В Бургас: Задържаха шофьор с 3,59 промила алкохол

В Бургас: Задържаха шофьор с 3,59 промила алкохол

15 Септември, 2025 10:35 748 11

По случая се води разследване.

В Бургас: Задържаха шофьор с 3,59 промила алкохол - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията, цитирани от dariknews.bg.

Около 12:50 ч. на 11 септември близо до бл. 103 в кв. "Меден Рудник" униформени спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 56-годишен местен жител.

Направеният му полеви тест за алкохол отчел 3,59 промила в издишания въздух.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В Гърция глобата за алкохол стана 4000 евро.

    Коментиран от #3

    10:39 15.09.2025

  • 3 Като

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нямаш пари ,няма да ходиш при Грекотата

    10:41 15.09.2025

  • 4 Е - ! Нали е ДЕМОКРАЦИЯ !

    5 0 Отговор
    Е - ! Нали е ДЕМОКРАЦИЯ !

    Какво Сега !

    За Народното събрание !

    И Министерския Съвет !

    МОЖЕ!

    За Гражданите !

    НЕ МОЖЕ !

    10:53 15.09.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    5 0 Отговор
    3,59 ?! 😆
    ТОВА СИ В РЕДА НА НЕЩАТА.
    ДВЕ ГОЛЕМИ ВОДКИ И ЕДНА МАЛКА.
    😝 НЯМА ВРЪЗКА МЕЖДУ АЛКОХОЛА И ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ. ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БЕЗОПАСНОСТ.
    😆
    ЩОМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕТО МОЖЕ 15 ПЪТИ ДА ГЛАСУВА ЗА ШИMПAH3ETО ОТ БAHKЯ, МОЖЕ И ДА ШОФИРА С 3,59
    🤣

    11:02 15.09.2025

  • 6 Аз бре

    4 0 Отговор
    С тея промили не е можел да ходи,затова е тръгнал с колата.

    Коментиран от #10

    11:05 15.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Добре,че...

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз бре":

    ...полицаите не са отворили вратата на автомобила...!
    Щеше да се изръси от колата,като чувал с картофи...!

    11:26 15.09.2025

  • 11 в бургаско ги достигат

    1 0 Отговор
    тези стойности . нарушителите като брой и вид не променят статистиката . а бройката на шофьорите и не шофьорите не се променят . изводът е че е защото много се прави за безопасността . а с намалянето на състава и закупуването на коли какво показва . там статистиката е ясна . не се е променила бройката мигранти през страната, а русенските сценарии са минимизирани . та в бургаско няма да се получи подобен .

    11:29 15.09.2025

