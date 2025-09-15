Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация

От посолството на Руската федерация потвърдиха, че посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското Министерство на външните работи, което протестира умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември.
В публикация във "Фейсбук" от посолството посочват, че Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни, като е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента.
Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настоява тя, цитирана в публикацията на руското посолство.
"Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия", е обяснила още Митрофанова.
Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.
