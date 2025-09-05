"Силата на Сибир 2" - един от най-големите проекти на XXI век

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ ще се превърне в един от най-големите енергийни проекти на XXI век.

„Това, разбира се, е един от най-големите проекти на века. Сигурен съм, че това ще бъде сериозно организационно усилие“, каза монголският премиер Гомбожавин Занданшатар, говорейки на Източния икономически форум (ИЗФ).

Премиерът на Монголия увери, че страната му е готова да направи всичко възможно, за да реализира проекта.

Проектът за магистрален газопровод „Силата на Сибир 2“ е предназначен да свърже газовите находища в Западен Сибир с автономния район Синдзян-Уйгур на Китай през Монголия. Проектният му капацитет е до 50 милиарда кубически метра газ годишно. През януари 2022 г. проектът премина етапа на проучване за осъществимост. Държавната експертиза на Монголия го одобри през март 2025 г.

По-рано ръководителят на „Газпром“ Алексей Милер обяви подписването на правно обвързващ меморандум с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“ и транзитния газопровод „Союз Восток“ през Монголия.

"Монголия е готова да купува руски газ, който ще бъде доставян до Китай чрез газопровода „Силата на Сибир 2"", заяви монголският премиер Гомбоджавин Занданшатар.

„Монголия не е само транзитна страна, Монголия може и да консумира, да купува природен газ, да свързва големи градове на Монголия с този газопровод, тоест да извършва газификация“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.

„Бих искал да заявя от тази трибуна намерението на монголското правителство да предостави всестранна подкрепа за реализирането на този мегапроект. Вярваме, че този проект ще отвори нови икономически възможности и ще донесе екологични ползи със стратегическо значение. По този начин той ще се превърне в пример за тристранно сътрудничество между Русия, Китай и Монголия“, каза той на пленарната сесия на Източния икономически форум.

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ е от стратегическо значение за монголската икономика; той ще доставя 50 милиарда кубически метра газ годишно. Това заяви премиерът на страната Гомбожавин Занданшатар на пленарната сесия на Източния икономически форум.