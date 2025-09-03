Турците използват все повече електрически автомобили

С 13% са се увеличили продажбите на леки автомобили и лекотоварни превозни средства в Турция през август тази година спрямо същия месец на миналата и вече надхвърля 100 000 бройки.

Сегментът на електрическите превозни средства (EV) за трети пореден месец е с дял над 20%, пише Daily Sabah.

Търсенето остава силно, въпреки високите разходи по заеми, тъй като властите поддържат строга политика за охлаждане на търсенето, основният двигател на инфлацията, и корекция на специалния данък върху потреблението (ÖTV) в края на юли.

Според данни, публикувани от Асоциацията на автомобилните дистрибутори и мобилността (ODMD), общите продажби са се увеличили с 12,8% на годишна база през август до 101 650 бройки. Продажбите на леки автомобили скочиха с 18,7% до 82 215 бройки, докато тези на лекотоварни превозни средства се свиха с 6,8% до 19 435 бройки.

Продажбите на електрически превозни средства са се увеличили над два пъти в сравнение с август миналата година, достигайки 17 480 бройки. Електромобилите представляват 21,3% от пазара, което е с 13,1 процентни пункта повече от същия месец на 2024 г.

Сред производителите, произвеждащи само електрически превозни средства, турският производител Togg е регистрирал 1249 продадени бройки през август, което е над два пъти повече от продажбите в сравнение със същия месец миналата година. Това обаче остава под средния месечен резултат на компанията от около 2600 бройки тази година.

От началото на годината кумулативните продажби на C-SUV T10X на Togg достигнаха 21 070 бройки, което е с близо 42% повече в сравнение с предходната година.

Tesla става марка №2

Tesla достигна второто място пред традиционните си европейски и японски конкуренти, тъй като американската марка се възползва от купувачи, търсещи данъчни облекчения и валутно хеджиране.

Производителят на електромобили е продал 8730 Model Y, което е с 86% повече от предходния месец, в рязък контраст със спада в продажбите в някои части на Европа на фона на ожесточена конкуренция от китайския BYD и негативна реакция срещу главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Продажбите на Tesla, които отбелязаха рекорд за компанията в Турция, изоставаха само от Renault и надминаваха местните бестселъри Fiat, Volkswagen, Toyota и Hyundai, според данни на ODMD.

Tesla е представлявала 50% от всички продадени електрически превозни средства през август, според данни на индустриалната консултантска компания EBS Danışmanlık. BYD изостава от Tesla с 1 639 бройки, а Togg е на трето място.

Скокът през август отчасти отразява непостоянните разпределения от немския производствен завод на Tesla. През март и април например компанията е продала само около 100 бройки в Турция, преди да скочи до над 4000 бройки през юни и юли, постигайки около една трета от продажбите на електромобили.

Турските купувачи все повече искат само електрически превозни средства поради по-ниските данъчни ставки.

Базовият Model Y на Tesla, единственият, наличен в Турция, се облага с данък по най-ниската данъчна категория в страната, значително по-ниско от конвенционалните автомобили с двигател с вътрешно горене, дори след увеличението на данъците в края на юли.

Сложната система за данъчно облагане на превозните средства в Турция включва специален данък върху потреблението и данък върху добавената стойност. Комбинираната ставка варира от 50% до 284%.

Продажбите на Tesla за периода януари-август скочиха над четири пъти спрямо предходния период до около 26 000 бройки. Togg беше втората най-продавана марка електрически превозни средства.

Електрическите и хибридните превозни средства комбинирано представляваха 44,4% от пазара през август.

Пазарът наближава прага от 1,3 милиона

В 12-месечно кумулативно изражение, индикатор, който изглажда месечните колебания, продажбите на леки автомобили и лекотоварни превозни средства са се увеличили с почти 5% до близо 1,3 милиона бройки, което е исторически връх.

Преди 2023 г. пазарът се бореше да надмине границата от 1 милион. През 2024 г. той достигна рекордните 1,24 милиона бройки.

През последните 12 месеца кумулативните продажби на електрически превозни средства надхвърлиха 170 000 бройки, докато комбинираните продажби на електрически и хибридни превозни средства достигнаха приблизително 430 000 бройки, което представлява 41,9% от пазара.