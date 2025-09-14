Новини
Мъж остана без ръка при рязане на дърва, транспортираха го с хеликоптер от Ямбол до София

14 Септември, 2025 19:29, обновена 14 Септември, 2025 18:32

Това е първият случай в , при югоизточния град, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха

Мъж остана без ръка при рязане на дърва, транспортираха го с хеликоптер от Ямбол до София - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Медицински хеликоптер транспортира пострадал при битов инцидент 63-годишен мъж от ямболската областна болница „Св. Пантелеймон“ до столичната „Софиямед“, предаде dariknews.bg.

Това е първият случай в Ямбол, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от местното държавно лечебно заведение.

Мъжът е постъпил в спешното отделение на ямболската болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент в домашни условия при рязане на дърва. След стабилизиране на състоянието на пострадалия, екипът на болницата, в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз", предприема действия за транспортиране на пациента със специализиран медицински хеликоптер.

Хеликоптерът кацна на градския стадион в Ямбол в 13:30 ч., откъдето пациентът беше успешно качен на борда и транспортиран към столичната Университетска болница „Софиямед“, където му предстоят операции, информират от ямболската болница. „Това е първият случай за Ямбол, при който се използва въздушна спешна помощ. Ситуацията показа колко ценна и необходима е тази система за бърза реакция при тежки инциденти“, подчертаха от екипа на болницата.

От Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол изказват благодарност към всички медицински екипи, институции и служители, допринесли за успешната организация и навременната помощ на пациента.


Ямбол / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    4 1 Отговор
    ама аз нали ви забраних печките с дьрва бе диваци балкански
    и за 349 евро ше ми бачкате че и рьче ше ми целувате

    18:38 14.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 4 Отговор
    А резачката легитимирала ли се е преди да посегне? И, преди или след инцидента? Тестове
    за алкохол и наркотици направени ли са? Неяснота...

    Коментиран от #5

    18:40 14.09.2025

  • 3 В белите страни

    0 0 Отговор
    Ползват такива "екстри" от години
    ама във феадално-демократичната колония
    от крадене и пълнени на гушите
    на еничари и бирници
    все не остават пари за народа !

    18:44 14.09.2025

  • 4 Кат правиш нещо !

    1 1 Отговор
    Кат правиш нещо !

    Все пак !

    Трябва да знаеш !

    Какво правиш !

    А Не !

    Чул !

    Недочул !

    18:46 14.09.2025

  • 5 На ма.....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    .....кя ти правят ли и тестове
    преди и след сəaнс ?

    18:47 14.09.2025

Новини по градове:
