Михаил Константинов: Късно е за нови проекти

Михаил Константинов: Късно е за нови проекти

13 Септември, 2025 17:33 650 15

Без значение как ще го броим, до следващите президентски избори има още повече от година, каза той

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова

Възможно ли е петият вот на недоверие да разклати управляващата коалиция? Темата коментира директорът на направление „Електорални нагласи и прогнози“ в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS. Създалата се ситуация Константинов определи като „загуба на парламентарно време”.

„На теория е възможно нещо да се случи, но не вярвам да стане на практика. Няма как да предприемаш едни и същи дела, а да очакваш да се случи нещо различно – в сегашния момент всички тези усилия са безплодни”, каза още проф. Константинов. По думите му, на фона на общественото недоволство у нас и на предстоящото влизане на страната ни в еврозоната, формиралите се протести и демонстрации не биха довели до по-тежко напрежение в страната.

„Влизането на страната ни в еврозоната няма да бъде свързано с чак такива формални опасности, най-малко, защото поради някои причини може да се приеме, че България вече е вътре, и то от доста време. При състоянието ни на валутен борд, дори и сега да има един срив на еврото, то пак би било проблем за нас”, каза още той. Според него политическа стратегия на силно и грубо говорене не би донесла исканите от политическите сили резултати.

„Без значение как ще го броим, до следващите президентски избори има още повече от година. Такава стратегия не е успешна, най-вече, защото ясно решение още не е взето в президентството. Но също е и късно за излизане на сцената, така да кажем, с нов проект, и то преди тези избори”, обясни проф. Константинов. По думите му, най-вероятно е участието на сили от център и център дясно в следващи избори.

„Около една трета от вота е това – център и център – дясно, със сърцевина ГЕРБ. Има разбира се и проруски сили, както и така наречената „градска десница”, но вероятно на терена няма да има други представители”, каза още той и допълни, че в момента във властта се наблюдава естествен съюз между някои групи, като обаче е редно и тези сили да мобилизират електората си.

„Това, което виждаме сега с ГЕРБ и „ДПС-Ново Начало” е един естествен съюз и не виждам причина той да бъде нарушен. Възможно е обаче на избори да влязат със свой кандидат, а впоследствие да подкрепят десния кандидат”, посочи още анализаторът.

„Има и друго – борбата за ГЕРБ в момента е 1:2 – тоест те губят в битката за президент. Няма как да спечелиш битката, като казваш на избирателите си, че ще загубят”, каза още Константинов. В допълнение той посочи, че за да е успешен вотът, той не бива да бъде политизиран.

По отношение на политическите процеси в Западна Европа, проф. Михаил Константинов изрази мнение, че страни като Франция е добре да бъдат внимателни в действията си – икономически и политически.


  • 1 Капацитет

    14 1 Отговор
    ГЕРБ печели избори от 2009г до сега благодарение на тази професорска глава! Този капацитет е бил директор на Информационно обслужване. Избори и "уточняване" на резултатите от СИК. Сега е на друго хранилка, но е верен на господаря си.

    17:38 13.09.2025

  • 2 Боко Престъпникът

    7 1 Отговор
    Мерси, бай Мишо! Ще има мазнинка и за тебе, не съм те забравИл! Ако спечелимЕ, де! Имаш ли някой твой агент да брои като ти как "броеше", да не се излагаме пред хората?

    17:43 13.09.2025

  • 3 Боклуците на Боклука

    3 2 Отговор
    По-добре късно, отколкото никога Шушумиго 👊🤜😂

    17:46 13.09.2025

  • 4 Лост

    2 2 Отговор
    Я , Борислав Цеков прибрал М.Константинов при себе си да му наглася анкетите.

    17:46 13.09.2025

  • 5 Уса

    1 0 Отговор
    Никога не е късно за нови политически проекти и без това не правят нищо добро за българския народ може и без тях да се живее

    17:51 13.09.2025

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    ЧОРАПА ОЩЕ ЛИ НЕ Е РАЗБРАЛ ЧЕ ...................... ОТ НЕГО НИЩО НЕ СТАВА .................. СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ................... ОСВЕН ДА СТАНЕ МИС БЪЛГАРИЯ .................

    17:53 13.09.2025

  • 7 Страти

    0 0 Отговор
    Най-новата порода шопски овен.

    17:55 13.09.2025

  • 8 Стамат

    1 0 Отговор
    Много си се объркал, прилича на коза, сега като го показвате дайте снимки на кози, за да решим спора.

    17:57 13.09.2025

  • 9 Баш Балък

    0 2 Отговор
    Докога с тая европопаганда. Валутния борд не е вързан с еврото, промени винаги може да има, но срив на еврото е само един от проблемите.

    17:57 13.09.2025

  • 10 българин

    0 0 Отговор
    майкатидаеба

    17:59 13.09.2025

  • 11 Този

    1 0 Отговор
    БОКЛУК го направиха милионер. ТИКВАТА го използва, и като му стана неудобен го нарита.

    18:00 13.09.2025

  • 12 Спиро

    1 0 Отговор
    Най-новата порода дъртофелник коза.

    18:00 13.09.2025

  • 13 Иво

    1 1 Отговор
    Този е едно платено тъпо парче!

    18:01 13.09.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 1 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ПО КАНАЛ 3 НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОТЕСТ ВЪВ СОФИЯ ПОД МОТОТО,,РЕЖИМЪТ СИ ОТИВА,ЛЕВЪТ ОСТАВА,,.ЗАЩО ПО НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ НЕ ГО ДАВАТ ПОСЛЕ ЩЕ КАЖАТ ЧЕ Е ИМАЛО ЕДИН АВТОБУС ПРОТЕСТИРАЩИ.ВЪВ ЧЕТВЪРТЪК 18 СЕПТЕМВРИ СЛЕД 12 ЧАСА НА ОБЯД КОГАТО СЕ ГЛАСУВА ПЕТИЯТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ОТНОВО ЩЕ ИМА ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА И ДА ИМА МНОГО ХОРА И ДА БЪДЕ БЛОКИРАН ПАРЛАМЕНТА ДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЯЗАТ ДЕПУТАТИТЕ СЛЕД ТОВА ОТ СГРАДАТА

    18:01 13.09.2025

  • 15 Този аналлизатор, в

    1 0 Отговор
    ерата на ИИ е излишен.

    18:04 13.09.2025

