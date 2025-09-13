Новини
Глобяват ни 100 лева, ако пресичаме на пешеходна пътека с телефон

Глобяват ни 100 лева, ако пресичаме на пешеходна пътека с телефон

13 Септември, 2025 16:40 893 34

  • пешеходна пътека-
  • глоба-
  • телефон

Бойко Рановски коментира контрола по пътищата и подчерта

Глобяват ни 100 лева, ако пресичаме на пешеходна пътека с телефон - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски.

„Всички мерки, които се приеха в закона, целят шофьорите да станат по-внимателни и търпеливи. Надяваме се всички да спазват промените“, посочи Рановски.

Според експерта съществена част от новите мерки включва разширяване на техническия капацитет за контрол на скоростта. Министерството на вътрешните работи е закупило над 180 преносими камери за скорост, които вече се използват в цялата страна, наред с тол камерите.

„Контролът е изключително засилен навсякъде по пътищата в страната“, подчерта Рановски.

Според данни на Държавната агенция за пътна безопасност дори с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи намаляват с около 4%.

„Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.

Очаква се ефектът от въведените мерки да се отрази в националната статистика за пътен травматизъм през следващите месеци.

Гастербайтерите

Рановски подчерта, че новите разпоредби предвиждат строги санкции за нарушения от гастербайтерите.

„За всяко провинение –освен за скорост – се предвижда отнемане на свидетелството за управление и на регистрацията на автомобила до заплащане на глобата“, поясни той.

Експертът обясни, че все още няма механизъм за връчване на електронни фишове на граничните пунктове.

Нови правила и за пешеходците

Част от законовите промени засягат и пешеходците. В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили. Пешеходците могат да сигнализират намерението си да пресекат, още докато са на тротоара – това задължава шофьорите да ги пропуснат, подчерта той.

Въведена е и нова забрана: пешеходците нямат право да пресичат, докато използват мобилен телефон или друго мобилно устройство. Глобата за това нарушение е 100 лева.

Кампания за 15 септември: Светлоотразителни гривни за първокласници

По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя.

„Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски.

Целта на инициативата е да се насърчи използването на светлоотразителни елементи, които могат значително да намалят риска от инциденти, особено в тъмната част на денонощието.


Оценка 2.3 от 9 гласа.
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Файърфлай

    21 7 Отговор
    Кой ? Кой ни глобява ? И кого глобява.Тийнейджъра няма 100 лв. в джоба.Аз имам,но без бой няма да ги дам.А и не говоря ходейки.Несериозно е !

    Коментиран от #21, #23

    16:45 13.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    12 10 Отговор
    Имам едно калъфче, имитиращо смартфон. Почвам шоуто.🤣

    16:48 13.09.2025

  • 3 кой,кой питам аз

    16 5 Отговор
    ще глобява ? Касов бон ще дава ли? Може ли да платим с банкова карта или само кеш. Глобите ще се натрупват ли в КАТ ? Ако платя до 7 дена ще има ли отстъпка 30% ? Ех много неизвестни, значи нищо няма да стане. Само понтирамеработа в ЛаПарламента и гепим заплатките.

    16:48 13.09.2025

  • 4 Историк

    7 3 Отговор
    Глоба, ако не я платиш конфискация на телефона.

    Коментиран от #15

    16:49 13.09.2025

  • 5 Бат Венце Сикаджията

    12 5 Отговор
    Ами да ме глобяват. Аз 1 ден трудов стаж нямам в БГ. Да ги видя как ще си я съберат глобата. Вероятно кът пръдне гугутка.

    16:49 13.09.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    МВР са превърнати в рекетьори! Родната Полиция е МИЛИЦИЯ НА ВЛАСТТА!!!!
    Така са свикнали старите комунисти - така си и карат!

    16:52 13.09.2025

  • 7 1357

    13 4 Отговор
    Масово говорят по телефона и пресичат без да се оглеждат изобщо не ги интересува колата ще спре ли

    16:53 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    13 4 Отговор
    Станаха като зомбирани с тези телефони, ако има шахта без капак като нищо ще падне в нея. Върви насреща ти със забит поглед в телефона и като те види в последния момент подскача. Шофьорите на автобуси и те същата работа, докато си гледаше телефона без да иска затисна с вратите един от пътниците.

    Коментиран от #12, #20

    16:55 13.09.2025

  • 10 1488

    9 3 Отговор
    давам 300 дано се задавите с тях мутробоклуци

    16:56 13.09.2025

  • 11 ха ха

    8 1 Отговор
    лъжи и пак лъжи с цел пътен грабеж , и нищо общо с пътната безопасност , но пък пеят едни и същи фалшиви мантри и с всяко ново правителство нов модел на пътния грабеж

    17:01 13.09.2025

  • 12 Хе-хе

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    То едно падна в трап с гореща вода, заедно с телефона! Една бабичка го накара да снима аварията и да покажат на цяла България защо няма топла вода и парно! Снимай тука, баби, ха сега тука, ха там и буфтики в ,,джакузито"! Попари се горкото!

    Коментиран от #16

    17:02 13.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ниандерталец

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    И да вземат обувките на всеки пешоходец който пресича с телефон дори без да го ползва .

    17:04 13.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пери

    9 2 Отговор
    Според заглавието, ако държа телефона си в ръка, могат да ме глобят на пешеходната пътека, което в текста пък не е така.
    Какво ще стане, ако съм със слушалки и пак говоря по телефона, докато пресичам? А ако си говоря сам?

    17:06 13.09.2025

  • 18 Даката

    4 0 Отговор
    Само така, адмирации за това.
    Ха дано някога върнете и смъртното наказание, щото има изродски души, които не е трябвало изобщо да се раждат... това ми напомни за една хубава песен на Емил Димитров...

    17:07 13.09.2025

  • 19 Лост

    7 1 Отговор
    А колко е глобата,ако не си на пешеходна пътека?

    17:07 13.09.2025

  • 20 Файърфлай

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Ама и ти си прав ! И по- точно "те СА зомбита".Но,парична глоба НЕ,НЕ,НЕ.Хващаш го и 25 часа обществено полезен труд-24 часа за държавата,1 час за европейското превъоръжаване .

    17:08 13.09.2025

  • 21 Ако нямаш пари

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Файърфлай":

    в джоба десет палки на голо и си готов. За пресичане върху велосипед. Катаджииски Слънчоглед в изходния отвор.

    Коментиран от #24

    17:09 13.09.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор
    Ха дано, ама надали ❗
    Колкото глобяват велосиПЕДАЛИстиТЕ каращи по тротоарите❗

    17:11 13.09.2025

  • 23 Полицай

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Файърфлай":

    Тогава ще ти извадя палката 😉😘

    Коментиран от #27

    17:19 13.09.2025

  • 24 Слафчу Сакатия

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ако нямаш пари":

    Дилов, ти ли си, бе?

    Коментиран от #25

    17:22 13.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Георгиев

    2 0 Отговор
    Вижте! И по тази статия има изтрити коментарии. От 25 има изтрити 4. Някои си спомням. Но нямаше обидни и некоректни коментарии. Или всичко противно на властта е обида. Съжалявам ви!

    Коментиран от #29, #30

    17:49 13.09.2025

  • 27 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Полицай":

    Ама и ти си прав ! Ама как да извадиш палката за 15 годишна завеяна фенка на Тайлър Суифт,на ушите със слушалки и 10 броя клипсове? За пиян и дрогиран водач на МПС идеята е отлична,таман и ще изтрезнее.Но,все пак принудителният труд е най-добре.

    17:51 13.09.2025

  • 28 Колко Сгазени ?

    3 0 Отговор
    Колко Сгазени ?

    Говорещи по телефон на пешеходна пътека !

    Има В България ?

    17:52 13.09.2025

  • 29 Репортер

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Георгиев":

    Много правилно сте се ориентирал. Има нареждания за зависимите медии. Този сайт не прави изключение.

    17:53 13.09.2025

  • 30 Последното е Вярно !

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Георгиев":

    Последното е Вярно !

    Истината Боли !

    17:53 13.09.2025

  • 31 И какво

    0 0 Отговор
    Като говоря не виждам с какво се пречи.Толкова ли е сложно да вървиш и да говориш.какво ти пречи да гледаш.

    17:58 13.09.2025

  • 32 Уса

    0 0 Отговор
    Ако имаха добри и поучителни намерения нямаше да глобяват.Могат да изпращат нарушителите да почистват сметища и да садят дървета.Дори и наказание за 1 ден е крачка напред

    18:01 13.09.2025

  • 33 n√Варна

    0 0 Отговор
    А ако пресичаме на пешеходна пътека като се чешем по чатала, ще ни глобяват ли?

    18:03 13.09.2025

  • 34 Дам

    0 0 Отговор
    Тогава ще пресичаме където няма пешеходна пътека.

    18:07 13.09.2025

