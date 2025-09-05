"Силата на Сибир 2" - един от най-големите проекти на XXI век

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ ще се превърне в един от най-големите енергийни проекти на XXI век.
„Това, разбира се, е един от най-големите проекти на века. Сигурен съм, че това ще бъде сериозно организационно усилие“, каза монголският премиер Гомбожавин Занданшатар, говорейки на Източния икономически форум (ИЗФ).
Премиерът на Монголия увери, че страната му е готова да направи всичко възможно, за да реализира проекта.
Проектът за магистрален газопровод „Силата на Сибир 2“ е предназначен да свърже газовите находища в Западен Сибир с автономния район Синдзян-Уйгур на Китай през Монголия. Проектният му капацитет е до 50 милиарда кубически метра газ годишно. През януари 2022 г. проектът премина етапа на проучване за осъществимост. Държавната експертиза на Монголия го одобри през март 2025 г.
По-рано ръководителят на „Газпром“ Алексей Милер обяви подписването на правно обвързващ меморандум с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“ и транзитния газопровод „Союз Восток“ през Монголия.
"Монголия е готова да купува руски газ, който ще бъде доставян до Китай чрез газопровода „Силата на Сибир 2"", заяви монголският премиер Гомбоджавин Занданшатар.
„Монголия не е само транзитна страна, Монголия може и да консумира, да купува природен газ, да свързва големи градове на Монголия с този газопровод, тоест да извършва газификация“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.
„Бих искал да заявя от тази трибуна намерението на монголското правителство да предостави всестранна подкрепа за реализирането на този мегапроект. Вярваме, че този проект ще отвори нови икономически възможности и ще донесе екологични ползи със стратегическо значение. По този начин той ще се превърне в пример за тристранно сътрудничество между Русия, Китай и Монголия“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.
Газопроводът „Силата на Сибир 2“ е от стратегическо значение за монголската икономика; той ще доставя 50 милиарда кубически метра газ годишно. Това заяви премиерът на страната Гомбожавин Занданшатар на пленарната сесия на Източния икономически форум.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:13 05.09.2025
2 Уфф
Коментиран от #15
11:15 05.09.2025
3 Просячето президент
Газопроводи, петролни бази, АЕЦи....
кВоТ дойде.....
11:18 05.09.2025
4 Смех
Коментиран от #7
11:20 05.09.2025
5 Сталин
Коментиран от #13
11:23 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Инж1
Коментиран от #10
11:29 05.09.2025
9 Да ге
11:32 05.09.2025
10 стоян георгиев
До коментар #8 от "Инж1":Може...ако ги хване либералната демокрация
11:34 05.09.2025
11 Всичко от московия е лъжа и измама !
Само в руската пропагандна преса може да прочетеш за някакви си меморандуми.
Коментиран от #23
11:38 05.09.2025
12 А баламурниците
11:40 05.09.2025
13 Сталински кумунис
До коментар #5 от "Сталин":Направо да се мятаме на москвичите с една щайга домати отзад и към Сибир, че ми омръзна на то лукс във фалиралата Европа !
11:46 05.09.2025
14 РФ е въздух под налягане !
„Очакваме газов дефицит“, каза Путин на представяне на резултатите от развитието на регионите на Далекоизточния федерален окръг. Той добави, че има и други въпроси, които изискват „специално внимание“. „Нямаме връзки между различните компоненти на енергийната инфраструктура, нашата мрежова икономика изисква развитие“, изброи президентът.
Във връзка с евентуалния газов дефицит Путин предложи преминаване към въглища, чиито запаси, според него, „ще стигнат за почти хиляда години“. „Всички запаси от въглища ще стигнат за 900 години, които, разбира се, могат да се използват много по-ефективно, с по-голяма ефективност и при спазване на всички екологични изисквания“, цитира президента ТАСС .
Според Путин, признаци на недостиг на газ вече са видими в Далечния изток. „Понякога е трудно да се снабдяват нови предприятия“, обясни той, добавяйки, че през следващите години се прогнозира „многократно увеличение на търсенето“ на газ в Далечния изток.
Коментиран от #19
11:50 05.09.2025
15 Дай пример
До коментар #2 от "Уфф":с някой успешен БГ проект напоследък !
Другите не ги мисли.
Коментиран от #27
12:01 05.09.2025
16 Тези
Коментиран от #28
12:02 05.09.2025
17 явер
12:03 05.09.2025
18 явер
Коментиран от #21
12:08 05.09.2025
19 БПФ
До коментар #14 от "РФ е въздух под налягане !":Ами защото газовите залежи да в източен Сибир, а Русия е "малко" големичка, глyпи, да не говорим, че между тихоокеанския регион и източносибирските равнини има планински масив с размерите на гейропа !!!
12:10 05.09.2025
20 Госあ
Коментиран от #25
12:10 05.09.2025
21 Госあ
До коментар #18 от "явер":Не се притеснявай ха ха ха ха
12:11 05.09.2025
22 Смешник
12:24 05.09.2025
23 плевен
До коментар #11 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Моля? Първо да приключим темата за Силата на Сибир2. Там наистина за сега са само приказки и така ще бъде дълго време. Поне докато китайците не построят собствената си мрежа от тръби. А до тогава третата св. в. може да изпепели всичко.
А сега да се върнем на меморандумите и другите приказки за светлото бъдеще. Явно ти харесваш запада по някакви причини. Хайде честно. На тях цялата им риторика е съставена от меморандуми за добри намерения. Всичко! И което е по- лошото, в момента на изричането, те знаят, че няма да го направят, или пък че ще го прави някое друго правителство. Например през 2050 година. А до тогава я камилата ще умре , я камиларят.
12:29 05.09.2025
24 😅😂😆.....
12:31 05.09.2025
25 Когато се случи...
До коментар #20 от "Госあ":Тогава си хвърляй каскета във въздуха от възторг, за сега са подписали само меморандум за намерения, че ще строят, докато го построят ще минат поне шест, седем години, за сега само фанфари и пулене от копейките.
12:36 05.09.2025
26 ЕЙ ЦЕНТАЦИ
12:36 05.09.2025
27 България
До коментар #15 от "Дай пример":никога не е била по-богата от сега. Особено последните 15 години. Разходи се из някой голям град и виж:
- колко ново строителство -- половината са нови сгради от последните 10г
- улиците пълни с коли, и то не таралясници на по 20г. През 90те паркингът пред блока ми беше полупразен, сега паркираме по тротоари и зелени площи и се избиваме за паркомясто. Щото всеки вече е с кола, някои с 2 коли. И много от колите са нови и лъскави марки, особено пред новите блокове
- виж пълните ресторанти. Вторник вечер в квартален ресторант няма празни маси!
- карай по Цариградско шосе в София и виж новите сгради и бизнес паркове. Все едно си в Лондон. Това са новите индустрии и моторът на икономиката ни днес. А не огняри и механици с гаечни ключове
Това че едни и същи 13% от ниските слоеве се обграждат и комуникират само със себеподобните си не означава че цяла България са мизерници. Напротив!
12:37 05.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.