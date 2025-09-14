Плевен отново излезе на протест срещу безводието

В Плевен се провежда пореден протест срещу безводието в града, предаде БНР.



Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града.

Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".



Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил.



В 18:00 часа тръгва протестно шествие от Театъра в Плевен до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите ще настояват за бързи действия са справяне с безводието.



Акцент на протеста - организаторите от "Контракорупция" помолиха гражданите да дойдат с народни носии



Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.