Киселова: Дебатите по петия вот на недоверие ще бъдат в сряда. Гласуването се очаква да е в четвъртък

15 Септември, 2025 12:46 397 11

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви за БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Така гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.

Според Киселова част от мотивите във вота на недоверие се повтарят с предишни. Според нея това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.


България
  • 1 Майна

    1 0 Отговор
    Радев подкрепя правителството-
    ,,На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, посочи още държавният глава в отговор на въпрос за внесения в Народното събрание пети вот на недоверие.

    12:48 15.09.2025

  • 2 Ах...!

    2 0 Отговор
    Моето ненагледно олицетворение на жена ! Ще и тъпча вота в урната докато не започне да прелива...5928

    12:50 15.09.2025

  • 3 Майна

    1 0 Отговор
    Радев пак лондонсити се готвят да го ..проврат
    Една грешка , направихте, втора с него..
    Той служи на дълбоките.
    В четвъртък блокада на Парламента
    Ще излезнат само след Оставка.

    12:50 15.09.2025

  • 4 Тая отрова

    1 0 Отговор
    Ми развали празника!
    Така са хората без изградени родителски чувства!

    12:51 15.09.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Имаме си рускиня - Председател на НС!

    12:51 15.09.2025

  • 6 Булба67

    0 0 Отговор
    Киселова пак се натъпкала с киселици"

    12:52 15.09.2025

  • 7 Поредната мафиотка с поредните лъжи

    1 0 Отговор
    Неадекватна крадла

    12:55 15.09.2025

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Много продажна баба де оказа тииии

    Коментиран от #11

    12:58 15.09.2025

  • 9 Георги

    0 0 Отговор
    дали ще може госпожата да дойде с "оная" тениска, ей така да предизвика обществото на дебат

    13:00 15.09.2025

  • 10 Веднъж

    0 0 Отговор
    не е казала нещо конкретно и достоверно , винаги отворени врати и прозорци !

    13:16 15.09.2025

  • 11 Една

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    зодия с Боко .

    13:17 15.09.2025

