Рекорден брой споразумения подписват Казахстан и Йордания
  Тема: Казахстан

Рекорден брой споразумения подписват Казахстан и Йордания

27 Август, 2025 18:27 213 1

Двете държави преживяват най-продуктивния период за последните 30 години

Рекорден брой споразумения подписват Казахстан и Йордания - 1
Снимка: Акорда
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев проведе разговори в разширен формат с краля на Йордания Абдула II бин Ал-Хюсеин в Акорда. Днес отношенията между двете страни преживяват най-продуктивния период за последните 30 години.

"Казахстан отдава голямо значение на насърчаването на взаимноизгодно партньорство с вашата страна. И вие наистина сте много надежден партньор в съвременния свят. Високо ценим вашата ангажираност и работата ви за насърчаване на двустранното ни сътрудничество. Бих искал също да изразя вашето лидерство и мъдрост, както и важната ви роля в насърчаването на мира и хармонията във вашия регион, както и на световно ниво", каза президентът.

Той отбеляза, че под ръководството на крал Абдула II Йордания се превърна в точка на мир и спокойствие в Близкия изток.

"Бих искал също да отбележа много топлото посрещане по време на посещението ми в кралството през февруари. Посещението беше много продуктивно и даде силен тласък за развитието на двустранното ни сътрудничество. И аз съм уверен, че вашето посещение днес също ще подобри отношенията между Казахстан и Йордания и ще даде нов тласък на нашето сътрудничество, - подчерта Токаев.

Страните планират да подпишат над 15 споразумения, които обхващат различни аспекти на сътрудничеството.

"Казахстан и Йордания са свързани не само от общата ни визия в икономическата и политическата сфера, но и от дълбоки културни връзки. Споделяме общи ценности, култура, религия и традиции на толерантност и взаимно умножение, както в Йордания, така и в Казахстан. Демонстрирахме на света как различните култури и религии могат да съжителстват в мир и да насърчават по-нататъшния просперитет на човечеството. И аз съм наистина уверен, че нашите преговори ще доведат до конкретни споразумения в определени приоритетни области, като транспорт, енергетика, логистика, селско стопанство, информационни технологии и дигитализация, както и здравеопазване и фармацевтика, както и други области" добави държавният глава.

Президентът на Казахстан Токаев се срещна с краля на Йордания Абдула II бин ал-Хюсеин в Акорда.

Ключовото събитие на посещението ще бъде казахстанско-йорданският бизнес форум, който ще събере около 300 предприемачи и инвеститори в Астана. Очаква се държавните глави да участват в работата му.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаа

    0 0 Отговор
    Кремълското джудже изтърва и Казахстан.

    18:47 27.08.2025