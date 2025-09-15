Калоян Методиев: Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново

И Ловеч минава на воден режим. ВиК излезе с официално предложение. След Плевен, Брезник, Тетевен, Долна Митрополия, стотици села... Отдавна говорим за национална криза, но правителството е глухо и нямо за трагедията на хората. В България водопроводи се правят от началото на ХХ век, а в ерата на изкуствения интелект, държавата катастрофира за елементарни битови нужди. Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново... Частните ВЕЦ-ове бумтят.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Министри говорят глупости или ходят по екскурзии. Особено ресорните на екологията и водите и регионалния. Вчера тридесет човека се изсипаха да се снимат за откривана на малка магистрална отсечка. Дневният ред на това правителство и на по-голяма част от народа се разминаха диаметрално. Това са два отделни свята. Безочливо и некомпетентно управление.