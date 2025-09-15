Новини
Киселова: Енергийният сектор има основополагащата роля за българската икономика

15 Септември, 2025 15:51 427 15

  • наталия киселова-
  • енергиен сектор

Председателят на НС участва в Първата международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори в Несебър

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в Първата международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори в Несебър.

В своето обръщение към участниците тя подчерта приноса на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науката (ИЯИЯЕ-БАН), организатор на събитието, в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда.

Енергийната сигурност и независимост са ключови за дългосрочната устойчивост на страната ни, която следва стратегия за диверсификация на енергийните източници, развитие на ядрената енергетика и инвестиции в зелени технологии със стремеж за предвидими и достъпни цени за потребителите, каза председателят на парламента в своето изказване пред участниците във форума. Затова е особено важно да бъдат приложени иновационни научни решения за повишаване на енергийната ефективност и за намаляване на зависимостта от външни доставчици, отбеляза Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание подчерта основополагащата роля на енергийния сектор за състоянието на българската икономика и изрази своята увереност, че няма да се стигне до дефицити на енергийни ресурси, което от своя страна да доведе до увеличаване на цените на електроенергия, топлинна енергия, природен газ и горива.

Приоритет на законодателната власт в лицето на Народното събрание, е да изготвя законодателни решения, насочени към насърчаване на инвестициите в съществуващата инфраструктура и отключването на допълнителни средства за инвестиции на дружествата в държавната енергетика, каза председателят на парламента.

По думите на Наталия Киселова мерките, които се прилагат, за да се постигне декарбонизация на енергийния сектор, трябва да стъпват на актуализирана Национална стратегия за устойчиво енергийно развитие, която да отчита и аспекта на конкурентоспособност на икономиката, заложен в новата визия на Европейската комисия. Тя допълни, че развитието на българската енергетика е заявеният приоритет за инвестиции, нови ядрени мощности и подкрепа на въглищните централи.

Наталия Киселова изрази своите очаквания за задълбочени научни решения, с които да продължи развитието на българската енергетика чрез нови ядрени мощности, както и въглищните централи да получат необходимата подкрепа. Тя увери научните работници, че българското общество разчита на тяхната експертиза при вземането на окончателно инвестиционно решение за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ – блок 7-и и блок 8-и. Наталия Киселова подчерта, че има политически ангажимент проектът да бъде завършен и България да бъде първата държава в Европа, която е внедрила технологията AP1000 на Westinghouse. Председателят на Народното събрание изрази увереност, че докладът за сключване на договор за изграждане на нови ядрени мощности ще бъде подкрепен от народните представители след неговото внасяне в парламента от Министерския съвет.

Във времена, когато се заражда нов тип икономика, в която изкуственият интелект заема все по-голямо място, науката е призвана да даде отговор на съществуващите социални, демографски, етични и енергийни предизвикателства, каза Наталия Киселова. Тя подчерта необходимостта от енергийно осигуряване на мощности, които поддържат или развиват изкуствен интелект и бази данни, което ще дава възможност на науката да се развива, включително и като привлича потенциални инвеститори.

Наталия Киселова пожела на участниците в международната конференция да продължават да извършват висококачествени научни изследвания и иновации за изпълнение на важните национални програми, провеждани на нивото на най-съвременните научни постижения.

Във форума участваха експерти и водещи учени в областта на експлоатацията, моделирането и експерименталните изследвания на ядреното гориво от държави, които оперират с леководни реактори.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Киселёва нищо не разбира от енергетика. Знае само, че без руснаците ще замръкнем като по турско.

    15:53 15.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Тази пък какво разбира от енергетика?

    Коментиран от #3

    15:53 15.09.2025

  • 3 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Каквото й е казал Баце да повтаря като папагал. Това разбира.

    15:55 15.09.2025

  • 4 щамов работник

    4 1 Отговор
    Охъ,много ми е кисело и прашлящо от тия енергопроизводители!

    15:55 15.09.2025

  • 5 вкиснатата

    6 1 Отговор
    таз що пак ни я кордисвате всеки ден

    по добре тиквата
    да го хвалим че за 20г превърна бг в най бедна

    15:55 15.09.2025

  • 6 Марш ма чумму

    9 0 Отговор
    Само плашиш децата с тая сурата!

    15:56 15.09.2025

  • 7 Ироничен

    5 0 Отговор
    Когато управлява БСП, прави енергетика и кълца пари оттам. Когато управлава ГЕРБ, прави строителство и кълца пари оттам. ППДБ нищо не прави, направо кълца.

    15:57 15.09.2025

  • 8 глоги

    3 0 Отговор
    ПредседателКАТА на Народното събрание Наталия Киселова

    15:57 15.09.2025

  • 9 влък

    2 0 Отговор
    Хайде на плаж в Не се бърррр!Кай.

    15:58 15.09.2025

  • 10 Заглавието като

    2 0 Отговор
    лозунг ми харесва, но мен ме интересува план-програмата зад тоя лозунг по точки и по дати за изпълнение , както и предварителната ефективност от тия начинания, както предварително заложените цени на Ел. енергията за населението и за промишлеността.

    16:01 15.09.2025

  • 11 Пионер

    3 0 Отговор
    Важното е, че ще сме първи в Европа с новите американски реактори. Казаха ли вече колко нови заеми ще трябва да изтеглим и колко ще трябва да чакаме докато ги построят и пуснат?

    16:06 15.09.2025

  • 12 Верно ли е казала

    1 0 Отговор
    Това?! Браво! Браво й за образованието! Никой друг не би се сетил!

    16:06 15.09.2025

  • 13 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Енергийният сектор на 90% е завладян от депутати и власимащи. Другите 10% са за обикновените хора с бизнес или лично ползване. Явно и Киселова влиза в енергетиката, за да говори така!!!

    16:09 15.09.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Имаме си рускиня в Парламента!
    Наш човек!

    16:14 15.09.2025

  • 15 604

    2 0 Отговор
    1 колец не сте забили без дъ го укръдете поне 1 път...къв сектур кви бълбукъния...плащът дутации вредни..ъ мутриту си ги взимъ с вецовете строени през соцъ......смях...всичку съ пиши у сметкътъ иди видуф ден....

    16:16 15.09.2025

