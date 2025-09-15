В Бургас: Задържаха шофьор с 3,59 промила алкохол

Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията, цитирани от dariknews.bg.

Около 12:50 ч. на 11 септември близо до бл. 103 в кв. "Меден Рудник" униформени спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 56-годишен местен жител.

Направеният му полеви тест за алкохол отчел 3,59 промила в издишания въздух.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.