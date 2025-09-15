Киселова: Дебатите по петия вот на недоверие ще бъдат в сряда. Гласуването се очаква да е в четвъртък

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви за БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Така гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.
Според Киселова част от мотивите във вота на недоверие се повтарят с предишни. Според нея това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.
Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
,,На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, посочи още държавният глава в отговор на въпрос за внесения в Народното събрание пети вот на недоверие.
12:48 15.09.2025
2 Ах...!
12:50 15.09.2025
3 Майна
Една грешка , направихте, втора с него..
Той служи на дълбоките.
В четвъртък блокада на Парламента
Ще излезнат само след Оставка.
12:50 15.09.2025
4 Тая отрова
Така са хората без изградени родителски чувства!
12:51 15.09.2025
5 Ганя Путинофила
12:51 15.09.2025
6 Булба67
12:52 15.09.2025
7 Поредната мафиотка с поредните лъжи
12:55 15.09.2025
8 Гост
Коментиран от #11
12:58 15.09.2025
9 Георги
13:00 15.09.2025
10 Веднъж
13:16 15.09.2025
11 Една
До коментар #8 от "Гост":зодия с Боко .
13:17 15.09.2025