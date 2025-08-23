Тръмп обяви списък с американски компании, които възнамеряват да купят TikTok

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има списък с американски купувачи, които възнамеряват да придобият социалната мрежа TikTok от китайската компания ByteDance.

„Имаме купувачи. Имаме много сериозни американски купувачи, които искат да я купят“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери по време на посещение в музея на Белия дом в американската столица.

Тръмп също така посочи, че все още не е говорил за това с китайския президент Си Дзинпин, но възнамерява да го направи в подходящ момент.

Американският лидер беше попитан и дали е загрижен за проблемите с поверителността и сигурността в контекста на използването на TikTok. Както аг. Reuters съобщи по-рано, в социалната мрежа се появи официален акаунт на Белия дом.

„Не съм притеснен. Фен съм на TikTok. Децата ми обичат TikTok. Младите хора обичат TikTok. И можем да продължим да правим това, но ще следим за проблеми с безопасността“, каза Тръмп.

На 19 юни Тръмп заяви, че е удължил забраната на САЩ за създаване и гледане на кратки видеоклипове TikTok с 90 дни, до 17 септември. Изминаха около пет месеца, откакто влезе в сила закон, който би забранил TikTok в САЩ, освен ако компанията майка ByteDance не го продаде. Тръмп подписа изпълнителна заповед след встъпването си в длъжност на 20 януари, която би забавила забраната на платформата в САЩ с поне 75 дни. Той също така заяви пред репортери, че Съединените щати трябва да имат право на половината от TikTok, но не обясни какво точно означава това.