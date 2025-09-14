Тагарев: Истинското решение е да работим с Украйна и да направим единна система за защита от дронове

Това е поредната стъпка, с която Русия ескалира и демонстрира своите агресивни намерения спрямо Европа. Така проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, коментира пред БНР навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.
"Провокация, която цели да тества няколко неща. Първо-готовността на НАТО. Второ – да окаже влияние върху хората, които работят за предоставянето на материална помощ на Украйна. Полша е страната, през която преминава огромна част от тази помощ. Да повлияят на страните членки на НАТО и ЕС, особено на тези от източния фланг, като накарат техните лидери, а и населението, да се почувстват заплашени и да решат да инвестират повече в собствената си сигурност, отколкото да помагат на Украйна".
Този акт идва след много други хибридни действия на Руската федерация спрямо европейски страни, отбеляза още Тагерев в предаването "Неделя 150".
"Ние не би трябвало да се притесняваме допълнително, просто трябва да положим необходимите усилия, за да сме способни да неутрализираме последващи агресивни действия на Русия.
Тъй като сме част от НАТО, а НАТО има единна система за наблюдение на въздушното пространство, която разчита не само на български радари, а и на много други средства, предполагам, че бихме имали достатъчно навременна информация, ако подобен сценарий бъде изпълнен по отношение на България.
Въпросът дали ще успеем да неутрализираме тези средства също е доста сложен.
Не сме готови за сценарий, при който стотици дронове нахлуват в нашето въздушно пространство. Няма как да действаме, при това продължително, ако не изучим опита на Украйна".
Това е провокация от страна Русия, тя все още не е тръгнала да напада страна от НАТО, отбеляза бившият министър на отбраната.
"Ние не сме в ситуацията да разположим стотици екипи във всички страни от източния фланг на НАТО. Това не би било смислено решение.
Истинското решение е да работим заедно с Украйна и да направим единна система за защита от дронове, а и за противовъздушна и противоракетна отбрана".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Яшар
Коментиран от #29
16:47 14.09.2025
3 ТОЗИ УРОДЛИВ МУШМОРОК
16:48 14.09.2025
4 Има по добро решение
16:48 14.09.2025
5 Лост
16:48 14.09.2025
6 пешо
16:48 14.09.2025
7 По последна информация
16:49 14.09.2025
8 хахаха
16:50 14.09.2025
9 си дзън
бутилки въздух под налягане. Нещо Тръмп замлъкна. Няма кой да купува Ф-ки и Патриоти
за милиарди.
16:51 14.09.2025
10 Тома
Коментиран от #25
16:52 14.09.2025
11 Радио Сорос
16:53 14.09.2025
12 Борисов
16:54 14.09.2025
13 Магаренко
Коментиран от #18
16:54 14.09.2025
14 И кой ви пречи ве Тагарев, три години,
Кво работихте три години с Киев и 350 милиарда долара по късно?
16:56 14.09.2025
15 Кочо
16:56 14.09.2025
16 Тагаренко
е като разградин двор и всеки
си влиза и излиза свободно,
а тоя уКраИнски фашага тръгнал да говори
за единна система !!!🤣
16:56 14.09.2025
17 Българин
16:59 14.09.2025
18 !!!?
До коментар #13 от "Магаренко":Ти да не си палестинец от варнеската Максуда та толкова си се загрижил за тях...!?
17:00 14.09.2025
19 НАЛИ СЕ ЧУ ЧЕ
17:00 14.09.2025
20 Изчезвай фашист
17:02 14.09.2025
21 ТагарЧук
17:02 14.09.2025
22 Доктор
17:03 14.09.2025
23 Майна
Що не го отразихте?
Кво ни занимавате с тоя излишък?
17:04 14.09.2025
24 Магарев,
17:05 14.09.2025
25 Боруна Лом
До коментар #10 от "Тома":И НЕ САМО РЪЦЕТЕ!И СЕГА Е СЪЩОТО НО С НАТЮВСКИТЕ ГЕЙЗЕРИИИИ!
17:07 14.09.2025
26 Левски
17:07 14.09.2025
27 В най-скоро време създавам партия
17:08 14.09.2025
28 Ръб
17:14 14.09.2025
29 гост
До коментар #2 от "Яшар":Тагаренко няма да отиде в Украйна, защото от всички кожи на света собствената е най-скъпа! А от тук може да си ЛАЙКА КАКВОТО МУ НАРЕДЯТ, СРЕЩУ СЪОТВЕТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ ! Но тарифата му отдавна я намалиха, но колкото да поминува има.
17:14 14.09.2025
30 Боклук мръсен
17:14 14.09.2025
31 000
17:16 14.09.2025
32 Пенчо
17:17 14.09.2025
33 Магарев
17:19 14.09.2025
34 незнайко
17:20 14.09.2025
35 Напротив !
17:21 14.09.2025
36 хасан двата у..
17:22 14.09.2025
37 Анонимен
17:22 14.09.2025