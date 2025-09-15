Новини
Радев: Съгласен съм с Борисов, че „Хемус“ ще ни струва двойно, първият път парите изтекоха в чували

Радев: Съгласен съм с Борисов, че „Хемус“ ще ни струва двойно, първият път парите изтекоха в чували

15 Септември, 2025

Той бе лаконичен и за решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента

"Аз не искам на този наистина прекрасен български празник - този на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Има друго време за това". "Няма да коментирам злободневни теми, нито признанията на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували". Това заяви президентът Румен Радев, който откри официално учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

Той бе лаконичен и за решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев и обобщи ситуацията като противопоставяне.

"Днес няма да си губим времето със злободневни теми, нито с други министерства, които се оплетоха в лъжи", заключи той.


  • 1 честен ционист

    61 9 Отговор
    България е страната с най-скъпа пътна инфраструктура на глава от населението в света.

    Коментиран от #21, #39

    11:37 15.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 значи ще ни излезе тройно

    61 14 Отговор
    Айде гербавите и шопарите да почват да плюят!

    Коментиран от #31

    11:38 15.09.2025

  • 4 нано

    57 9 Отговор
    Наистина къде отидоха тези пари?!

    Коментиран от #12, #19

    11:40 15.09.2025

  • 5 Дедо

    36 2 Отговор
    Ейййй, тая пара пуста..... Сите я обичате млого. За какво ви е па чак толко, къде, че я носите?

    Коментиран от #11

    11:41 15.09.2025

  • 6 Боко Тиквата

    50 11 Отговор
    И в чекмеджето, и в чекмеджето!

    11:42 15.09.2025

  • 7 Данчо

    5 25 Отговор
    администрацията на президента е проамериканска

    11:42 15.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тиквата и партията му

    42 10 Отговор
    По затворите за да тръгне България напред и гражданите да са доволни.

    11:44 15.09.2025

  • 10 Радев, за пари

    16 36 Отговор
    Не говори, всичко друго, за пари недей, че няма друга тотал щета като вас, и Боташ, и променкаджиите ваши, върнаха държавата поне 8г назад

    11:45 15.09.2025

  • 11 Гост

    35 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Е в чекмеджето. Как къде....

    11:47 15.09.2025

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    38 7 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    Наистина ли не знаете😉

    11:47 15.09.2025

  • 13 Майна

    11 26 Отговор
    Изчезвай , Триморецо
    Борисов го знаем
    Кво ще кажеш за Райнметал с 51% процента от акциите!
    Ти ни правиш роби!
    Ти ходи да ги агитираш и молиш 2024г!
    Сам се похвали!!!
    Троянския кон на лондонсити!

    11:48 15.09.2025

  • 14 Солютно!

    27 3 Отговор
    С инфлацията покрай приемането ни в еврото вече ще са нужни камиони с пари. В чувалите ще стигат само за цигари и ракия.

    11:48 15.09.2025

  • 15 Хохо Бохо

    34 12 Отговор
    Хайде правете партия и да изринем престъпната шайка към затворите, че да тръгне България нагоре

    Коментиран от #35, #48

    11:49 15.09.2025

  • 16 хихи

    30 7 Отговор
    парите изтекоха в чували

    а какво стана със следствието...

    11:49 15.09.2025

  • 17 Майна

    15 29 Отговор
    А Боташ!
    Ти върна Борисов на власт
    Ти с ПП
    Ти връчваш мандати при фалшифицирани избори!!!
    Ти си злото!

    11:49 15.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да де

    14 23 Отговор
    Коли да ти даде турската държава.За този договор с Боташ дето им подписа трябва самолет да ти купят и харем да ти подържат.

    Коментиран от #23

    11:52 15.09.2025

  • 21 И на

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    най - калпавата !

    11:52 15.09.2025

  • 22 Тореро

    25 16 Отговор
    Слава на президента Радев!! Винаги точен и ясен!!

    11:53 15.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е,бравос

    18 19 Отговор
    Ти за "Боташ" кажи какво стана! Хемус така или иначе ще стане и остане тук! А ти продаде газовата ни независимост на Турция ! Да те е""" и в патриота...

    11:54 15.09.2025

  • 25 Обаче

    16 8 Отговор
    Бойко Рашков като МВР министър обяви за чували кеш около 50 млн.лв., че са теглени, но хем не можа да предотврати, хем не можа да разбере и разследва кой и защо е теглил кеша, затова тая градска легенда за неправомерност може и да е законосъобразна и да се ползва само за пред електората. Спирайки строежа на Хемус за да харчат парите за други предизборни и изборни бонуси, автоматично отложиха магистралата и вече е още по-скъпо за надяващите се да я използват някога, но не сега.

    Коментиран от #30

    11:54 15.09.2025

  • 26 Уау

    3 3 Отговор
    Дъ бест

    11:55 15.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 МВР служител

    10 9 Отговор
    Радев да активира министерството на отбраната да направи аккция в министерството на вътрешните работи, защото няма друг ефикасен и бърз начин за ликвидиране на престъпниците в униформа. То не беше делта гард, ружа Игнатова, Главболгарстрой, разни местни престъпници с прякори и зоопаркове...

    Коментиран от #29, #33, #34

    12:02 15.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 кАпЙейка с кухая лейка

    12 14 Отговор

    До коментар #3 от "значи ще ни излезе тройно":

    Тоя е най-слабия, злобния и некадърен президент в историята на България.

    12:05 15.09.2025

  • 32 Майна

    9 10 Отговор
    Да му осигурявали коли, ха ха
    Ескорт на теб и Деса чалгарката( работила десет години при Дългия)
    После била представителка на Световния икономически форум- Давос( дълбоките)
    Този, произведен от Пентагона , генерал ..
    Този слугин..

    12:06 15.09.2025

  • 33 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "МВР служител":

    Радев е президент и скоро му изтича мандата НЕ Е МЕСИЯ

    12:06 15.09.2025

  • 34 Я па Тоя

    13 12 Отговор

    До коментар #28 от "МВР служител":

    НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !

    Коментиран от #46

    12:07 15.09.2025

  • 35 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    15 Радев партия шайка престъпна 15 няма никаква връзка с с действителността МЕСИИ НЯМА не научи ли

    12:08 15.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Обаче

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Сметната палата може да даде отговор, как различните правителства харчат държавните пари, включително за магистрали, а политиците си чешат езиците с полуистини.

    12:09 15.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пешо

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    всичко е по заслуги на тиквата

    12:11 15.09.2025

  • 40 Промяна

    7 6 Отговор
    Господин президент вашите Служебни какво построиха от Хемус Вие нали управлявахте къде са ни инфраструктурните дейностти

    12:11 15.09.2025

  • 41 зрител

    10 2 Отговор
    И НЕ САМО ТАМ....АМИ ЯЗОВИРИТЕ?

    12:11 15.09.2025

  • 42 Ивелин Михайлов

    6 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна Радев е премиер!

    12:15 15.09.2025

  • 43 Исторически парк

    7 6 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    12:16 15.09.2025

  • 44 Бойко Българоубиец

    10 4 Отговор
    Тоя ще ме прати в затвора

    12:16 15.09.2025

  • 45 Програмист

    7 9 Отговор
    РАДЕВ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ!

    12:16 15.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    4 7 Отговор
    РАДЕВ ЩЕ УНИЩОЖИ РУСОФОБИТЕ!

    12:17 15.09.2025

  • 48 Анджо

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Тоя да направи парти, ти не видя ли тоя до кафени докара и още един или два договора като боташ и България ще изчезне за нула време.

    12:17 15.09.2025

  • 49 Софиянец

    13 6 Отговор
    Боташ е по вина на бойко българоубиеца

    12:18 15.09.2025

  • 50 Майна

    5 9 Отговор
    Къде са самолетите , бе, лъжецо?
    Ти, твоят служебен Димитър Стоянов внесе предложение за закупуване на още ОСЕМ F 16 , след ония , които закупи Борисов
    Ти, Димитър Стоянов призова за бързо гласуване, защото ще изпуснем сделката и народното събрание го прие!
    Още 2 милиарда отгоре, по- скъпи!!!
    Къде са самолетите, бе!!!!
    Триморецо!!!

    12:19 15.09.2025

  • 51 Шегобиец

    11 3 Отговор
    Давай, Радев! Кефиш ме, човече! Напомни на Бойко кой подписа тръбата да минава през Турция, та да им плащаме газа сега!

    12:20 15.09.2025

  • 52 Ирония

    16 3 Отговор
    ГЕРБ откраднаха 60 000 000 лв. в чували, но прокуратурата странно не ги разследва ефективно.

    Коментиран от #66

    12:22 15.09.2025

  • 53 Ирония на съдбата

    12 3 Отговор
    ГЕРБ откраднаха 60 000 000 лв. в чували предназначени за автомагистрала Хемус, но прокуратурата странно не ги разследва ефективно.

    Коментиран от #70

    12:22 15.09.2025

  • 54 Майна

    2 6 Отговор
    Да охраняват натовския ти г@з.
    Що , бе, НАТО ще те пази!
    Нали сме с нашите западни партньори , за теб Русия започна агресивна война!
    Това навсякъде по международни форуми го тръбиш

    12:23 15.09.2025

  • 55 Ирония

    13 3 Отговор
    ГЕРБ откраднаха милиони левове предназначени за язовирите.

    12:24 15.09.2025

  • 56 Как

    3 9 Отговор
    Радев е агент на КГБ.

    12:24 15.09.2025

  • 57 Ирония9538

    11 3 Отговор
    ГЕРБ откраднаха с техни хора милиарди от ББР!!

    12:25 15.09.2025

  • 58 Колко ни струва Боташ?

    3 4 Отговор
    Всеки ден.Какво правиш за това резидентен? Отговори. Дължиш незабавен отговор. Всеки ден изплащаме пари , просто така. Борисов е престъпник. Ти също- служебно загроби България. Съд!!!!!!

    12:29 15.09.2025

  • 59 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    6 4 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    12:29 15.09.2025

  • 60 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    7 6 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът-ХВАЛИ-ПРЪЦКО И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    12:30 15.09.2025

  • 61 Кит

    4 5 Отговор
    Не знаех, че дострояването на Хемус би ни струвало 60 млн.
    Сега вече знам!
    Апропо, чувалното крадене бе широко разгласено от момчетата на тати Румен, Киро и Кокорко.
    Резултатът?
    Бяха арестувани няколко празни чувала и един безработен швед, който ги е разнасял насам-натам.
    Какво направи гениалният министър на вътрешните работи Бойко Рашков по това разследване, което в бяла страна би довело до арестите на големи групи хора, като се започне с поставените на тепсия банкови служители, участвали в кражбата?
    Нищо не направи.
    Топ следователски подход!
    Но се похвали с 99.9% реформа на полицията, което компенсира явното нежелание да се работи по случая😂😂😂

    12:31 15.09.2025

  • 62 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    5 2 Отговор
    ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т €
    $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    12:31 15.09.2025

  • 63 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 4 Отговор
    СИНЪТ МИ СЕ ВЪРНА ОТВРАТЕН ОТ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА-
    някакъв ПЛ€ ШИФ, ФАЛ ШИВ КАР МА ЗЪ Ка лъф УБ€ЖДАВАЛ УЧЕНИЦИТЕ В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т, ПОСЛЕ ГО ПР€Д$ТАВИЛИ КАТО р€зид€нта на РБ(Р€ПУБЛИКА Б А НА НО Въ), $ н€го БИЛА някаква римлянка от БУРГАС-
    кв. "М€Д€Н РУДНИК" , И МАЙ БИЛА Б€З $УТИ€Н...!

    УЖАС, $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т И РАЗ ВРАТ-НИЩО НОВО В€Ч€ 81г.!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р .$ТИ!

    12:38 15.09.2025

  • 64 Никой

    2 4 Отговор
    Бойко Борисов осъзнава - че има все пак - грешки.

    Получи се може би - загуба в целият смисъл - най-бедни сме в Европа. Не е виновен никой - просто сме си толкова.

    12:39 15.09.2025

  • 65 Тихо ве ,

    4 6 Отговор
    Боташев .. бай Ердо ти е много благодарен .

    12:41 15.09.2025

  • 66 Абе , момко

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ирония":

    Гледай филма " Ирония на съдбата " Да бе , руzkий е ..🤭

    12:45 15.09.2025

  • 67 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 1 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ

    А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    12:45 15.09.2025

  • 68 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    ... "Крадец до крадеца, мила моя майнольо"....

    12:46 15.09.2025

  • 69 връщайте парите

    1 1 Отговор
    МИЗЕРНИЦИ!!!

    12:50 15.09.2025

  • 70 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ирония на съдбата":

    53 СПОКОКОЙНО ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОГРОМНИ ЛЪЖИ 53 ЗНАЕШ ЛИИЗОБЩО КОЛКО КАКВО КАК ЗА ТАКИВА ЛЪЖЦИ ЯВНО ЗАКОНИ НЯМА А ЗА ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ БЕЗДЕЙСТВАТ ЛЪЖАТ СЪЩО НЯМА ТЕ СА НАД ЗАКОНИТЕ

    12:51 15.09.2025

  • 71 Анонимен

    5 1 Отговор
    Боташ колко милиарда е Радев Защо не кажеш за този заробващ договор от който нищо не произлиза за България Хемус струвала 60 милиона Хахахахаха А Радев вашите служебни защо не се погрижи ха за българската инфраструктура или пък Промените фалшиви какво построиха

    12:54 15.09.2025

  • 72 рундьо

    4 1 Отговор
    боташ КОГА???

    12:56 15.09.2025

  • 73 Това

    0 3 Отговор
    Е моят президент,чакам да създаде партия за да гласувам с цялото си семейство,защото последните години не сме гласували,нямаше за кого.

    13:00 15.09.2025

  • 74 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Да, изтекоха в чували, но защо твоите министри не ги намериха, безроднико? Защо не промениха закона така че повече да е невъзможно теглене в чували?

    13:00 15.09.2025

