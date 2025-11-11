Митрофанова пред ТАСС за ситуацията с „Лукойл“: Българите поемат много рисков курс

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова коментира като „прибързани и правно съмнителни" действията на българските власти спрямо „Лукойл". Митрофанова коментира темата в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС, цитирано от бТВ.

„Ситуацията с „Лукойл" е много сериозна и тревожна. „Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България бърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", посочи тя.

Посланикът коментира, че „набързо в петък“ е приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на „Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения.

По думите ѝ засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост. „Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова.

Тя подчертава, че рафинерията на в Бургас е една от най-модерните в Европа, като осигурява приблизително 80% от нуждите на България от гориво и изнася гориво за съседните страни.

„Всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид предстоящият преход на страната към еврото, могат да се предвидят както икономически, така и политически трудности", изтъкна посланикът на Русия.

Митрофанова отбелязва, че „Лукойл“ е частна компания, която работела в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.