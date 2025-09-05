Новини
"Силата на Сибир 2" - един от най-големите проекти на XXI век

"Силата на Сибир 2" - един от най-големите проекти на XXI век

Мега проектът ще разкрие нови икономически възможности

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ ще се превърне в един от най-големите енергийни проекти на XXI век.

Това, разбира се, е един от най-големите проекти на века. Сигурен съм, че това ще бъде сериозно организационно усилие“, каза монголският премиер Гомбожавин Занданшатар, говорейки на Източния икономически форум (ИЗФ).

Премиерът на Монголия увери, че страната му е готова да направи всичко възможно, за да реализира проекта.

Проектът за магистрален газопровод „Силата на Сибир 2“ е предназначен да свърже газовите находища в Западен Сибир с автономния район Синдзян-Уйгур на Китай през Монголия. Проектният му капацитет е до 50 милиарда кубически метра газ годишно. През януари 2022 г. проектът премина етапа на проучване за осъществимост. Държавната експертиза на Монголия го одобри през март 2025 г.

По-рано ръководителят на „Газпром“ Алексей Милер обяви подписването на правно обвързващ меморандум с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“ и транзитния газопровод „Союз Восток“ през Монголия.

"Монголия е готова да купува руски газ, който ще бъде доставян до Китай чрез газопровода „Силата на Сибир 2"", заяви монголският премиер Гомбоджавин Занданшатар.

„Монголия не е само транзитна страна, Монголия може и да консумира, да купува природен газ, да свързва големи градове на Монголия с този газопровод, тоест да извършва газификация“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.

„Бих искал да заявя от тази трибуна намерението на монголското правителство да предостави всестранна подкрепа за реализирането на този мегапроект. Вярваме, че този проект ще отвори нови икономически възможности и ще донесе екологични ползи със стратегическо значение. По този начин той ще се превърне в пример за тристранно сътрудничество между Русия, Китай и Монголия“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ е от стратегическо значение за монголската икономика; той ще доставя 50 милиарда кубически метра газ годишно. Това заяви премиерът на страната Гомбожавин Занданшатар на пленарната сесия на Източния икономически форум.


  • 1 Последния Софиянец

    18 7 Отговор
    Росен Желязков ни вкара в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова.

    11:13 05.09.2025

  • 2 Уфф

    6 13 Отговор
    от 10 години четем за тоя проект и само меморандуми подписват. И пак не се разбраха за цената с китайците, което е препъникамъкът от самото начало. Явно още десетилетия наред ще четем как този проект "ЩЕ" се тръгне... може би... някой ден...

    Коментиран от #15

    11:15 05.09.2025

  • 3 Просячето президент

    6 1 Отговор
    Малко ми е далеч, иначе и него мога да ударя.
    Газопроводи, петролни бази, АЕЦи....
    кВоТ дойде.....

    11:18 05.09.2025

  • 4 Смех

    4 11 Отговор
    Една тръба - проект на века? 😂😂😂

    Коментиран от #7

    11:20 05.09.2025

  • 5 Сталин

    17 5 Отговор
    Центъра на света е вече на изток ,западните мародери фалираха , България трябва да напусне НАТО и ЕС и да се присъедини към ШОС

    Коментиран от #13

    11:23 05.09.2025

  • 8 Инж1

    4 9 Отговор
    Този "мегапроект" да не стане като АМ"Хемус": има-няма след 50г.????

    Коментиран от #10

    11:29 05.09.2025

  • 9 Да ге

    14 1 Отговор
    А водопровод за Плевен ще има ли през 21-ви век?

    11:32 05.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Инж1":

    Може...ако ги хване либералната демокрация

    11:34 05.09.2025

  • 11 Всичко от московия е лъжа и измама !

    5 7 Отговор
    Няма никакви договорености, само добри намерения.
    Само в руската пропагандна преса може да прочетеш за някакви си меморандуми.

    Коментиран от #23

    11:38 05.09.2025

  • 12 А баламурниците

    7 4 Отговор
    А розовите понита ще има да чакат Русия да фалира....От това инфо хептен им потънаха гямиите...хааа хааахаа хааа

    11:40 05.09.2025

  • 13 Сталински кумунис

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Направо да се мятаме на москвичите с една щайга домати отзад и към Сибир, че ми омръзна на то лукс във фалиралата Европа !

    11:46 05.09.2025

  • 14 РФ е въздух под налягане !

    2 3 Отговор
    Това е от вчера.

    „Очакваме газов дефицит“, каза Путин на представяне на резултатите от развитието на регионите на Далекоизточния федерален окръг. Той добави, че има и други въпроси, които изискват „специално внимание“. „Нямаме връзки между различните компоненти на енергийната инфраструктура, нашата мрежова икономика изисква развитие“, изброи президентът.

    Във връзка с евентуалния газов дефицит Путин предложи преминаване към въглища, чиито запаси, според него, „ще стигнат за почти хиляда години“. „Всички запаси от въглища ще стигнат за 900 години, които, разбира се, могат да се използват много по-ефективно, с по-голяма ефективност и при спазване на всички екологични изисквания“, цитира президента ТАСС .

    Според Путин, признаци на недостиг на газ вече са видими в Далечния изток. „Понякога е трудно да се снабдяват нови предприятия“, обясни той, добавяйки, че през следващите години се прогнозира „многократно увеличение на търсенето“ на газ в Далечния изток.

    Коментиран от #19

    11:50 05.09.2025

  • 15 Дай пример

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уфф":

    с някой успешен БГ проект напоследък !
    Другите не ги мисли.

    Коментиран от #27

    12:01 05.09.2025

  • 16 Тези

    3 2 Отговор
    Още не могат да се разберат кой да плати тръбите и станциите.Китай отказва и иска цени като вътр.в в Русия.Само руска пропаганда.Но онези превземат територията им.Нали са приятели.

    Коментиран от #28

    12:02 05.09.2025

  • 17 явер

    3 0 Отговор
    Кога ще се реализира газопровода след 10г. и китайците ще вземат газ на цени каквито си поискат. Монголия ще обере пешкира, като руснаците плащат на партиите там и да има винаги една каша в Монголия. Коклото по-далеч от Русия по-добре.

    12:03 05.09.2025

  • 18 явер

    1 2 Отговор
    Чудно ми е коя държава ще достави оборудването за компресорните станции, защото такова надеждно произвеждат САЩ, Германия, Италия(по лиценз на американците), Великобритания и Япония.

    Коментиран от #21

    12:08 05.09.2025

  • 19 БПФ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е въздух под налягане !":

    Ами защото газовите залежи да в източен Сибир, а Русия е "малко" големичка, глyпи, да не говорим, че между тихоокеанския регион и източносибирските равнини има планински масив с размерите на гейропа !!!

    12:10 05.09.2025

  • 20 Госあ

    2 2 Отговор
    Да си призная, не бях сигурен, че този проект ще се случи. Е, договора е налице ! Почти съм сигурен, че ще има газопровод и към Южна Корея. Сега наш’те провинциални жълтопаветници могат вече да скандират с баба урсуса - чао Газпром ! И да бъдат щастливи, газта тръгва на Изток.

    Коментиран от #25

    12:10 05.09.2025

  • 21 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "явер":

    Не се притеснявай ха ха ха ха

    12:11 05.09.2025

  • 22 Смешник

    1 1 Отговор
    А германците начело с нациста Мерц се отказаха от руския газ Даже позволиха да им бъде взривен газопровода

    12:24 05.09.2025

  • 23 плевен

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Моля? Първо да приключим темата за Силата на Сибир2. Там наистина за сега са само приказки и така ще бъде дълго време. Поне докато китайците не построят собствената си мрежа от тръби. А до тогава третата св. в. може да изпепели всичко.
    А сега да се върнем на меморандумите и другите приказки за светлото бъдеще. Явно ти харесваш запада по някакви причини. Хайде честно. На тях цялата им риторика е съставена от меморандуми за добри намерения. Всичко! И което е по- лошото, в момента на изричането, те знаят, че няма да го направят, или пък че ще го прави някое друго правителство. Например през 2050 година. А до тогава я камилата ще умре , я камиларят.

    12:29 05.09.2025

  • 24 😅😂😆.....

    1 0 Отговор
    Щом Гомножавин🤣го казва това значи Силата на Сибир ще е като силата на путиновата армия, четвърта година драпа из украинските ниви🤣.

    12:31 05.09.2025

  • 25 Когато се случи...

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Тогава си хвърляй каскета във въздуха от възторг, за сега са подписали само меморандум за намерения, че ще строят, докато го построят ще минат поне шест, седем години, за сега само фанфари и пулене от копейките.

    12:36 05.09.2025

  • 26 ЕЙ ЦЕНТАЦИ

    1 0 Отговор
    Как върви изолацията на Русия.

    12:36 05.09.2025

  • 27 България

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дай пример":

    никога не е била по-богата от сега. Особено последните 15 години. Разходи се из някой голям град и виж:
    - колко ново строителство -- половината са нови сгради от последните 10г
    - улиците пълни с коли, и то не таралясници на по 20г. През 90те паркингът пред блока ми беше полупразен, сега паркираме по тротоари и зелени площи и се избиваме за паркомясто. Щото всеки вече е с кола, някои с 2 коли. И много от колите са нови и лъскави марки, особено пред новите блокове
    - виж пълните ресторанти. Вторник вечер в квартален ресторант няма празни маси!
    - карай по Цариградско шосе в София и виж новите сгради и бизнес паркове. Все едно си в Лондон. Това са новите индустрии и моторът на икономиката ни днес. А не огняри и механици с гаечни ключове

    Това че едни и същи 13% от ниските слоеве се обграждат и комуникират само със себеподобните си не означава че цяла България са мизерници. Напротив!

    12:37 05.09.2025

