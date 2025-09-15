Воден режим и в пернишкото село Рударци

В пернишкото село Рударци се въвежда режим на водата - от 5:00 сутринта до 12:00 на обяд и от 17:00 до 00:00 ч. през нощта.
Пред БНТ кметът на селото Пантелей Янков обясни, че главната причина е засушаването
"Малки количества, които идват към пречиствателната станция "Рударци" от Владайския канал. Друга причина е малки загуби в системата, както и пренаселеността през лятото. Ние сме населено място с 800 души постоянни жители, но през лятото става между 4000-5000".
По думите му повреди и загуби има навсякъде, но ВиК разполага с по-конкретна информация. В селото на месец има 2-3 повреди по тръбопроводите.
"Тръбите са от 70-те години, през 90-те са сменени със стоманени и наскоро са сменени 370 метра в един от високите квартали, където е било наложително. Аз като кмет мога да изисквам подмяна, но всичко е свързано с община Перник и мисля, че всичко трябва да се решава на национално ниво".
От водния режим ще бъде засегнато и училището, като кметът е изпратил запитване до общината, за да се осигурят необходимите количества вода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
08:45 15.09.2025
2 надарена кака
08:49 15.09.2025
3 Гарантирано от ГЕРБ
Благодарение на ГЕРБ и правителството ни, вече няма водна криза в България!
Коментиран от #5
08:51 15.09.2025
4 честен ционист
08:57 15.09.2025
5 оня с коня
До коментар #3 от "Гарантирано от ГЕРБ":Абс. правилно:Гласувам ПЛЪТНО за Борисов и в Градът ми не само НЯМА,но и НИКОГА няма да има водна криза.
09:01 15.09.2025
6 Как
09:10 15.09.2025
7 завод
09:22 15.09.2025
8 Перо
09:31 15.09.2025
9 Ако не бъркам
не студена а топла минерална вода и много известен плаж
а май и студена все пак имаше прекарана?
09:31 15.09.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
09:53 15.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.