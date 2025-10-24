Новини
Само трима министри на парламентарен контрол

24 Октомври, 2025

Жечо Станков ще отговаря само на един въпрос

Редовният парламентарен контрол в петък ще включва въпроси на депутати само към трима министри, предаде репортер на БГНЕС.

Това са здравният – Силви Кирилов, на културата – Мариан Бачев и на енергетиката – Жечо Станков. Към Кирилов са отправени два въпроса – за качеството на водата за питейно-битови цели в област Кюстендил и за съмнения за корупция и нередности в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив.

Бачев ще отговори на 3 въпроса – за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват "Кабиле" за 2025 г. от Регионалния исторически музей – Ямбол, за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав" и за читалището в село Славовица.

Жечо Станков ще отговаря само на един въпрос – за заблатяване вследствие избила вода с концентрация на сяра, от компрометиран запечатан сондаж в землището на община Якимово, област Монтана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зодия тиква

    2 0 Отговор
    Спасението на Борисов от съда е временно, ще дойде ден когато поставен в ъгъла като плъх Пеевски ще изпее всички Борисово далавери за да спаси собствената си кожа и тогава ареста му от КП ще му се стори като детска игра. Борисов никога няма да избяга от собствените си грешки, всичко се.връща рано или късно.

    07:48 24.10.2025

  • 2 глоги

    1 0 Отговор
    Само трима министри СА на парламентарен контрол.

    08:03 24.10.2025

  • 3 пиленце

    1 0 Отговор
    Силвия Кирилова е много здрава. С плочки.

    08:04 24.10.2025

  • 4 Нашмъркан чалгар

    2 0 Отговор
    Оставка!!!

    08:06 24.10.2025

