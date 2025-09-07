Страните от ОПЕК+ планират да увеличат производството на петрол с 1,65 милиона барела на ден

Страните от ОПЕК+ планират постепенно да увеличат производството на петрол с 1,65 милиона барела на ден до септември 2026 г. (от групата от осем водещи страни от ОПЕК+), тоест по същество ще компенсират намаленията на производството, които са приели по-рано, съобщава Bloomberg, позовавайки се на делегати на ОПЕК+.

Според агенцията решението е взето на среща на групата от „осем“, на която днес е решено производството да се увеличи със 137 000 барела на ден. Самата среща продължи около 11 минути.

„Делегатите заявиха, че увеличението ще се извършва на етапи - месечно до септември следващата година“, съобщи агенцията.

Чрез намаляване на производството със 137 000 барела на ден месечно от октомври 2025 г. до септември 2026 г. включително, водещите осем страни от ОПЕК+ ще увеличат производството с 1,644 милиона барела на ден.

На 7 септември осемте водещи страни от ОПЕК+ взеха решение за увеличаване на производството на петрол поради благоприятните пазарни фундаменти.

Според ОПЕК Русия и Саудитска Арабия ще могат да увеличат производството с 42 000 барела на ден всеки, Ирак - с по 17 000 барела на ден, ОАЕ - с 12 000 барела на ден, Кувейт - с 11 000 барела на ден, Казахстан - с 6000 барела на ден, Оман - с 3000 барела на ден, Алжир - с 4000 барела на ден.