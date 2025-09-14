Новини
Плевен отново излезе на протест срещу безводието

14 Септември, 2025 18:19, обновена 14 Септември, 2025 18:21 481 10

  • плевен-
  • безводие-
  • протест

Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града

Плевен отново излезе на протест срещу безводието - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Плевен се провежда пореден протест срещу безводието в града, предаде БНР.

Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града.

Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".

Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил.

В 18:00 часа тръгва протестно шествие от Театъра в Плевен до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите ще настояват за бързи действия са справяне с безводието.

Акцент на протеста - организаторите от "Контракорупция" помолиха гражданите да дойдат с народни носии

Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Водопади и

    11 0 Отговор
    Паради, алчни мутри, жадни хора.
    Бой и ритници на тези политици!

    Коментиран от #7

    18:25 14.09.2025

  • 2 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Плевен дъ ге, с теб сме!

    18:27 14.09.2025

  • 3 Боко Т.

    6 0 Отговор
    За какво ви е вода? Пийте бира

    18:29 14.09.2025

  • 4 Нали ще произвеждаме барут

    5 0 Отговор
    Какви са тия лигавщини като вода? Къпете се във вани пълни с шампанско, а пийте минерална вода от Италия. Ще правим още държавни дългове да правим фабрика, която ще трови водоизточниците в България, много от работниците ще умират млади от рак, а най-накрая Русия може да сложи мъките и с една ракета да занули цяла централна България.

    18:31 14.09.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Да се пита човек защо ли протестират тия хора... Всъщност, май по-добре да се пита "отличникът", който като страхлива мишка (какъвто винаги е бил) избягва да ходи на такива места. Не е забравил януарските протести бандитът.

    18:31 14.09.2025

  • 6 Идея

    9 0 Отговор
    Отидете да се къпите във водопада на хотела, който ще открива премиера Желязков.

    Коментиран от #9

    18:32 14.09.2025

  • 7 ИСТИНАТА

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Водопади и":

    Плевенчани, щом гласувате за Ту ТУ Борисов, хак ви е!

    18:34 14.09.2025

  • 8 123456

    8 0 Отговор
    Излизайте с тоягите , бе , стига с туби !

    18:34 14.09.2025

  • 9 От ПП

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идея":

    Отпускат сапун м” Ники ДенкоФ”

    18:35 14.09.2025

  • 10 Тома

    6 0 Отговор
    Тези от Плевен не са ли гледали как протестират хората в Катманду.И ако направят така лично бойчето и шиши с водоноската ще пълнят вода на хората

    18:36 14.09.2025

Новини по градове:
