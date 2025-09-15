Воден режим и в пернишкото село Рударци

В пернишкото село Рударци се въвежда режим на водата - от 5:00 сутринта до 12:00 на обяд и от 17:00 до 00:00 ч. през нощта.

Пред БНТ кметът на селото Пантелей Янков обясни, че главната причина е засушаването

"Малки количества, които идват към пречиствателната станция "Рударци" от Владайския канал. Друга причина е малки загуби в системата, както и пренаселеността през лятото. Ние сме населено място с 800 души постоянни жители, но през лятото става между 4000-5000".

По думите му повреди и загуби има навсякъде, но ВиК разполага с по-конкретна информация. В селото на месец има 2-3 повреди по тръбопроводите.

"Тръбите са от 70-те години, през 90-те са сменени със стоманени и наскоро са сменени 370 метра в един от високите квартали, където е било наложително. Аз като кмет мога да изисквам подмяна, но всичко е свързано с община Перник и мисля, че всичко трябва да се решава на национално ниво".

От водния режим ще бъде засегнато и училището, като кметът е изпратил запитване до общината, за да се осигурят необходимите количества вода.