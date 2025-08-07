Новини
Белият дом нареди да се противодейства на Закона за цифровите услуги на ЕС
  Тема: Войната на митата

Белият дом нареди да се противодейства на Закона за цифровите услуги на ЕС

7 Август, 2025 14:53 617 1

Брюксел не възнамерява да обсъжда промени в ключови цифрови актове на Съюза

Белият дом нареди да се противодейства на Закона за цифровите услуги на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Белият дом нареди на американските дипломати в Европа да засилят усилията си за противодействие на Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA), съобщи аг. Reuters, след като прегледа грама на Държавния департамент на САЩ.

На служителите в дипломатическите мисии на САЩ в ЕС е наредено да „стартират лобистка кампания за изграждане на европейска опозиция на DSA“. Вашингтон смята, че законът потиска свободата на словото и налага значителни допълнителни разходи на американските технологични компании.

В грама от 4 август, подписана от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, се отбелязва, че Брюксел въвежда „неразумни“ ограничения върху свободата на изразяване, борбата с речта на омразата, разпространението на дезинформация, а DSA допълнително затяга тези ограничения. Американските дипломати са инструктирани редовно да се свързват с представители на правителствата на страните членки, както и с агенциите, отговорни за цифровите услуги, за да им съобщават опасенията на САЩ относно Споразумението за цифрови услуги и финансовите разходи за американските технологични компании. Документът съдържа конкретни препоръки към американските дипломати как да променят законодателството на ЕС и точки, които ще им помогнат да формулират необходимите аргументи.

Подобна заповед към дипломатите показва засилването на усилията на американската администрация за насърчаване на това, което тя нарича „американска традиция на свобода на словото“ - политика, която допълнително изостри и без това напрегнатите отношения на САЩ с европейските съюзници, съобщи агенцията.

Както заяви по-рано вицепрезидентът на Европейската комисия, европейски комисар по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен, Брюксел не възнамерява да обсъжда промени в ключови цифрови актове на ЕС, включително Закона за цифровите услуги и Закона за цифровите пазари, по време на търговските преговори със САЩ.

Законът на ЕС за цифровите услуги влезе в сила през август 2023 г. Той значително увеличи контрола върху 19 платформи, включително Facebook и Instagram (забранени в Русия, собственост на Meta Corporation, признати за екстремистки в Руската федерация), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и други. Ако компаниите не спазват закона, те ще бъдат глобени с до 6% от глобалните си приходи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хххххххххххх

    1 0 Отговор
    Да почнат от България. Тук одма, ще се получи.

    15:32 07.08.2025