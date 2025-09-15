Новини
България »
Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация

15 Септември, 2025 16:21 1 876 94

  • елеонора митрофанова-
  • дронове-
  • полша

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настоява тя

Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От посолството на Руската федерация потвърдиха, че посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското Министерство на външните работи, което протестира умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември.

В публикация във "Фейсбук" от посолството посочват, че Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни, като е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента.

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настоява тя, цитирана в публикацията на руското посолство.

"Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия", е обяснила още Митрофанова.

Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.


България
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Руски папагал

    28 69 Отговор
    Повтарям опорките на Путин.

    Коментиран от #49, #50

    16:23 15.09.2025

  • 3 гост

    73 9 Отговор
    Поляците да си припомнят случката с радиостанцията в Глайвиц от 30 август 1939 година. Кой и как я организира и какво последва от това!

    16:23 15.09.2025

  • 4 Да се изгони генерал-губернаторшата

    25 78 Отговор
    НЕЗАБАВНО!

    Коментиран от #15, #54

    16:24 15.09.2025

  • 5 120 000 "НУЛЕВИ" руски фирми в България

    28 65 Отговор
    които не развиват никаква дейност! Руски шпиони!
    Депутатите мълчат като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #43

    16:25 15.09.2025

  • 6 Ей го на

    52 12 Отговор

    До коментар #1 от "агропром":

    То си беше ясно, че се разиграва "оперетка".

    16:27 15.09.2025

  • 7 Тази говореше, така и за Украйна,

    27 58 Отговор
    че нямало да я нападат!
    Къса памет!

    Коментиран от #66

    16:27 15.09.2025

  • 8 Георги

    22 42 Отговор
    сещам се за поне 800,000,000,000 причини това да са руски дронове...

    Коментиран от #31

    16:29 15.09.2025

  • 9 Аз съм от ссср

    64 21 Отговор
    То е ясно че е провокация, Украйна приключва съществуването си и иска да вкара и другите така наречени "цивилизовани "страни да и помогнат или да приключат заедно с нея.

    16:29 15.09.2025

  • 10 Хохо Бохо

    65 18 Отговор
    Извикахте я, каза ви го. И сега какво бе лалугери? Нова протестна декларация? Щото друго не можете

    16:29 15.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 обективен

    41 8 Отговор
    Подари на министерството две каси водка , че не знаят за какво става въпрос ,и дано се поправят!!

    16:29 15.09.2025

  • 13 ФАКТИ

    23 44 Отговор
    Що така на Кремъл не вярвам за нищо

    Коментиран от #29

    16:30 15.09.2025

  • 14 Гончар Романенко

    55 7 Отговор
    георг келеша са прай на мъж, ама не отива на фронта да брани Украйна!

    16:30 15.09.2025

  • 15 Хохо Бохо

    37 6 Отговор

    До коментар #4 от "Да се изгони генерал-губернаторшата":

    Ми тя Херото Мустафа отдавна напусна. Знаеш ли кой е новият губернатор на Козяк?

    16:30 15.09.2025

  • 16 Майна

    44 8 Отговор
    То е прозрачно.
    Инициира им се война.
    Трябва да избият европейските граждани.
    Да им вземат доходите.
    Те друго нямат - фалира лондонсити.
    Сега е ред да ни разредят и тотално заробят
    Да може Урсула, нашите подлоги да летят с частни самолети
    Деси Радева да ходи по сатанински ритуали като Олимпиадата
    Бойко да се гаври с нас
    Асен да си развява прашките
    Киро с кокичетата да има парапети
    Гнома да е с генералски чин
    Пеевски да пие кайве с Ердо..

    16:30 15.09.2025

  • 17 че що ще я привикват натегачите

    38 8 Отговор
    полша да не е вилает на бг та си врат гагите

    после да я привикат за дрона на черноморието
    и румъния

    16:33 15.09.2025

  • 18 Убеден съм

    6 34 Отговор
    Че НАТО е хакнало управлението на дроновете и ги е приземил в кротко на територията на Украйна в местност където няма да нанесат поражение
    Видяхме ги цели целинички кацнали кротко на тревните площи като ютия върху чаршаф
    При това толкова малки че едва ли могат да носят голямо взривно устройство и да нанесат поражения
    Руснаците не искат да си признаят че са изгубили управлението на своите дронове

    Коментиран от #20

    16:33 15.09.2025

  • 19 Наташките по форумите в България

    13 32 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията с право на глас, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #44

    16:33 15.09.2025

  • 20 Убеден съм

    5 12 Отговор

    До коментар #18 от "Убеден съм":

    Дроновете които написах че са кацнали кротко на територията на Украйна всъщност са кацнали на територията на Полша и затова това е провокация

    16:34 15.09.2025

  • 21 ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО

    37 12 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ТАЗИ СМЪРДЕЛА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА СГАН КОЯТО 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #42, #57, #58

    16:34 15.09.2025

  • 22 Дед

    36 4 Отговор
    Сега е ред да извикат и американския посланик, та да го попитат какво правят военни от НАТО поканени на ученията на Беларус и Русия?

    Коментиран от #36

    16:34 15.09.2025

  • 23 Абе Маро

    5 26 Отговор
    Пикайте на Митрофанова и спрете да обръщате внимание на подобни хуманоиди. Бъдете БЪЛГАРИ, ако това е възможно с Ганев де.

    Коментиран от #30

    16:37 15.09.2025

  • 24 Сталин

    19 5 Отговор
    Абе кво се обясняваш на някакви цървули ,колониални роби

    16:37 15.09.2025

  • 25 На не бе,

    11 22 Отговор

    До коментар #1 от "агропром":

    Ние очаквахме да си признай, нали......
    Точно както Путин и Лавров 24 часа преди инвазията в Украйна се кълняха в децата си(като "роми"), че това са пълни глупости, и на никой не му минава през ума идеята за военна инвазия, конфликт и война.

    16:38 15.09.2025

  • 26 ккккккк

    33 4 Отговор
    Дори поляците не твърдят че са руски.

    16:38 15.09.2025

  • 27 Ха.

    25 3 Отговор
    Провокация,защо не,тамън повече оръжия и пари за Зеленски

    16:39 15.09.2025

  • 28 Цвете

    7 29 Отговор
    КАК ИМАШ СУРАТ, ДА ГОВОРИШ ЧЕ " ПРОВОКАЦИЯТА " БИЛА ОТ УКРАЙНА ???? МНОГО СЕ ЗАСЕДЯ В БЪЛГАРИЯ И Е ВРЕМЕ ДА СИ ХОДИШ. ДРУГО СИ Е ДА СИ НА СВОЙ ТЕРЕН, ЧЕМАДАНА И ПОШЛА ЗА МОСКВУ.🙅🤦‍♂️🤦‍♀️🤦🤷‍♀️☎️✈️

    16:39 15.09.2025

  • 29 Виждащ

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТИ":

    Глава трябва да се носи на раменете, глава, а не телевизор. Те затова.

    16:41 15.09.2025

  • 30 ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО

    33 5 Отговор

    До коментар #23 от "Абе Маро":

    80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА

    Коментиран от #67

    16:41 15.09.2025

  • 31 Стеф

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Ти не можеш да броиш до толкова бе!

    16:41 15.09.2025

  • 32 Те някога признавали ли са нещо?

    10 22 Отговор

    До коментар #1 от "агропром":

    Това, че сме си платили освобождението?
    Нападенията и бомбардировките на България?
    Кражбата на хазната и архива ни?
    Кражбата 45 години на урана, златото, медта, въглищата, посевните ни култури?
    Престъпленията у нас след 9-ти?
    Че са пили против Съединението?
    Че са били със Сърбите и Румънците против нас?
    Че Кирилицата е Българска?
    И безброй още примери....

    Коментиран от #37, #77

    16:42 15.09.2025

  • 33 Цвете

    5 20 Отговор
    КАК ИМАШ СУРАТ, ДА ГОВОРИШ ЧЕ " ПРОВОКАЦИЯТА " БИЛА ОТ УКРАЙНА ???? МНОГО СЕ ЗАСЕДЯ В БЪЛГАРИЯ И Е ВРЕМЕ ДА СИ ХОДИШ. ДРУГО СИ Е ДА СИ НА СВОЙ ТЕРЕН, ЧЕМАДАНА И ПОШЛА ЗА МОСКВУ.🙅🤦‍♂️🤦‍♀️🤦🤷‍♀️☎️✈️

    16:43 15.09.2025

  • 34 Морален Стожер

    5 22 Отговор
    тая гнyyccнна pyzzzka na4ааа още.ли не е изгонена от страната? Срам и позор за нацията е да държим в страната такива вещества!

    16:43 15.09.2025

  • 35 Тя призна

    7 21 Отговор
    Естествено, че това е планирана провокация на Москва.

    16:44 15.09.2025

  • 36 Още един неграмотен русофил

    5 19 Отговор

    До коментар #22 от "Дед":

    Нямаме US посланик вече 6 месеца, защото ни разбраха, че сме путинофилска територия!

    Коментиран от #84

    16:44 15.09.2025

  • 37 А за Курск, Самолета свален над Украйна,

    13 8 Отговор

    До коментар #32 от "Те някога признавали ли са нещо?":

    За Челябинск, Чернобил, Нагорни Карабах, Афганистан, Сирия, Са Ха Лин, Сибир/Китай и т.н.?

    16:44 15.09.2025

  • 38 свети води ненапити

    17 3 Отговор
    Западните интриганти си играят на шах, ту с белите, ту с черните фигури, създават си трудности и си ги преодоляват и хич, ама хич не са подстрекатели

    16:45 15.09.2025

  • 39 1234

    15 3 Отговор
    А ЩО ДИРЯТ ПОЛСКИ И ЛИТОВСКИ СИМ КАРТИ В РУСКИ ДРОНОВЕ НАД ПОЛША КОЙ ИМ ГИ Е ПРЕДОСТАВИЛ СИГУРНО УКРАЙНА

    Коментиран от #51

    16:45 15.09.2025

  • 40 Офффф

    1 18 Отговор
    Колко искам го сложа на тая сгодна женица ..

    16:45 15.09.2025

  • 41 поморие

    20 9 Отговор
    Грешиш,че 80% от българите харесват и обичат Русия . Вярното число е по скоро 90 % ! Има 10 % които не харесват Русия и в момента управляват от 35 години насам . Двата народа са много свързани и това няма да се промени , независимо от политиките .

    16:46 15.09.2025

  • 42 на тебе повече

    2 17 Отговор

    До коментар #21 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":

    Дай Боже Путин да те изпрати на почивка в колонията на Навални в знак на добри чувства към горещата ти русофилия.Казано е: внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #78

    16:47 15.09.2025

  • 43 Недей така ,

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "120 000 "НУЛЕВИ" руски фирми в България":

    Нито Вагизан и помага , нито Интимохелп .. Тояга си требе .Черна кожена тояга

    16:49 15.09.2025

  • 44 И кво ?!

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Наташките по форумите в България":

    А ромите -евроатлантици , дето станахте милион не искате ли вписване ?

    16:49 15.09.2025

  • 45 посейдон

    7 16 Отговор
    Няма ли да я пенсионират вече ? Тя май е набор на путин . Стига са ги мъчили тези старци .

    16:50 15.09.2025

  • 46 Българин

    5 21 Отговор
    Руските орки край Покровск са размазани.Падат руски тикви!

    Коментиран от #48, #55

    16:52 15.09.2025

  • 47 Разумните хора също така мислят

    18 2 Отговор
    Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците...
    Случаят с дроновете напомня на провокацията на САЩ в Тонкинския залив, след която американците се включиха във войната във Виетнам или пък Хитлер в Чехия през ВСВ, смята Ралф Босхард

    16:55 15.09.2025

  • 48 Симеон Иванов

    10 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    И като повториш една лъжа сто пъти в различни форуми какво - става ли по-малко невярна!?

    16:56 15.09.2025

  • 49 Европеец

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Руски папагал":

    Много си замзен, щом като не може да отсееш житото от плявата..... Продължавай да си вярваш, че разбираш нещо и да ползваш опорките на западащите пудели..... Ако имаш поне малко възможност да разбираш нещата, като си отговориш на въпроса какво печели Русия от тия 19 дрона без боеприпаси ще ти стане ясно за провокацията на Лондон, Варшава и Киев..... Не дай боже да стане голяма европейска война ще те видя каква песен ще пееш....

    17:00 15.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Е да де има си хас

    13 2 Отговор

    До коментар #39 от "1234":

    Х0х0лите да си поставят х0х0льски карти... нали требва да обвинят Путин!!!

    17:00 15.09.2025

  • 52 Алоууу

    4 15 Отговор
    Копейки ,слушайте тьотя тя е учитяля ви.Равнис мирно и по леглата

    17:00 15.09.2025

  • 53 Барабар Петко с мъжете

    15 4 Отговор
    Пуделчето показа че може да джавка на мечока.

    17:01 15.09.2025

  • 54 Искаш

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Да се изгони генерал-губернаторшата":

    Да кажеш кондукторката ли

    17:01 15.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Берия

    4 2 Отговор
    Точно, Просто, Ясно и в целта!

    17:04 15.09.2025

  • 57 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":

    Поддържам коментара ти, но за съжаление много пъти предадохме Русия, така че не вярвам да ни освободи трети път, А би била хубаво това не се случи....

    17:05 15.09.2025

  • 58 Ативай

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":

    Да ги встречаш на дунава , вземи жената ,дъщерята опечете Ляб вземете сол и пепер ,васелин и так далие

    17:06 15.09.2025

  • 59 Ясни са

    3 14 Отговор
    Кремълските опорки ,рушля.ците готвят езиците си ,ще пада яко лизане

    17:09 15.09.2025

  • 60 Хохо Бохо

    4 13 Отговор
    Но за да има мир по света първо трябва да се обеси бункерния страхливец с токчетата от калното мазе, заедно с всички продажни копейки!

    17:12 15.09.2025

  • 61 Нагла

    5 11 Отговор
    Нагла пача. Много нагла. Пак някой напада нейната прогнила держава.

    Коментиран от #63

    17:12 15.09.2025

  • 62 Европеец

    4 10 Отговор
    Рашистите бяха разбити край Суми ,Покровск и Купянск през изминалата седмица .

    17:13 15.09.2025

  • 63 Хохо Бохо

    3 12 Отговор

    До коментар #61 от "Нагла":

    Зеленски им разказа играта на блатнште пропъдлъци за няма и 4 години, а уж бяха тръгнали за Киев за три дена!

    17:14 15.09.2025

  • 64 Файърфлай

    6 4 Отговор
    Те с тия некадърни провокации,като нищо в обозримо бъдеще ще възкресят и Варшавския договор.Не,че поляка ще заобича руснака.Не.Но на поляка хич не му се воюва с руснака,с тия хиперзвукови лопати.

    17:16 15.09.2025

  • 65 От ЮАР

    5 9 Отговор
    Само луд човек може да твърди, че Русия ще нападне Украина - тези думи бяха изречени ден преди 24 Февруари 2022, когато Русия нападна с огромни сили. От 1917-та насам, единственото вярно нещо, което са казали от ръководството на СССР и Русия е на 22 Юни 1941 за нападението на Германия. Всичките официални изявления на Русия са или демагогия или лъжа. Толкова за "Провокация-та" на Митрофанова.

    Коментиран от #68

    17:16 15.09.2025

  • 66 Майна

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Тази говореше, така и за Украйна,":

    Блатната ко чина се крепи само на лъжа и терор, там никога нищо не са имали, само огради и глад, единствено копейките им завиждат на мизерията и клошарията!

    17:17 15.09.2025

  • 67 Бай Коста

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":

    Обичам я, но не заради тази измишльотина, че ни е освободителка, а защото говорят и пишат с нашия език и нашата азбука. А и с рускините все още имаме горещ и бърз контакт навсякъде по света и най вече по българското черноморие.

    Коментиран от #72

    17:17 15.09.2025

  • 68 Майна

    6 7 Отговор

    До коментар #65 от "От ЮАР":

    100% си прав, само лъжи и мизерия идват от блатата!

    17:18 15.09.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 7 Отговор
    Таа пияната трябва да бъде изгонена от тук час по скоро‼️

    Коментиран от #71

    17:20 15.09.2025

  • 70 Дедо

    5 5 Отговор
    Щом татаро- монголката от Русия ви казва така , значи трябва да и повярвате.

    Коментиран от #73

    17:23 15.09.2025

  • 71 Цъгт

    5 6 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #80, #83

    17:23 15.09.2025

  • 72 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Бай Коста":

    Те са по 200 рубли по морето, а в блатата се продават по 100, но няма кой да ги давя, всичкото мужик или е в чувал или в количка чака протезиране, спасиба СВО!

    17:23 15.09.2025

  • 73 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Дедо":

    Само да обещава денги и вярваме и повтаряме всичко!

    17:24 15.09.2025

  • 74 Аууу Копейки

    4 6 Отговор
    Ативайте в руската джамия и се молете на алах Путлер да ви избави от проклятието Мутростаканова

    17:25 15.09.2025

  • 75 хи хи ха ха

    3 1 Отговор
    За глупави хора е нормално да разбереш, ама за глупави държави... но ето че и това се случва

    17:28 15.09.2025

  • 76 Тервел

    4 4 Отговор
    Любимата любовна игра на Митрофанова и съпругът и е , той облечен като пиян руски солдат със шмайзер я гони из спалнята облечена като германска селянка .

    17:28 15.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Що така, колеги?

    2 4 Отговор
    И русофилите и ние – нормалните се занимаваме с Путин.
    А човека е за лечение.

    17:29 15.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 От ЮАР

    2 3 Отговор
    А бе, модераторите, написах коментар без нито една нецензурна дума, без нищо обидно. Посто написах, че като влезем и в Евро-то, никаква Русия няма въобще да ни интересува и веднага изтрихте коментара.

    17:30 15.09.2025

  • 82 Боко праните гащи

    3 3 Отговор
    А бе Стъки или Алибегов дали ше се израдват на тая бабуля

    17:31 15.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Още един неграмотен русофил":

    "Нямаме US посланик вече 6 месеца", олелеле верно ли нямаме генерал-губернатор?

    17:34 15.09.2025

  • 85 От ЮАР

    2 5 Отговор
    Време е за истински санкции срещу Русия, а не да ми вадят пакет по пакет и с перце да ги гладят.
    Още на 24 Февруари 2022 трябваше пълна блокада на всичко от Русия. И не е въобще вярно, че имат някаква изключителност за суровини и енергия - има Световен Пазар, пълно е с тия неща и не са по-скъпи от Руските.
    Редно е сега да се намалят всякакви дипломатически отношения до ниво консулски служби. Пълна Блокада!

    17:38 15.09.2025

  • 86 Тиква

    2 1 Отговор
    Аха,за сигнала на GPS,кога? Давайте еврохиени, измислите още нещо.смях .

    17:41 15.09.2025

  • 87 Че е провокация е ясно

    4 2 Отговор
    А с какво право България привиква руският посланик? На българска територия ли са навлезли? Или просто нареждане, което допълнително потвърждава фашизма залял запада, провокациите и пропагандата. България отново на грешната страна, отново на страната на фашизма. За втори път в историята си.

    Коментиран от #91

    17:43 15.09.2025

  • 88 Гедер

    1 0 Отговор
    Какая красавичка

    17:44 15.09.2025

  • 89 От ЮАР

    2 2 Отговор
    Европа да изгони Руските посолства и да остави само ниво консулска служба. Защото Руската агентура е пуснала пипала в цяла Европа, на ниво държави, на ниво ЕС, дори на общински нива, плюс огромна агентура в големи корпорации и в най-големите банки. Русия дава под 1.5% от БВП на света или около 40-50 пъти по-малко от Запада, обаче, способността на Русия да нанася огромни вреди и загуби е огромна и не бива да се подценява. Затова е необходима пълна блокада от страна на Европа, плюс, както предлага Тръмп, огромни мита срещу стоки от Китай, Индия и пр. които подпомагат Русия по някакъв начин.

    Коментиран от #92

    17:45 15.09.2025

  • 90 Клеопатра

    1 1 Отговор
    Яко е зачервила бузките тьотя Митрофанова . Явно е поне на бутилка водка.

    17:46 15.09.2025

  • 91 От ЮАР

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Че е провокация е ясно":

    С пълно право. България е част от ЕС и НАТО. Дронове в Полша са дронове на територията на ЕВРОПА, която е също и наша територия. Затова, не само България, но и всички Европейски страни имат пълното право да привикат съответните Руски посланици. След време ще има само едно посолство на Русия за цяла Европа, когато днешния ЕС стане Конфедерация и външната политика стане централна за цяла Европа. Правилно действа Бг МВнР. Даже съм приятно изненадан, че най-после има признаци за отказ от досегашното безгръбначие спрямо Русия. Така трябва!

    Коментиран от #94

    17:49 15.09.2025

  • 92 А що не изгоним на САЩ

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "От ЮАР":

    Не Русия унищожава Европа, а САЩ. Или ти като безродник мразещ род и родина си за унищожението на Европа, респективно и на България?

    17:50 15.09.2025

  • 93 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    Тая явно от водка вече е минала на антифриз ...

    17:51 15.09.2025

  • 94 България може да е от всичко част

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "От ЮАР":

    Но България не е подлога бе наш. Толкова ви влече робските душици да намесвате България навсякъде. Коя друга европейска държава се изяви като жалка подлога като нашата?

    17:51 15.09.2025

