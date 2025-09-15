Радев: Съгласен съм с Борисов, че „Хемус“ ще ни струва двойно, първият път парите изтекоха в чували

"Аз не искам на този наистина прекрасен български празник - този на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Има друго време за това". "Няма да коментирам злободневни теми, нито признанията на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували". Това заяви президентът Румен Радев, който откри официално учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

Той бе лаконичен и за решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев и обобщи ситуацията като противопоставяне.

"Днес няма да си губим времето със злободневни теми, нито с други министерства, които се оплетоха в лъжи", заключи той.