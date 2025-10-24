Само трима министри на парламентарен контрол

Редовният парламентарен контрол в петък ще включва въпроси на депутати само към трима министри, предаде репортер на БГНЕС.
Това са здравният – Силви Кирилов, на културата – Мариан Бачев и на енергетиката – Жечо Станков. Към Кирилов са отправени два въпроса – за качеството на водата за питейно-битови цели в област Кюстендил и за съмнения за корупция и нередности в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив.
Бачев ще отговори на 3 въпроса – за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват "Кабиле" за 2025 г. от Регионалния исторически музей – Ямбол, за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав" и за читалището в село Славовица.
Жечо Станков ще отговаря само на един въпрос – за заблатяване вследствие избила вода с концентрация на сяра, от компрометиран запечатан сондаж в землището на община Якимово, област Монтана.
