесечие. „Постигнахме непрекъснат растеж в продължение на 19 тримесечия“, каза той.

В речта си на същото събитие министърът на търговията Омер Болат заяви, че износът продължава да се увеличава въпреки големите предизвикателства.

„През пет от първите шест месеца на годината постигнахме повече износ на стоки, отколкото през същите месеци на предходната година. Продължихме да увеличаваме износа на услуги“, каза той.

В началото на речта си Болат припомни, че 2000-те години, които започнаха с голямо вълнение и надежда, бяха обект на големи конфликти и кризи като световната финансова криза, глобалната пандемия, войните и енергийните войни. Той обаче изрази мнение, че Турция е запазила политическата си стабилност под ръководството на президента Ердоган, въпреки че е в центъра на тези кризи и огнен пръстен, като също така посочи, че са постигнати значителни развития в промишлеността, селското стопанство, услугите и търговията с реформите в икономиката, успехите във външната политика и реализираните големи проекти.

Националният доход на Турция се е увеличил шест пъти в доларово изражение през последните 22 години, достигайки 1,37 трлн. USD, а националният доход на глава от населението се е увеличил четири пъти, приближавайки се до 16 000 USD. По този начин той каза, че Турция се е издигнала до лигата на страните с високи доходи според Световната банка.

Министърът каза още, че годишният износ е достигнал 265,5 млрд. USD към края на май.

Най-добрите турски износители в областта на услугите са турските авиокомпании на Carrier Carrier (Thy), която беше последвана от други компании, които предимно оперират в авиационната индустрия, включително Pegasus, Güneş Ekspres Aviation Inc., IGA Airport Operation Inc. и TAV Airports Holding Inc.

Най-добрите 10 компании, които са изнесли най-много стоки през 2024 г., са Ford Automotive, Toyota Automotive Industry Türkiye Inc., Türkiye Petroleum Refineries Inc. (Tüpraş), Kibar Horectrad Inc., Star Refinery, TGS Външна търговия Inc., Oyak-Renault Factories.