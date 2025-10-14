Новини
България »
Габрово »
Министър Силви Кирилов: Здравните осигуровки и таксата при личните лекари няма да се вдигат

Министър Силви Кирилов: Здравните осигуровки и таксата при личните лекари няма да се вдигат

14 Октомври, 2025 13:52 466 10

  • силви кирилов-
  • здравни осигуровки-
  • такса личен лекар-
  • увеличаване

Министърът на здравеопазването каза още, че до края на годината се очаква страната ни да има пет медицински хеликоптера. Той подчерта, че скоро ще пристигне четвърти вертолет. Два хеликоптера в момента са в Сливен и един в София.

Министър Силви Кирилов: Здравните осигуровки и таксата при личните лекари няма да се вдигат - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов обяви, че засега не се предвижда увеличение на здравната вноска и на потребителската такса за посещение при личен лекар. Той направи изявлението по време на посещението си в Габрово, където откри новоизградената и лицензирана през лятото хеликоптерна площадка, предават от БТА.

"Ние въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар", подчерта Кирилов.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов.

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

Министърът на здравеопазването каза още, че до края на годината се очаква страната ни да има пет медицински хеликоптера. Той подчерта, че скоро ще пристигне четвърти вертолет. Два хеликоптера в момента са в Сливен и един в София.

„До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера. Площадките за хеликоптери с тази в Габрово са вече девет. Идеята е за 18 площадки, някои изостават, но имат проблеми при строителството с терена. Това е за първия етап, за който е осигурен финансов ресурс. Идеята е да има площадки във всички областни градове“, каза министър Кирилов.

Той обоснова липсата на хеликоптер за откриването на площадката в Габрово с немалкия финансов ресурс за пътуването на техника.


Габрово / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти се

    10 0 Отговор
    вдигай , дъртьо ненаяли се ! Срам !

    13:54 14.10.2025

  • 2 пешо

    10 0 Отговор
    по соца откриваха заводи и фабрики , болници , училища ,сега неква мижива площатка 15 квадрата

    13:57 14.10.2025

  • 3 Кой е този бизон

    6 0 Отговор
    До милото ми Силвиче? Ама то фигура много мяза на Зафир от маалата, бе братошка!

    14:00 14.10.2025

  • 4 Какъв

    7 0 Отговор
    е тоя шкембелия до него ? Кусур площадка за хеликоптери да откриват !

    14:02 14.10.2025

  • 5 Дърт чалгар-мултак

    4 0 Отговор
    Оставка!!!

    14:06 14.10.2025

  • 6 Ясно е че така е наредено на медиите

    3 0 Отговор
    Но министър не е титла че да се изписва пред името на човека без да се казва на какво министерство е министър въпросното лице.
    Титла е доктор , доцент или професор. В случая доктор доцент Силви Кирилов е министър на здравеопазването.

    14:14 14.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    2 0 Отговор
    КВА Е ТАА ТЛЪ СТА С Ф ИНЯ - ТОРБА С ЛАJНА??!!??

    14:26 14.10.2025

  • 9 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 0 Отговор
    Браво, ето затова ще продължа да покрепям безрезервно правителството на ГЕРБ и Ново начало! Те са единствените, които мислят за хората! А федерацията да го dyxa!

    14:34 14.10.2025

  • 10 дядото

    2 0 Отговор
    вдигайте бе силви,и такси и данъци и налози.някой с нещо трябва да събуди този заспал народ

    14:39 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове