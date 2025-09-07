Новини
Бизнес »
Страните от ОПЕК+ планират да увеличат производството на петрол с 1,65 милиона барела на ден

7 Септември, 2025 19:30 449 3

  • опек+-
  • петрол-
  • барел-
  • квоти

Де факто ще компенсират намаленията на производството, които са приели по-рано

Страните от ОПЕК+ планират да увеличат производството на петрол с 1,65 милиона барела на ден - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от ОПЕК+ планират постепенно да увеличат производството на петрол с 1,65 милиона барела на ден до септември 2026 г. (от групата от осем водещи страни от ОПЕК+), тоест по същество ще компенсират намаленията на производството, които са приели по-рано, съобщава Bloomberg, позовавайки се на делегати на ОПЕК+.

Според агенцията решението е взето на среща на групата от „осем“, на която днес е решено производството да се увеличи със 137 000 барела на ден. Самата среща продължи около 11 минути.

„Делегатите заявиха, че увеличението ще се извършва на етапи - месечно до септември следващата година“, съобщи агенцията.

Чрез намаляване на производството със 137 000 барела на ден месечно от октомври 2025 г. до септември 2026 г. включително, водещите осем страни от ОПЕК+ ще увеличат производството с 1,644 милиона барела на ден.

На 7 септември осемте водещи страни от ОПЕК+ взеха решение за увеличаване на производството на петрол поради благоприятните пазарни фундаменти.

Според ОПЕК Русия и Саудитска Арабия ще могат да увеличат производството с 42 000 барела на ден всеки, Ирак - с по 17 000 барела на ден, ОАЕ - с 12 000 барела на ден, Кувейт - с 11 000 барела на ден, Казахстан - с 6000 барела на ден, Оман - с 3000 барела на ден, Алжир - с 4000 барела на ден.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 2 Отговор
    Пак го закъсах.

    19:34 07.09.2025

  • 2 Стенли

    0 0 Отговор
    Това е една много добра новина за всички защото" скъпата" ни Урсула и компания искат да въвеждат данък върху въглеродни емисии на горивата от двайсет и шеста година а като се повишат цените на горивата всичко тръгва нагоре по веригата ето нашите управници повишиха тол такси а трябваше да бъдат повишени само за транзитните превози защото за вътрешните превози накрая косвено ги плащаме всички ние потребителите защото превозвача си увеличава цената на превоза и отам и магазините вчера четох една статия че Ердоган повишил за две години седем пъти таксата за премахване на Босфора

    Коментиран от #3

    19:35 07.09.2025

  • 3 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Вместо премахване да се чете преминаване

    19:37 07.09.2025