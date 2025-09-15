Радев: Съгласен съм с Борисов, че „Хемус“ ще ни струва двойно, първият път парите изтекоха в чували

"Аз не искам на този наистина прекрасен български празник - този на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Има друго време за това". "Няма да коментирам злободневни теми, нито признанията на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували". Това заяви президентът Румен Радев, който откри официално учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София.
Той бе лаконичен и за решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.
"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев и обобщи ситуацията като противопоставяне.
"Днес няма да си губим времето със злободневни теми, нито с други министерства, които се оплетоха в лъжи", заключи той.
1 честен ционист
11:37 15.09.2025
3 значи ще ни излезе тройно
11:38 15.09.2025
4 нано
11:40 15.09.2025
5 Дедо
11:41 15.09.2025
6 Боко Тиквата
11:42 15.09.2025
7 Данчо
11:42 15.09.2025
9 Тиквата и партията му
11:44 15.09.2025
10 Радев, за пари
11:45 15.09.2025
11 Гост
До коментар #5 от "Дедо":Е в чекмеджето. Как къде....
11:47 15.09.2025
12 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #4 от "нано":Наистина ли не знаете😉
11:47 15.09.2025
13 Майна
Борисов го знаем
Кво ще кажеш за Райнметал с 51% процента от акциите!
Ти ни правиш роби!
Ти ходи да ги агитираш и молиш 2024г!
Сам се похвали!!!
Троянския кон на лондонсити!
11:48 15.09.2025
14 Солютно!
11:48 15.09.2025
15 Хохо Бохо
11:49 15.09.2025
16 хихи
а какво стана със следствието...
11:49 15.09.2025
17 Майна
Ти върна Борисов на власт
Ти с ПП
Ти връчваш мандати при фалшифицирани избори!!!
Ти си злото!
11:49 15.09.2025
20 Да де
11:52 15.09.2025
21 И на
До коментар #1 от "честен ционист":най - калпавата !
11:52 15.09.2025
22 Тореро
11:53 15.09.2025
24 Е,бравос
11:54 15.09.2025
25 Обаче
11:54 15.09.2025
26 Уау
11:55 15.09.2025
28 МВР служител
12:02 15.09.2025
31 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #3 от "значи ще ни излезе тройно":Тоя е най-слабия, злобния и некадърен президент в историята на България.
12:05 15.09.2025
32 Майна
Ескорт на теб и Деса чалгарката( работила десет години при Дългия)
После била представителка на Световния икономически форум- Давос( дълбоките)
Този, произведен от Пентагона , генерал ..
Този слугин..
12:06 15.09.2025
33 Промяна
До коментар #28 от "МВР служител":Радев е президент и скоро му изтича мандата НЕ Е МЕСИЯ
12:06 15.09.2025
34 Я па Тоя
До коментар #28 от "МВР служител":НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !
12:07 15.09.2025
35 Промяна
До коментар #15 от "Хохо Бохо":15 Радев партия шайка престъпна 15 няма никаква връзка с с действителността МЕСИИ НЯМА не научи ли
12:08 15.09.2025
37 Обаче
До коментар #30 от "Промяна":Сметната палата може да даде отговор, как различните правителства харчат държавните пари, включително за магистрали, а политиците си чешат езиците с полуистини.
12:09 15.09.2025
39 пешо
До коментар #1 от "честен ционист":всичко е по заслуги на тиквата
12:11 15.09.2025
40 Промяна
12:11 15.09.2025
41 зрител
12:11 15.09.2025
42 Ивелин Михайлов
12:15 15.09.2025
43 Исторически парк
12:16 15.09.2025
44 Бойко Българоубиец
12:16 15.09.2025
45 Програмист
12:16 15.09.2025
47 Българин
12:17 15.09.2025
48 Анджо
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Тоя да направи парти, ти не видя ли тоя до кафени докара и още един или два договора като боташ и България ще изчезне за нула време.
12:17 15.09.2025
49 Софиянец
12:18 15.09.2025
50 Майна
Ти, твоят служебен Димитър Стоянов внесе предложение за закупуване на още ОСЕМ F 16 , след ония , които закупи Борисов
Ти, Димитър Стоянов призова за бързо гласуване, защото ще изпуснем сделката и народното събрание го прие!
Още 2 милиарда отгоре, по- скъпи!!!
Къде са самолетите, бе!!!!
Триморецо!!!
12:19 15.09.2025
51 Шегобиец
12:20 15.09.2025
52 Ирония
12:22 15.09.2025
53 Ирония на съдбата
12:22 15.09.2025
54 Майна
Що , бе, НАТО ще те пази!
Нали сме с нашите западни партньори , за теб Русия започна агресивна война!
Това навсякъде по международни форуми го тръбиш
12:23 15.09.2025
55 Ирония
12:24 15.09.2025
56 Как
12:24 15.09.2025
57 Ирония9538
12:25 15.09.2025
58 Колко ни струва Боташ?
12:29 15.09.2025
59 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
12:29 15.09.2025
60 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!
мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
12:30 15.09.2025
61 Кит
Сега вече знам!
Апропо, чувалното крадене бе широко разгласено от момчетата на тати Румен, Киро и Кокорко.
Резултатът?
Бяха арестувани няколко празни чувала и един безработен швед, който ги е разнасял насам-натам.
Какво направи гениалният министър на вътрешните работи Бойко Рашков по това разследване, което в бяла страна би довело до арестите на големи групи хора, като се започне с поставените на тепсия банкови служители, участвали в кражбата?
Нищо не направи.
Топ следователски подход!
Но се похвали с 99.9% реформа на полицията, което компенсира явното нежелание да се работи по случая😂😂😂
12:31 15.09.2025
62 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
$ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
12:31 15.09.2025
63 "ВРАГ НА НАРОДА"
някакъв ПЛ€ ШИФ, ФАЛ ШИВ КАР МА ЗЪ Ка лъф УБ€ЖДАВАЛ УЧЕНИЦИТЕ В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т, ПОСЛЕ ГО ПР€Д$ТАВИЛИ КАТО р€зид€нта на РБ(Р€ПУБЛИКА Б А НА НО Въ), $ н€го БИЛА някаква римлянка от БУРГАС-
кв. "М€Д€Н РУДНИК" , И МАЙ БИЛА Б€З $УТИ€Н...!
УЖАС, $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т И РАЗ ВРАТ-НИЩО НОВО В€Ч€ 81г.!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р .$ТИ!
12:38 15.09.2025
64 Никой
Получи се може би - загуба в целият смисъл - най-бедни сме в Европа. Не е виновен никой - просто сме си толкова.
12:39 15.09.2025
65 Тихо ве ,
12:41 15.09.2025
66 Абе , момко
До коментар #52 от "Ирония":Гледай филма " Ирония на съдбата " Да бе , руzkий е ..🤭
12:45 15.09.2025
67 АНТИ-КОМУНИ$Т
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
12:45 15.09.2025
68 АГАТ а Кристи
12:46 15.09.2025
69 връщайте парите
12:50 15.09.2025
70 Промяна
До коментар #53 от "Ирония на съдбата":53 СПОКОКОЙНО ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОГРОМНИ ЛЪЖИ 53 ЗНАЕШ ЛИИЗОБЩО КОЛКО КАКВО КАК ЗА ТАКИВА ЛЪЖЦИ ЯВНО ЗАКОНИ НЯМА А ЗА ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ БЕЗДЕЙСТВАТ ЛЪЖАТ СЪЩО НЯМА ТЕ СА НАД ЗАКОНИТЕ
12:51 15.09.2025
71 Анонимен
12:54 15.09.2025
72 рундьо
12:56 15.09.2025
73 Това
13:00 15.09.2025
74 Абсурдистан
13:00 15.09.2025