В Бургас: Задържаха шофьор с 3,59 промила алкохол

Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията, цитирани от dariknews.bg.
Около 12:50 ч. на 11 септември близо до бл. 103 в кв. "Меден Рудник" униформени спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 56-годишен местен жител.
Направеният му полеви тест за алкохол отчел 3,59 промила в издишания въздух.
Водачът е задържан за срок до 24 часа.
По случая се води разследване.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
10:39 15.09.2025
3 Като
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нямаш пари ,няма да ходиш при Грекотата
10:41 15.09.2025
4 Е - ! Нали е ДЕМОКРАЦИЯ !
Какво Сега !
За Народното събрание !
И Министерския Съвет !
МОЖЕ!
За Гражданите !
НЕ МОЖЕ !
10:53 15.09.2025
5 АМАH OT ИДИOTИ
ТОВА СИ В РЕДА НА НЕЩАТА.
ДВЕ ГОЛЕМИ ВОДКИ И ЕДНА МАЛКА.
😝 НЯМА ВРЪЗКА МЕЖДУ АЛКОХОЛА И ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ. ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БЕЗОПАСНОСТ.
😆
ЩОМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕТО МОЖЕ 15 ПЪТИ ДА ГЛАСУВА ЗА ШИMПAH3ETО ОТ БAHKЯ, МОЖЕ И ДА ШОФИРА С 3,59
🤣
11:02 15.09.2025
6 Аз бре
Коментиран от #10
11:05 15.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Добре,че...
До коментар #6 от "Аз бре":...полицаите не са отворили вратата на автомобила...!
Щеше да се изръси от колата,като чувал с картофи...!
11:26 15.09.2025
11 в бургаско ги достигат
11:29 15.09.2025