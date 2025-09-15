Калоян Методиев: Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново

И Ловеч минава на воден режим. ВиК излезе с официално предложение. След Плевен, Брезник, Тетевен, Долна Митрополия, стотици села... Отдавна говорим за национална криза, но правителството е глухо и нямо за трагедията на хората. В България водопроводи се правят от началото на ХХ век, а в ерата на изкуствения интелект, държавата катастрофира за елементарни битови нужди. Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново... Частните ВЕЦ-ове бумтят.
Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:
Министри говорят глупости или ходят по екскурзии. Особено ресорните на екологията и водите и регионалния. Вчера тридесет човека се изсипаха да се снимат за откривана на малка магистрална отсечка. Дневният ред на това правителство и на по-голяма част от народа се разминаха диаметрално. Това са два отделни свята. Безочливо и некомпетентно управление.
1 честен ционист
11:00 15.09.2025
2 прости хора
11:05 15.09.2025
3 ООрана държава
11:06 15.09.2025
4 ГЕРазрухаБ
11:08 15.09.2025
7 ВОДСТРОЙ Дубай
РазБОЙКО и ДЕБЕЛЯН от РАЙска градина направиха ПУСТОШ
ДПС изряза ГОРИТЕ,ГЕРБ и ДПСсложиха ВЕЦове пресушиха язовири ,изгориха с пожари цялата страна изклаха прасета овце и донитък
11:09 15.09.2025
8 Сталин
11:10 15.09.2025
10 Коста
До коментар #4 от "ГЕРазрухаБ":Не само те. Варна е затънала в боклук и мизерия. Вчера минах покрай язовир Цонево. Че то нищо не е останало от него
11:10 15.09.2025
11 България на ТРИ Прасета
До коментар #4 от "ГЕРазрухаБ":ГЕРБ ДПС и 2ъе да ТУМОРИ РАКови образования задушаващи БГ държава и изпивайки силите водата и жизнените и сокове
11:12 15.09.2025
12 дядо
11:14 15.09.2025
13 Хасковски каунь
11:14 15.09.2025
14 Пламен
11:15 15.09.2025
15 България е в процес на свободно
Демографска криза, 3 милиона напуснаха България, в процентно отношение е равно на Украинските загуби във войната с Русия, с други думи България изгуби 3 милиона граждани от началото на Управлението на Борисов и приемането на България в ЕС.
Водна криза, недостиг на питейна вода за основните нужди на Българските граждани.
Българите измират най бързо в ЕС, номер едно по смърт, инфаркт, инсулт, сърдечно съдови заболявания, високо кръвно, автомобилни катастрофи.
Последно но не на последно място, Българската Лв. е история.
11:18 15.09.2025
16 Културен Антрополог
До коментар #9 от "Сталин":Ми то Южна България си е ВИЛАЕТ
Я бол има ТУРСЙИ ДПС кмет
ГЕРБ кмета на Бургас и яестира крадения кеш от Обществени поръчки в ТУРСКА Дбанк
Порт Бургас си държи парите в ТУРСКА банка ЗИРААТ
Целия износ на порт Бургас е за ТУРЦИЯ (скрап и дървен материал от Странджа)
Президента предател Радев ПЛАША огромен данък на Османската империя съвременн данък ДИШ ХАКЪ
БОТАШ за 3 милиарда лева
Тиквата ЛОЙКО крие мис Бикини и чавето си Ема в
Истанбул като гаранция че алъл вериш с Турция няма да има проблеми
В Кърджали Хасково все едно си в Одрин
11:18 15.09.2025
17 Симеон Иванов
До коментар #10 от "Коста":Нещо да сте чули за варненския кмет !??
И кои партии го държат в ареста !?
И като държавата работи СРЕЩУ някои общини - управниците там ли са виновни или управляващите (ББ и ДП)
11:19 15.09.2025
18 Да,бе
11:19 15.09.2025
19 Няма вода
11:19 15.09.2025
20 Остап Бендер
До коментар #2 от "прости хора":Това са само последствията , а не причините. Кой създаде мутрите и защо! Кому е изгодно да източва водата на язовирите? Преди ГЕРБ кой управляваше ?
11:20 15.09.2025
21 накрая четем
преизбирано от наивни хорица които са бая дето и те са на воден режим
дето ни дърпат към пропастта
11:20 15.09.2025
23 ТтТ
До коментар #2 от "прости хора":Аз от Калоян Методиев не очаквам да каже, че те са от регулирали водите, ГЕРБ, БСП, ИТН, са оставили на произвола!
Тези комунисти само нападат, а за техните магарии се оправдават!
11:22 15.09.2025
24 Европеец
11:24 15.09.2025
25 Директора👨✈️
11:26 15.09.2025
26 Прости политици
Простотия и лакомия са причините !!!
11:26 15.09.2025
27 604
11:26 15.09.2025
28 чекисть..
До коментар #16 от "Културен Антрополог":Така требва да бъде,народо си е виновен че още държи двата плондера дека ги командорат..оти им плескат и викат бис бис
11:26 15.09.2025
29 Гост
До коментар #12 от "дядо":Дядо,май месец,когато валеше доста и трябваше да се пълнят язовирите ,язовир "Копринка"се източваше на макс за да се прави ток Не е виновна само сушата
11:28 15.09.2025
30 Край
11:29 15.09.2025
31 604
До коментар #12 от "дядо":Според теб тия язовири за комув са правени...ми точно за сушави години...не съ за къпане и риболов!
11:30 15.09.2025
32 болгарин..
11:31 15.09.2025
34 Арена Арменец
До коментар #15 от "България е в процес на свободно":Сбъдна се мечта на мароканския циганин Соломон ПУСИ да "кастриран български льв/лев" Дебелян и ЛОЙКО държаха здраво клещите секачи на Плана "Ран Ът"
11:33 15.09.2025
36 Гост
11:33 15.09.2025
38 000
11:34 15.09.2025
39 Za мнооогоя лева
До коментар #25 от "Директора👨✈️":Е как кво с 30 Милиона евра за язовир Студена Перник БОЙКО купи 4 звезден ХОТЕЛ в центъра на Мадрид Испания на Свинетка -Лиляна Павлова мис МАКСИ Мата Хари
11:36 15.09.2025
40 Емигрант
ЦЕЛИЯ ИСПАНСКИ НАРОД ЩЕ Е НА УЛИЦАТА -- ПОЛОВИН ИСПАНИЯ ЩЕ ГОРИ... А НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКЪВ НАРОД СТЕ БЪЛГАРИТЕ.... НО ЯВНО ОТ ПРЕХОДА ДО ДНЕС НА НАРОДА НЕЩО МУ ЛИПСВА -- УЖКИМ СТЕ НОМЕР ЕДНО ВСИЧКИ..
11:41 15.09.2025
41 Група Ахат
Аз сам си избрах
тази съдба
вечната тъпа овца
11:41 15.09.2025
42 България в безводие и пламъци
Евроатлантизма е ЧУМА!
ЕС ръководи унищожаването на България!
11:42 15.09.2025
43 0001
11:43 15.09.2025
44 ЮРО ФОРЕВЪР
11:43 15.09.2025
45 Даниел
Всички ВиК дружества трябва да бъдат разследвани,а ръководителите им съдени!
11:43 15.09.2025
46 оня с коня
11:44 15.09.2025
47 Коня Солтуклиева
И три дена да ги хранят с чирози!....
... Като в "Бон шанс, инспекторе!" :))
11:45 15.09.2025
48 Зеркало
До коментар #13 от "Хасковски каунь":А ти какъв народ си?
11:45 15.09.2025
49 Не си прав бе човек
До коментар #2 от "прости хора":38% от имащите право на глас ходят на избори. Спечелилите имат 25% кажи речи, което значи малко над 9% от имащите право на глас са ги избрали, а това са хората чиито дооходи зависят от това кой ще бъде на власт и семейно ходят да гласуват за партията на техните хора във властта, като гаранция, че няма да им "изстине мястото" след изборите. Нарича се "корпоративен вот" и беше изграден от Цветан Цветанов, който беше уличен от държавния департамент на САЩ в корупция, но не за асансьорите в арартаментите става въпрос, а за организираната схема за държавна власт и корупция посредством политически корпоративен вот, но за това няма закон в държавата, доколкото за апартаменти има, но там се оказа че всичкое наред. Изборите в България представляват една много добре организирана грандиозна корупционна схема за разпределяне власт и най-вече пари, който изкарват най-накрая виновни нас, които не ходим да гласуваме, макар това тях да ги устройва идеално, тъй като те си печелят организирано изборите по описаният по-горе мафиотски способ.
11:46 15.09.2025