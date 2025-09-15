Новини
Калоян Методиев: Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново

15 Септември, 2025 10:57 1 852 49

  • калоян методиев-
  • сахара-
  • воден режим-
  • язовири

И Ловеч минава на воден режим. ВиК излезе с официално предложение. След Плевен, Брезник, Тетевен, Долна Митрополия, стотици села... Отдавна говорим за национална криза, но правителството е глухо и нямо за трагедията на хората, коментира политологът

Калоян Методиев: Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

И Ловеч минава на воден режим. ВиК излезе с официално предложение. След Плевен, Брезник, Тетевен, Долна Митрополия, стотици села... Отдавна говорим за национална криза, но правителството е глухо и нямо за трагедията на хората. В България водопроводи се правят от началото на ХХ век, а в ерата на изкуствения интелект, държавата катастрофира за елементарни битови нужди. Тук не е Сахара! Язовири умират един след друг - Копринка, Жребчево, Батак, Огняново... Частните ВЕЦ-ове бумтят.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Министри говорят глупости или ходят по екскурзии. Особено ресорните на екологията и водите и регионалния. Вчера тридесет човека се изсипаха да се снимат за откривана на малка магистрална отсечка. Дневният ред на това правителство и на по-голяма част от народа се разминаха диаметрално. Това са два отделни свята. Безочливо и некомпетентно управление.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 6 Отговор
    Правителствата на България и Израел са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.

    Коментиран от #5

    11:00 15.09.2025

  • 2 прости хора

    37 3 Отговор
    Избират си мутри, после недоволстват.

    Коментиран от #20, #23, #49

    11:05 15.09.2025

  • 3 ООрана държава

    31 3 Отговор
    Никоя телевизия няма смелоста да пусне обещанията на гербарския кмет по време на изборната кампания и дебатите в ефир! Казваше че първата му работа щяла да е да се справи с безводието и задръстванията. Тия в плевен ако имат един проектор да намерат записите и да ги пуснат да се връткат на стената на общината. Аа и още нещо, пак да си гласувате за герп там

    11:06 15.09.2025

  • 4 ГЕРазрухаБ

    38 3 Отговор
    Където минат ГЕРБ трева не никне и вода не бликне!!!

    Коментиран от #10, #11

    11:08 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ВОДСТРОЙ Дубай

    33 3 Отговор
    ДУБАЙ ,Египет,Израел от пустинята направиха РАЙски места с градини ,басейни като езера и небостъргачи с Аква паркове около тях
    РазБОЙКО и ДЕБЕЛЯН от РАЙска градина направиха ПУСТОШ
    ДПС изряза ГОРИТЕ,ГЕРБ и ДПСсложиха ВЕЦове пресушиха язовири ,изгориха с пожари цялата страна изклаха прасета овце и донитък

    Коментиран от #37

    11:09 15.09.2025

  • 8 Сталин

    30 2 Отговор
    Лишите комунисти построиха напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    11:10 15.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коста

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРазрухаБ":

    Не само те. Варна е затънала в боклук и мизерия. Вчера минах покрай язовир Цонево. Че то нищо не е останало от него

    Коментиран от #17

    11:10 15.09.2025

  • 11 България на ТРИ Прасета

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРазрухаБ":

    ГЕРБ ДПС и 2ъе да ТУМОРИ РАКови образования задушаващи БГ държава и изпивайки силите водата и жизнените и сокове

    11:12 15.09.2025

  • 12 дядо

    14 1 Отговор
    калоянчо батевото не е сахараа но още полошо ще става 4 месеца нямаше дъжд в сливенско а ти искаш язовирите копринка и ждребчево да имат вода откъде ние хората бавно но сигурно унищожаваме безвъзвратно природата а тя ще ни отмъсти жестоко

    Коментиран от #29, #31

    11:14 15.09.2025

  • 13 Хасковски каунь

    16 3 Отговор
    На кого ни остави др. Живков ?! Съсипаха я тая България

    Коментиран от #48

    11:14 15.09.2025

  • 14 Пламен

    14 2 Отговор
    Не е Сахара ама българите са неорганизирано варварско племе

    11:15 15.09.2025

  • 15 България е в процес на свободно

    18 2 Отговор
    падане, разграбвана и унищожавана от овластена ДС банда:
    Демографска криза, 3 милиона напуснаха България, в процентно отношение е равно на Украинските загуби във войната с Русия, с други думи България изгуби 3 милиона граждани от началото на Управлението на Борисов и приемането на България в ЕС.

    Водна криза, недостиг на питейна вода за основните нужди на Българските граждани.

    Българите измират най бързо в ЕС, номер едно по смърт, инфаркт, инсулт, сърдечно съдови заболявания, високо кръвно, автомобилни катастрофи.

    Последно но не на последно място, Българската Лв. е история.

    Коментиран от #34

    11:18 15.09.2025

  • 16 Културен Антрополог

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Ми то Южна България си е ВИЛАЕТ
    Я бол има ТУРСЙИ ДПС кмет
    ГЕРБ кмета на Бургас и яестира крадения кеш от Обществени поръчки в ТУРСКА Дбанк
    Порт Бургас си държи парите в ТУРСКА банка ЗИРААТ
    Целия износ на порт Бургас е за ТУРЦИЯ (скрап и дървен материал от Странджа)
    Президента предател Радев ПЛАША огромен данък на Османската империя съвременн данък ДИШ ХАКЪ
    БОТАШ за 3 милиарда лева

    Тиквата ЛОЙКО крие мис Бикини и чавето си Ема в
    Истанбул като гаранция че алъл вериш с Турция няма да има проблеми
    В Кърджали Хасково все едно си в Одрин

    Коментиран от #28

    11:18 15.09.2025

  • 17 Симеон Иванов

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    Нещо да сте чули за варненския кмет !??
    И кои партии го държат в ареста !?
    И като държавата работи СРЕЩУ някои общини - управниците там ли са виновни или управляващите (ББ и ДП)

    11:19 15.09.2025

  • 18 Да,бе

    17 1 Отговор
    Важното е турбините на ВЕЦ-те да се се въртят и правилните хора да правят пари,а че нямало вода е проблем на неправилните хора...Държава няма,спасявайте се!

    11:19 15.09.2025

  • 19 Няма вода

    7 1 Отговор
    няма живот. Изпълнява се българското задължение за редуциране на населението.

    11:19 15.09.2025

  • 20 Остап Бендер

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "прости хора":

    Това са само последствията , а не причините. Кой създаде мутрите и защо! Кому е изгодно да източва водата на язовирите? Преди ГЕРБ кой управляваше ?

    11:20 15.09.2025

  • 21 накрая четем

    7 1 Отговор
    Безочливо и некомпетентно управление
    преизбирано от наивни хорица които са бая дето и те са на воден режим
    дето ни дърпат към пропастта

    11:20 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТтТ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "прости хора":

    Аз от Калоян Методиев не очаквам да каже, че те са от регулирали водите, ГЕРБ, БСП, ИТН, са оставили на произвола!
    Тези комунисти само нападат, а за техните магарии се оправдават!

    11:22 15.09.2025

  • 24 Европеец

    1 2 Отговор
    Като гледам с климата какво става, точно в Сахара се превръщаме!

    11:24 15.09.2025

  • 25 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Бойко да не ослушва. Какво стана с парите за ремонтите на язовирите. Нали сте медия уж някаква? Изискайте информация, официална, колко, кои и за колко пари са ремонтираните язовири. Хайде, нали уж пишете, че сте независима медия!

    Коментиран от #39

    11:26 15.09.2025

  • 26 Прости политици

    6 0 Отговор
    Нали искахте вецове - те ви вецове! Същото ще стане и със соларите, но по късно , както в Испания! Да не говорим за рециклирането на соларите - ще ги заравят в земята поради селски тарикатщини!
    Простотия и лакомия са причините !!!

    11:26 15.09.2025

  • 27 604

    6 1 Отговор
    Мутрите със вецовете барабар с кохортата политици са за дране по диреците!

    11:26 15.09.2025

  • 28 чекисть..

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Културен Антрополог":

    Така требва да бъде,народо си е виновен че още държи двата плондера дека ги командорат..оти им плескат и викат бис бис

    11:26 15.09.2025

  • 29 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "дядо":

    Дядо,май месец,когато валеше доста и трябваше да се пълнят язовирите ,язовир "Копринка"се източваше на макс за да се прави ток Не е виновна само сушата

    11:28 15.09.2025

  • 30 Край

    4 1 Отговор
    Всички пещерни антикомунисти и отявлени мразачи на Бай Тошо да минават на Перие и Сан пелегпино. За 45 години на соца се построиха хиляди язовири при онази допотопна техника. За 35 демокатичен капитализъм се построиха 2 /два язовира/, а построените по рано не можем да ги поддържаме. След наводнението на гр. Цар Калоян, се сетиха да направели ... "регистър на язовирите". Прав Бай Тошо че построеното няма да можем да го боядисаме - оказа се че едва успяваме да го " регистрираме".

    11:29 15.09.2025

  • 31 604

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "дядо":

    Според теб тия язовири за комув са правени...ми точно за сушави години...не съ за къпане и риболов!

    11:30 15.09.2025

  • 32 болгарин..

    2 0 Отговор
    А бе само стискание на таа държава,до като пуска пари и цеденьие на бговците-до като викат беее

    11:31 15.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Арена Арменец

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "България е в процес на свободно":

    Сбъдна се мечта на мароканския циганин Соломон ПУСИ да "кастриран български льв/лев" Дебелян и ЛОЙКО държаха здраво клещите секачи на Плана "Ран Ът"

    11:33 15.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    Не умират! На сем. пеефски мутрите ги точат

    11:33 15.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 000

    4 0 Отговор
    вижте сега, държавата постигна своя национален идеал - пълна европейска интеграция! другото са подробности. и без вода се живее, важното е, че ще плащаме в евро!

    11:34 15.09.2025

  • 39 Za мнооогоя лева

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Директора👨‍✈️":

    Е как кво с 30 Милиона евра за язовир Студена Перник БОЙКО купи 4 звезден ХОТЕЛ в центъра на Мадрид Испания на Свинетка -Лиляна Павлова мис МАКСИ Мата Хари

    11:36 15.09.2025

  • 40 Емигрант

    2 0 Отговор
    ЖИВЕЯ 25 Г. В ИСПАНИЯ -- ТОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА ПРИ ВАС АКО Е ТУК В ИСПАНИЯ ..
    ЦЕЛИЯ ИСПАНСКИ НАРОД ЩЕ Е НА УЛИЦАТА -- ПОЛОВИН ИСПАНИЯ ЩЕ ГОРИ... А НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКЪВ НАРОД СТЕ БЪЛГАРИТЕ.... НО ЯВНО ОТ ПРЕХОДА ДО ДНЕС НА НАРОДА НЕЩО МУ ЛИПСВА -- УЖКИМ СТЕ НОМЕР ЕДНО ВСИЧКИ..

    11:41 15.09.2025

  • 41 Група Ахат

    1 0 Отговор
    Ловеч, Плевен, Монтана, Враца - градове-крепости на БСП-БКП, а сега ГЕРБ.

    Аз сам си избрах
    тази съдба
    вечната тъпа овца

    11:41 15.09.2025

  • 42 България в безводие и пламъци

    0 0 Отговор
    Европейският път на развитие разруши България!

    Евроатлантизма е ЧУМА!

    ЕС ръководи унищожаването на България!

    11:42 15.09.2025

  • 43 0001

    0 0 Отговор
    И кладенците пресъхнаха а тия срок са поставили за регистрация. Първо ще бъде безплатна регистрацията а после до десет кубика щяло да бъде безплатно. Значи ще има и платено. Срока е до 28 ноември. Аз безплатно за моя сметка ще разходя тия умници из селата да ми покажат кладенец дето дава десет кубика вода. Масово пресъхнаха а останалите едва изкарват по 200-300 литра и после цяла седмица се чака да се напълнят с тези литри. Иначе ако не се регистрират ще трябва да се унищожат за сметка на стопаните. Тази работа е толкова недомислена, че показва нивото на компетентност на измислилите го. Освен да рушат и да тръскат брашняния чувал друго не могат. И друго какво става - хората заливат една плоча на кладенеца и почват да го ползват за септична яма. Така отравят водния хоризонт. Умните глави би трябвало да насърчават ползването на кладенци и да насърчават хората макар и пресъхнали да ги стопанисват ако евентуално пак се оводнят. Ама не! Такси или разрушение!

    11:43 15.09.2025

  • 44 ЮРО ФОРЕВЪР

    1 0 Отговор
    След Боко и Шиши отстава само ПУСТИНЯ.

    11:43 15.09.2025

  • 45 Даниел

    0 0 Отговор
    Моментално трябва Да се спрат всички ВЕЦ-ве!
    Всички ВиК дружества трябва да бъдат разследвани,а ръководителите им съдени!

    11:43 15.09.2025

  • 46 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да го заплюеш ,което е добро начало за деня.

    11:44 15.09.2025

  • 47 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Да вържат кмета и областния
    И три дена да ги хранят с чирози!....
    ... Като в "Бон шанс, инспекторе!" :))

    11:45 15.09.2025

  • 48 Зеркало

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    А ти какъв народ си?

    11:45 15.09.2025

  • 49 Не си прав бе човек

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "прости хора":

    38% от имащите право на глас ходят на избори. Спечелилите имат 25% кажи речи, което значи малко над 9% от имащите право на глас са ги избрали, а това са хората чиито дооходи зависят от това кой ще бъде на власт и семейно ходят да гласуват за партията на техните хора във властта, като гаранция, че няма да им "изстине мястото" след изборите. Нарича се "корпоративен вот" и беше изграден от Цветан Цветанов, който беше уличен от държавния департамент на САЩ в корупция, но не за асансьорите в арартаментите става въпрос, а за организираната схема за държавна власт и корупция посредством политически корпоративен вот, но за това няма закон в държавата, доколкото за апартаменти има, но там се оказа че всичкое наред. Изборите в България представляват една много добре организирана грандиозна корупционна схема за разпределяне власт и най-вече пари, който изкарват най-накрая виновни нас, които не ходим да гласуваме, макар това тях да ги устройва идеално, тъй като те си печелят организирано изборите по описаният по-горе мафиотски способ.

    11:46 15.09.2025

