САЩ подписват търговското споразумение до края на октомври

САЩ планират да завършат процеса по сключване на търговски споразумения със страни, които не са го направили до 7 август, когато американските тарифи влязоха в сила, до края на октомври 2025 г., обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Мисля, че ще завършим този процес до края на октомври“, каза той в интервю за портала Nikkei Asia.

Бесент посочи балансирането на американския търговски баланс като едно от условията за намаляване на тарифите. „Ако производството се върне в САЩ, ще внасяме по-малко. „Ето как ще балансираме търговския дефицит“, обясни той.

Бесент отбеляза също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп използва тарифната политика не само за увеличаване на приходите в хазната и защита на американските индустриалци, но и като инструмент „за преговори по въпроси на външната политика“. „Например, сега той заяви, че иска Индия да спре да купува руски петрол“, каза министърът, визирайки тарифите срещу Ню Делхи.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. На 1 август той подписа изпълнителна заповед, с която се въвеждат мита от 15% до 41% срещу повече от 60 държави и Европейския съюз. Те влязоха в сила на 7 август. Най-високите мита са наложени на Ирак (35%), Сърбия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мианмар (40%) и Сирия (41%).

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% върху Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти.