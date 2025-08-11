Новини
Бизнес »
САЩ подписват търговското споразумение до края на октомври
  Тема: Войната на митата

САЩ подписват търговското споразумение до края на октомври

11 Август, 2025 16:21 653 4

  • сащ-
  • търговско споразумение-
  • държави-
  • октомври

Отнася се за държавите, които не са го подписали до 7 август

САЩ подписват търговското споразумение до края на октомври - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ планират да завършат процеса по сключване на търговски споразумения със страни, които не са го направили до 7 август, когато американските тарифи влязоха в сила, до края на октомври 2025 г., обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Мисля, че ще завършим този процес до края на октомври“, каза той в интервю за портала Nikkei Asia.

Бесент посочи балансирането на американския търговски баланс като едно от условията за намаляване на тарифите. „Ако производството се върне в САЩ, ще внасяме по-малко. „Ето как ще балансираме търговския дефицит“, обясни той.

Бесент отбеляза също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп използва тарифната политика не само за увеличаване на приходите в хазната и защита на американските индустриалци, но и като инструмент „за преговори по въпроси на външната политика“. „Например, сега той заяви, че иска Индия да спре да купува руски петрол“, каза министърът, визирайки тарифите срещу Ню Делхи.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. На 1 август той подписа изпълнителна заповед, с която се въвеждат мита от 15% до 41% срещу повече от 60 държави и Европейския съюз. Те влязоха в сила на 7 август. Най-високите мита са наложени на Ирак (35%), Сърбия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мианмар (40%) и Сирия (41%).

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% върху Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 0 Отговор
    Те хубаво го подписват, а Макрончето ще го подпише ли ? Нека видим…

    16:25 11.08.2025

  • 2 Путин е казал, че ще се изтегли от

    1 2 Отговор
    Украйна, ако САЩ им върнат Аляска. Затова срещата е том!

    16:28 11.08.2025

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    САЩ кога ще започнат да плащат на България наем за 4те военни бази на наша територия или сме окупирана територия.

    Коментиран от #4

    16:31 11.08.2025

  • 4 Kaлпазанин

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ние плащаме ,като позволяваме да ни назначават "демократично"през измислени избори и соц агенции подлоги ще блееем плащаме и теглим

    16:38 11.08.2025