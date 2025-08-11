Днес шефът на Intel отива на тежки преговори в Белия дом

Ръководителят на американската технологична корпорация Intel, Лип-Бу Тан, ще посети Белия дом и ще обсъди сътрудничеството на компанията с правителството с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи на 10 август вестник The Wall Street Journal (WSJ).

Според негова информация „задълбоченият разговор“ е насрочен за 11 август. Лип-Бу Тан се надява да говори за „личния и професионалния си път“ и да си осигури подкрепата на Тръмп. Изпълнителният директор на технологичната компания може да предложи на ръководителя на Белия дом варианти за сътрудничество между правителството и Intel.

На 7 август Тръмп призова за оставката на Лип-Бу Тан, заявявайки, без да дава подробности, че той е „в състояние на сериозен конфликт на интереси“. Според американски медии, призивът на Тръмп е дошъл, след като републиканският сенатор Том Котън, който председателства Комисията по разузнаване на Сената, изрази опасения относно сигурността на операциите на компанията и предполагаемите връзки на Лип-Бу Тан с Китай в писмо до ръководството на Intel.

Лип-Бу Тан преди това е инвестирал в китайски компании чрез американския си фонд, а преди да се присъедини към Intel, е ръководил калифорнийската компания Cadence Design System, която в края на юли се призна за виновна в нарушаване на контрола върху износа при доставката на оборудване и софтуер за разработване на полупроводници на китайски военен университет.

В отговор на критиките, главният изпълнителен директор на Intel заяви, че напълно споделя ангажимента на Тръмп за гарантиране на националните интереси и икономическата сигурност на САЩ. Той също така отбеляза, че около професионалната му кариера се е разпространила „много невярна информация".