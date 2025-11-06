Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в София

Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Инцидентът е станал на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката.
Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане.
Мъжът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.
1 честен ционист
Коментиран от #2
17:22 06.11.2025
2 Моше,
До коментар #1 от "честен ционист":възхищавам се на компетентните оценки които дамаш по всеки един въпрос, независимо в коя област са !
Само едно ме очудва т@потията ти наследственна ли е, или с много усилия и упоритост си я постигнал сам ?
17:31 06.11.2025
3 Гръч
Коментиран от #5
17:33 06.11.2025
4 Благой от СОФстрой
17:46 06.11.2025
5 Зебри и антилопи
До коментар #3 от "Гръч":Вярно, ако бяха тръгнали в различни посоки, шофьора с увреждания, щеше да се обърка и може би нямаше да уцели дори една.
17:51 06.11.2025
6 Шопо
ама нема кой да чете
17:54 06.11.2025
7 ИВАН
18:06 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Луд с картечница
18:27 06.11.2025
10 търговище
18:37 06.11.2025