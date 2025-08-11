Новини
Бизнес »
Днес шефът на Intel отива на тежки преговори в Белия дом

Днес шефът на Intel отива на тежки преговори в Белия дом

11 Август, 2025 14:21 658 3

  • intel-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Главният изпълнителен директор на компанията ще обсъди сътрудничеството с американските власти с Тръмп

Днес шефът на Intel отива на тежки преговори в Белия дом - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на американската технологична корпорация Intel, Лип-Бу Тан, ще посети Белия дом и ще обсъди сътрудничеството на компанията с правителството с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи на 10 август вестник The Wall Street Journal (WSJ).

Според негова информация „задълбоченият разговор“ е насрочен за 11 август. Лип-Бу Тан се надява да говори за „личния и професионалния си път“ и да си осигури подкрепата на Тръмп. Изпълнителният директор на технологичната компания може да предложи на ръководителя на Белия дом варианти за сътрудничество между правителството и Intel.

На 7 август Тръмп призова за оставката на Лип-Бу Тан, заявявайки, без да дава подробности, че той е „в състояние на сериозен конфликт на интереси“. Според американски медии, призивът на Тръмп е дошъл, след като републиканският сенатор Том Котън, който председателства Комисията по разузнаване на Сената, изрази опасения относно сигурността на операциите на компанията и предполагаемите връзки на Лип-Бу Тан с Китай в писмо до ръководството на Intel.

Лип-Бу Тан преди това е инвестирал в китайски компании чрез американския си фонд, а преди да се присъедини към Intel, е ръководил калифорнийската компания Cadence Design System, която в края на юли се призна за виновна в нарушаване на контрола върху износа при доставката на оборудване и софтуер за разработване на полупроводници на китайски военен университет.

В отговор на критиките, главният изпълнителен директор на Intel заяви, че напълно споделя ангажимента на Тръмп за гарантиране на националните интереси и икономическата сигурност на САЩ. Той също така отбеляза, че около професионалната му кариера се е разпространила „много невярна информация".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интел чиповете

    3 0 Отговор
    предават инфо без знанието на собственника към производителя и съоветно цру и мосад

    14:33 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АМД И Н ВИДИЯ ВЕЧЕ ОБЕЩАХА ЧЕ ЩЕ ДАРЯВАТ
    НА САЩ 15% ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЪРГОВИЯТА С КИТАЙ
    . .....
    ШЕФА НА ИНТЕЛ И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ОДРАН
    СЪС СУЛТАНСКИ ДАНЪК :)

    14:58 11.08.2025