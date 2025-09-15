Новини
Воден режим и в пернишкото село Рударци

15 Септември, 2025 08:38 679 11

От режима ще бъде засегнато и училището, като кметът е изпратил запитване до общината, за да се осигурят необходимите количества вода

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В пернишкото село Рударци се въвежда режим на водата - от 5:00 сутринта до 12:00 на обяд и от 17:00 до 00:00 ч. през нощта.

Пред БНТ кметът на селото Пантелей Янков обясни, че главната причина е засушаването

"Малки количества, които идват към пречиствателната станция "Рударци" от Владайския канал. Друга причина е малки загуби в системата, както и пренаселеността през лятото. Ние сме населено място с 800 души постоянни жители, но през лятото става между 4000-5000".

По думите му повреди и загуби има навсякъде, но ВиК разполага с по-конкретна информация. В селото на месец има 2-3 повреди по тръбопроводите.

"Тръбите са от 70-те години, през 90-те са сменени със стоманени и наскоро са сменени 370 метра в един от високите квартали, където е било наложително. Аз като кмет мога да изисквам подмяна, но всичко е свързано с община Перник и мисля, че всичко трябва да се решава на национално ниво".

От водния режим ще бъде засегнато и училището, като кметът е изпратил запитване до общината, за да се осигурят необходимите количества вода.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    7 0 Отговор
    По-добре е сайта всяка сутрин да публикува карта на България с районите на воден режим.

    08:45 15.09.2025

  • 2 надарена кака

    3 1 Отговор
    В община Перник се къпя в 13.00 часа. Като си ползвам работната почивка.

    08:49 15.09.2025

  • 3 Гарантирано от ГЕРБ

    5 1 Отговор
    Борисов:
    Благодарение на ГЕРБ и правителството ни, вече няма водна криза в България!

    Коментиран от #5

    08:51 15.09.2025

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    В Плевен днес пращат децата за първия учебен ден некъпани. Даскалицитре призовават за повече китки, да скрият миризмата излизаща на талази изпод полата.

    08:57 15.09.2025

  • 5 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Абс. правилно:Гласувам ПЛЪТНО за Борисов и в Градът ми не само НЯМА,но и НИКОГА няма да има водна криза.

    09:01 15.09.2025

  • 6 Как

    1 0 Отговор
    ще я кара Салича ?

    09:10 15.09.2025

  • 7 завод

    2 0 Отговор
    Ти за Салич не се безпокой! Къпят я всеки ден разни господа.

    09:22 15.09.2025

  • 8 Перо

    3 1 Отговор
    Едно време ходихме там на минерален плаж, сега мутренската демокрация и презастрояване докараха селото до воден режим, като Перник!

    09:31 15.09.2025

  • 9 Ако не бъркам

    1 0 Отговор
    Преди известно време това село беше известно че имаше
    не студена а топла минерална вода и много известен плаж
    а май и студена все пак имаше прекарана?

    09:31 15.09.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    09:53 15.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

