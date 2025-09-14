Мъж остана без ръка при рязане на дърва, транспортираха го с хеликоптер от Ямбол до София

Медицински хеликоптер транспортира пострадал при битов инцидент 63-годишен мъж от ямболската областна болница „Св. Пантелеймон“ до столичната „Софиямед“, предаде dariknews.bg.
Това е първият случай в Ямбол, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от местното държавно лечебно заведение.
Мъжът е постъпил в спешното отделение на ямболската болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент в домашни условия при рязане на дърва. След стабилизиране на състоянието на пострадалия, екипът на болницата, в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз", предприема действия за транспортиране на пациента със специализиран медицински хеликоптер.
Хеликоптерът кацна на градския стадион в Ямбол в 13:30 ч., откъдето пациентът беше успешно качен на борда и транспортиран към столичната Университетска болница „Софиямед“, където му предстоят операции, информират от ямболската болница. „Това е първият случай за Ямбол, при който се използва въздушна спешна помощ. Ситуацията показа колко ценна и необходима е тази система за бърза реакция при тежки инциденти“, подчертаха от екипа на болницата.
От Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол изказват благодарност към всички медицински екипи, институции и служители, допринесли за успешната организация и навременната помощ на пациента.
1 мьрсуль
и за 349 евро ше ми бачкате че и рьче ше ми целувате
18:38 14.09.2025
2 Евгени от Алфапласт
за алкохол и наркотици направени ли са? Неяснота...
Коментиран от #5
18:40 14.09.2025
3 В белите страни
ама във феадално-демократичната колония
от крадене и пълнени на гушите
на еничари и бирници
все не остават пари за народа !
18:44 14.09.2025
4 Кат правиш нещо !
Все пак !
Трябва да знаеш !
Какво правиш !
А Не !
Чул !
Недочул !
18:46 14.09.2025
5 На ма.....
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":.....кя ти правят ли и тестове
преди и след сəaнс ?
18:47 14.09.2025