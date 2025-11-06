Новини
  Тема: Войната на пътя

Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в София

6 Ноември, 2025 17:20 1 283 10

  • жени-
  • блъснати-
  • пешеходна пътека

Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката

Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът е станал на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката.

Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане.

Мъжът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    10 3 Отговор
    Вместо Погледни, гербаджиите да бяха написали Полегни с тия акварелни боички.

    Коментиран от #2

    17:22 06.11.2025

  • 2 Моше,

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    възхищавам се на компетентните оценки които дамаш по всеки един въпрос, независимо в коя област са !
    Само едно ме очудва т@потията ти наследственна ли е, или с много усилия и упоритост си я постигнал сам ?

    17:31 06.11.2025

  • 3 Гръч

    4 5 Отговор
    Да ходите по двама е опасно.Едната жена щеше да е здрава,ако се бяха разпръснали навреме.Шофьорите винаги се целят в тълпата.Горките хора побъркаха ги шофьорите и пешеходците в едно блато натикани

    Коментиран от #5

    17:33 06.11.2025

  • 4 Благой от СОФстрой

    5 0 Отговор
    На светофари и пешоходни пътеки пресичам с по голямо внимание защото не искам да загина на местата с предимство за пешоходците!

    17:46 06.11.2025

  • 5 Зебри и антилопи

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гръч":

    Вярно, ако бяха тръгнали в различни посоки, шофьора с увреждания, щеше да се обърка и може би нямаше да уцели дори една.

    17:51 06.11.2025

  • 6 Шопо

    5 1 Отговор
    То си пише - погледни
    ама нема кой да чете

    17:54 06.11.2025

  • 7 ИВАН

    6 2 Отговор
    Винаги пропускам колите, изчаквам ги да преминат, но тия нагли бабишкери, виждат, че идва кола и пак хукват да пресичат.

    18:06 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Луд с картечница

    1 1 Отговор
    Само в България на пешеходна пътека пише за пешеходеца Погледни. В цял свят на 50 м. Преди пътеката има пътен знак с ограничение на скоростта 30км.

    18:27 06.11.2025

  • 10 търговище

    2 0 Отговор
    и във ТЪРГОВИЩЕ бивша главна архитетка уби жена на пешеходна пътека ,и до днес няма писъда ,и затвор ,което по закон е за всички ,които са сторили убииство на пътя

    18:37 06.11.2025

