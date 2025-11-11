Новини
България »
Митрофанова пред ТАСС за ситуацията с „Лукойл“: Българите поемат много рисков курс

Митрофанова пред ТАСС за ситуацията с „Лукойл“: Българите поемат много рисков курс

11 Ноември, 2025 13:02 2 106 103

  • елеонора митрофанова-
  • тасс-
  • лукойл

Руският посланик у нас определи действията на българското правителство като „прибързани и правно съмнителни"

Митрофанова пред ТАСС за ситуацията с „Лукойл“: Българите поемат много рисков курс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова коментира като „прибързани и правно съмнителни" действията на българските власти спрямо „Лукойл". Митрофанова коментира темата в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС, цитирано от бТВ.

„Ситуацията с „Лукойл" е много сериозна и тревожна. „Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България бърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", посочи тя.

Посланикът коментира, че „набързо в петък“ е приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на „Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения.

По думите ѝ засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост. „Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова.

Тя подчертава, че рафинерията на в Бургас е една от най-модерните в Европа, като осигурява приблизително 80% от нуждите на България от гориво и изнася гориво за съседните страни.

„Всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид предстоящият преход на страната към еврото, могат да се предвидят както икономически, така и политически трудности", изтъкна посланикът на Русия.

Митрофанова отбелязва, че „Лукойл“ е частна компания, която работела в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 53 Отговор
    Бойко матира Путин и тиквата нещо полезно да направи.

    Коментиран от #4, #39, #62

    13:03 11.11.2025

  • 2 шишо шопара

    40 8 Отговор
    Много ми е добре, продължавайте да си траете и да ходите за гъби.

    Коментиран от #74

    13:04 11.11.2025

  • 3 Кака Пена

    23 42 Отговор
    Рискът обаче е, че подобна тьотka е посланник у нас и не и свирят cukтup марша.

    Коментиран от #9

    13:06 11.11.2025

  • 4 Хаха

    9 22 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Вие евроатлантическите чкундури живеете за Русия и Путин. Толкова сте удобни на червените комунета феодали.

    13:06 11.11.2025

  • 5 0001

    20 5 Отговор
    Не бъркайте икономиката с политиката!

    Коментиран от #63

    13:08 11.11.2025

  • 6 доикаъсдц

    22 41 Отговор
    Уважаема руска сестро, ние българите се оказва че ще имаме нужда пак да се разходите до България след като приключите с бандера фашистите на Запада. Явно че ще трябва да месим пак питките за да ни освободите от новите фашисти дето крадат и лъжат бъгарите вече 35 г. Слава Богу и вие им имате иманата на новите айдуци, и можете да ги оправите набързо.

    Коментиран от #12

    13:09 11.11.2025

  • 7 хе хе

    26 31 Отговор
    тая баба яга да поеме курс към масква. Стига си топли дебелия з...к тука

    13:09 11.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    45 17 Отговор
    Кой инвеститор ще посмее да влага пари в България като за 30 секунди може да му вземат всичко?

    Коментиран от #11, #15, #23, #57

    13:10 11.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    36 10 Отговор

    До коментар #3 от "Кака Пена":

    Русия има посланник в България а САЩ не?

    Коментиран от #21, #42

    13:10 11.11.2025

  • 10 Дедо ви...

    39 1 Отговор
    Новите собственици на „Лукойл“ се оказаха известни шейхове от Саудитска Арабия – шейх Ал-Буци Араб и шейх Ал- Шиши Синаб

    13:11 11.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Херо Мустафа пое курс към Египет.

    13:11 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    30 11 Отговор
    Осъдиха ли ни руснаците за реакторите - осъдиха!
    Там минахме тънко, като просто си платихме милиарда за договорената цена...

    Ще ни осъдят ли и за кражбата на Лукоил - ще ни осъдят!
    И ще платим много милиарди неустойки!

    За това казвам: гласуването не трябва да е анонимно, а поименно! И този който гласува да плаща за избраниците си! Като избирате мутри, няма лошо ама си плащате за кретенщините им!

    13:12 11.11.2025

  • 14 копейо

    18 23 Отговор
    тази трябва да се линчува публично

    13:12 11.11.2025

  • 15 хаха

    20 17 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ами ние сме неприятелска държава, да си взимат партакешите и да заминават в приятелските Иран,КНДР, Еритрея и други световни колоси

    Коментиран от #24, #99

    13:13 11.11.2025

  • 16 Еврото идва

    12 2 Отговор
    и Шенген бяха още по-страшни и грешни!

    13:13 11.11.2025

  • 17 Чрез Лукойл Русия упражнява натиск

    13 5 Отговор
    На България с повишаване на цените за това не трябва да се продава на чужди държави а да си е на държавата и да няма външна намеса и източване за осем години Лукойл е на печалба а българската икономика затъва и става по бедна и не може да си позволи нищо заради наивните политици

    Коментиран от #26, #29

    13:14 11.11.2025

  • 18 Митра Фанова

    11 4 Отговор
    Правя опити да сваля объркалото курса правителство!

    13:15 11.11.2025

  • 19 БУЛГАРТАБАК ,КТБ сега Нефтохим ,Черепа

    16 2 Отговор
    Всичко е на Шиши и Тиквун

    13:15 11.11.2025

  • 20 Голия

    8 7 Отговор
    зомбито от хотел москва

    13:15 11.11.2025

  • 21 0001

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Тия от Щатите мухи не лапат! Що им е да имат посланик в една територия която е наведена и ако трябва се намества да им е по-удобно. Много добре са осведомени какви и кои са ни управляващите и когато му дойде времето с един замах ще ги потопят. Но сега сме им последна грижа!

    13:16 11.11.2025

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    5 2 Отговор
    БАБИЧКАTA ИСКА ДА КАЖЕ ""АНТИБЪЛГАРИТE.
    БЪЛГАРИТЕ СПЯТ ДЪЛБОКО 😡

    13:17 11.11.2025

  • 23 Кауфланд

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Лидъл !

    13:17 11.11.2025

  • 24 0001

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    А що ни обявиха за неприятелска държава? Я помисли!

    Коментиран от #28

    13:18 11.11.2025

  • 25 България и българите мразят русия

    12 17 Отговор
    Колкото по-далеч стои България от тоя обор ,враг ,вредител наречен Русия толкова по-добре за страната ни !!! Приемането на еврото ще е последния пирон в ковчега на руските меpzавци и именно заради това квичaт толкова руските шпиони и майце продажници! България е по-добре от всякога и най-накрая се откъснахме от руския враг който десетилетия съсипваше,ограбваше и унищожаваше България!

    Коментиран от #48, #83

    13:20 11.11.2025

  • 26 ЩОТО ОМВ,ШЕЛ,ЕКО ,ПЕТРОЛ,РОМПЕТРОЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чрез Лукойл Русия упражнява натиск":

    Работят по - друга схема ? Те не печелят хич ама хич

    13:20 11.11.2025

  • 27 Вечна дружба

    3 2 Отговор
    КПСС,БКП!Вечна дружба...КПСС....



    .

    13:20 11.11.2025

  • 28 хеех

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "0001":

    боли ме .. що са ни обявили. Въобще с тези блатни орки нищо общо нямаме. Може би само някои иди...ти дето са имали глупостта да се оженят за рускиня (боже опази)

    13:21 11.11.2025

  • 29 0001

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Чрез Лукойл Русия упражнява натиск":

    Да упражнява голям натиск! Я погледни цените на горивата в европейските ни съседи и виж какъв голям натиск упражнява!
    Скоро ще се отървем от този натиск ама дали ще ни е хубаво?

    13:21 11.11.2025

  • 30 Перничанка

    6 2 Отговор
    Българите са толко корави, че могат и без Миньор Пк, следоватено💡, ще могат и без „Лукойл“ ! Каде викат: "баба знае 2 и 200", аз се плашим само, ако останем без секс!

    13:21 11.11.2025

  • 31 ВЕЛИНСКИ

    6 2 Отговор
    И В КОЙ СЪД ЩЕ НИ СЪДИ ТАЗИ ОТ ФИГ.1☝
    В ХАГА ПРИ АРЕМЕНСКИЯ ПОП...МЕШЕРЕТО...

    13:21 11.11.2025

  • 32 Тъкмо обратното е!

    7 4 Отговор
    Действията на Българското правителство са МНОГО ЗАКЪСНЕЛИ! България отдавна трябваше да направи това, което направиха Германия и Италия с активите на "Лукойл"! Само че там няма зависимости и Руски лобита, поради което те са ТАМ, а ние ТУК!

    13:22 11.11.2025

  • 33 Дон БАНКяЛоне

    3 0 Отговор
    playing Дон Корлеоне.🤔❤️🇧🇬

    13:22 11.11.2025

  • 34 Путин

    3 3 Отговор
    да издаде указ на Митрофанова за губернатор и да разпуска парламента и правителството!За народа,руски пенсии и заплати !

    13:23 11.11.2025

  • 35 Лукойл

    3 3 Отговор
    си отива,остава Альоша!

    13:25 11.11.2025

  • 36 Ха сега де...

    2 3 Отговор
    Българите поемали много рисков курс създавайки закон за особен управител на единствената в света петролна рафинерия работеща на загуба единствено с възможно най евтиния руски петрол и десетилетия наред не плаща никакви данъци в държавата

    Коментиран от #47

    13:25 11.11.2025

  • 37 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Токаев лети към Москва в момента. Очаква се УСА-Казастанския петрол през Новорусийск да е 100% руски

    13:26 11.11.2025

  • 38 Благодаря Президент Тръмп

    2 1 Отговор
    🇧🇬🇺🇸❤️Слава на Америка❤️🇺🇸🇧🇬

    13:26 11.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Алоооо

    4 3 Отговор
    Митрофусто, ами тя тази рафинерия си е строена с български пари. Не стига че ви я подари другаря Костов и толкова години я цоцате, ами и пак акъл давате. Ще строим комунизма ма! Ще правим НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!!! Ама после ще я подарим на Шиши и той ще я затрие, като всичко което е взел. Ще я продадем на скраб и нея!

    13:27 11.11.2025

  • 41 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Цената му ще е американска

    13:28 11.11.2025

  • 42 Мими Кучева

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай редовно да си плащаш вноските за кине фа, че може и за 20 секунди да ти вземат "заведението". Централна е апетитно място ...

    13:28 11.11.2025

  • 43 Цървул

    4 3 Отговор
    Някой има да си връща . Отделно , на кого му пука , че държавата ще бъде осъдена и ще плаща много милиарди . А може и това да е целта и после да си делнат от сумата . Да му мяза . Там има една възможност за пари - да не се пропуска .

    13:29 11.11.2025

  • 44 Бъдеще непрежалимо

    5 0 Отговор
    Населението на Българя са овце, а овчарите им са глъмави и празноглави, на където им заповядат, там ще заведат стадото. И да плачеш и да се смееш изходът е все курбан.

    13:30 11.11.2025

  • 45 Я гледай

    4 4 Отговор
    тази тета още ли се мота по нашенско..

    13:30 11.11.2025

  • 46 ха ха

    3 4 Отговор
    и в кой точно съд ще ще ни осъди раша, след като не признава никакви съдилища и договори. Първо има да плаща репарации на Украйна.

    13:31 11.11.2025

  • 47 Въпросче

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ха сега де...":

    Ха помисли ! Сега по-евтин петрол ли ще намери отнякъде ? И кога ще излезе на печалба ? Ама закраварските ибрици важното е да го откраднат И да го сервират на шефовете си от Алианса .

    13:32 11.11.2025

  • 48 И той вдигнал копито

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "България и българите мразят русия":

    Видял си българи в циганската си махала, черньо!

    Коментиран от #66

    13:33 11.11.2025

  • 49 Тома

    3 3 Отговор
    Българите правят това което им кажат господарите начело с дъртака сорос

    13:33 11.11.2025

  • 50 Гай Турий

    5 4 Отговор
    ГРОБарско ДПСарската намагнитена тулупска мафия ще ни вкара в престъпен криминален екшън с милиарди щети. За това ни предупреждава Митрофанова, престъпници и малоумници да не се занимават с Лукойл.

    13:34 11.11.2025

  • 51 Плaмен

    5 4 Отговор
    Елеонора-ненаситната казва това , което са заповядали орките от Кремъл .
    Блатушките 25 години не плащаха данъци , защото са на ,,загуба". :)
    Ние от 5 години им плащаме помощи за ток .
    АРЕ СТИГА !

    13:37 11.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Айдеееее

    8 4 Отговор
    Българския роб да отделя пари за съд и после да плаща обезщетение на Лукойл , защото боко , пиши шиши.и сие ......... нямало да платят , ако ги осъдели за тая далавера , щяла да плаща държавата !!!!!! А то една държава ?????

    Коментиран от #58

    13:37 11.11.2025

  • 54 Имаме големи ТИКВИ които ни

    5 1 Отговор
    УПРАВЛЯВАТ !!!

    13:39 11.11.2025

  • 55 Плaмен

    7 2 Отговор
    Мордофанова чу ли по ТАСС , че РуZия продава рафинерията в Сърбия ?

    13:39 11.11.2025

  • 56 Нали вече имаше статия днес

    2 2 Отговор
    Държавата България е раково образувание ?

    13:40 11.11.2025

  • 57 Адолф

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Никой на никого нищо не взема. Опитват се да направят така че рафинерията да работи и след 21 Ноември когато влизат в сила санкциите. Ама на тебе няма как да ти се обясни това, твърде сложно е за ограничените ти възможности.

    13:42 11.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В Грузия

    6 0 Отговор
    3 рафинерии до края на 2026. Вече пуснаха първата ... Аз ще им кажа какво ще стане. Грузия преди 3 седмици откри рафинерия в Кулеви. Русия и Грузия отново стават партньори след близо 20-годишен бойкот, но схемата е интересна. Няма плащания. Няма санкции. Доставка на петрол по тръба от север и бартерно връщане на горива а излишъка Грузия си го продава на който реши. Вероятно и на България. 170-180 души, експерти от Лукойл Бургас ще работят там. Така наречената "българска бригада" ! На супер заплати и уредено жилище .... А какво си мислят че е "национална сигурност" тея от ДАНС и МС само те си знаят. Супер модерна рафинерия в Кулеви ! ....Грузия има директна ЖП линия до Китай през Кавказ и Каспийско море а Китай пък с Русия. Грузия става хъб а ние лапаме мухите. И цикъла се затваря без никакви парични плащания и СУИФТ а само на бартерни схеми за стоки и чиста математика и то без мита и акцизи. Перфектната китайска схема. На юг пък има с Турция и към Сирия ..... Ние обаче до къде я докарахме се пита в задачата

    Коментиран от #69, #87

    13:44 11.11.2025

  • 60 Парок

    8 4 Отговор
    Изгонете я най-после Митрофановата путинска царкиня. Русия никога повече няюа да управлява България и ще трябва всички потоци към Москва да бъдат спрени завинаги.

    13:44 11.11.2025

  • 61 Мутрофанова

    7 1 Отговор
    Абе вие не знаете ли, че само Кремъл има право на мутренски подход !?

    13:45 11.11.2025

  • 62 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Мухлежи сме

    13:45 11.11.2025

  • 63 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "0001":

    Няма как да ги бъркаме. Те са двете лица на едно и също нещо. Без икономика няма политика, както и в обратния ред, без политика няма икономика. В нашият случай е доста притеснителна ситуацията защото имаме сериозни липси и в двете.

    13:46 11.11.2025

  • 64 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Чемодан-вокзал-Москва! Слуги тоже!

    13:46 11.11.2025

  • 65 Сзо

    4 1 Отговор
    Българските политици са факири в превръщането на печеливша ситуация в губеща.

    13:46 11.11.2025

  • 66 да ти yринирам на главата

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "И той вдигнал копито":

    Мълчи бе ,npocта руска амeбo!!

    Коментиран от #70

    13:47 11.11.2025

  • 67 Хелуийн Тайм е,

    2 1 Отговор
    Бостана обран.🤔❤️🇧🇬

    13:47 11.11.2025

  • 68 Вън!

    2 1 Отговор
    ВЪН МА!!!

    13:48 11.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ето го в цял ръст

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "да ти yринирам на главата":

    Продължаваш да си мислиш, че си в махалата! "Мислиш", естествено е условно.

    13:51 11.11.2025

  • 71 Димитър Георгиев

    7 3 Отговор
    Тая пък очилата слугиня на престъпниците в Кремъл,какво реве! Те са за международен трибунал,ама имат претенции,всеки ден убиват цивилни! Това трябва да спре!

    13:51 11.11.2025

  • 72 Ха, ха, ха

    2 1 Отговор
    Курсът е ясен!
    Комунисттитте вън!

    13:52 11.11.2025

  • 73 И защо пред ТАСС ?

    0 2 Отговор
    Явно никой български журналист не се е престрашил да и вземе интервю за да не му истине мястото след обаждане на глас със силен биртански акцент и да се окаже от утре безделник по всички правила на демокрацията.

    Коментиран от #76

    13:52 11.11.2025

  • 74 100 %-ов антитиквоч

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "шишо шопара":

    А какво се получи като 12 години не ходихме за гъби, а ходихме да гласуваме, имаш ли отговор ? Да те запозная ли с белгийските гъбари какво постигнаха ? 2 години "ходиха за гъби" и успяха чрез масово гъбарство да премахнат корупцията която им пречеше да са свободни и демократични ! А ние българите сме такива шушумиги, че за всяко нещастие намираме виновни други, но не и нашето разделение и пословична "умнотия" ! Няма да гласувам защото няма за кого, просто и разбираемо и няюа да съм виновен, че овцете са избрали поредния мафиот или мутра която им е обещала, че ще работи за тях !

    Коментиран от #101

    13:54 11.11.2025

  • 75 До Нали вече

    0 0 Отговор
    Даа, и ти просто рече да повториш една глупост !

    13:54 11.11.2025

  • 76 Така

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "И защо пред ТАСС ?":

    На Митрофанова трябва да и се запуши устата и на всички от които се излива руската отрова.

    13:54 11.11.2025

  • 77 Щом тази п@....

    0 1 Отговор
    .... ч@ заскимтя значи санкциите работят, и какво се занимава с нас?, да се разберат с техният "приятел" Тръмп, той налага санкциите.

    13:59 11.11.2025

  • 78 оня с коня

    4 2 Отговор
    ДОКОГА Руско мнение ще бъде публикувано за България?Ама ДругарЕ,45г РУСКО РОБСТВО СА отдавна в Историята и си имаме НОВА желязна завеса която ни отделя НЕ от "Прогнилия Запад",а от "Просперираща Русия"!

    Коментиран от #81

    14:00 11.11.2025

  • 79 аве

    2 2 Отговор
    Този на снимката кой беше?

    14:00 11.11.2025

  • 80 Мутрата

    2 2 Отговор
    Е загршжена, че няма да може да плаща вече чрез Лукойл на кремълските агенти у нас. Те също се тревожат.

    14:00 11.11.2025

  • 81 абе

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "оня с коня":

    Защо си губиш времето, а не идеш да четеш българските сайтове?

    14:01 11.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 България и българите мразят

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "България и българите мразят русия":

    злобни русофоборсуци кат теб
    дет мразят себе си

    Коментиран от #86

    14:04 11.11.2025

  • 84 Чиба ма борсук !

    3 2 Отговор
    Къш !

    Коментиран от #91

    14:04 11.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Митрофанова мута

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "България и българите мразят":

    Имате да връщате земите на волжките българи и да се извините за всичко що сте сторили и на дунавските българи.

    14:05 11.11.2025

  • 87 😁.........

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "В Грузия":

    Този фамозен пасквил който си изпльокъл в руското посолство ти го продиктуваха🤣

    Коментиран от #93

    14:05 11.11.2025

  • 88 Овце в кошара

    2 2 Отговор
    Митрофанче, здравей! Ти женска ли си, мъжка ли си? Кат та гледам горе на снимката ми приличаш на джедър Петолъчка! Ти от двете страни на Петолъчката ли си? Признай си! Кажи, не се срамувай: - Ти, кое си, Чyка или Сърпа на Петолъчката? Митрофанова, няма да забравим. По времето на Соца, ние Българите работехме със сърпове по полето, а Вие комунистите с петолъчки на челата ни гонехте с чyкове, да работиме усърдно!

    14:06 11.11.2025

  • 89 Ще внасяме горива от Турция и Грузия

    2 2 Отговор
    Територията България ще си стане баш буфер и фланг на НАТО.... Заведох ви в сърцето на Европа...
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    14:06 11.11.2025

  • 90 Чичак

    2 1 Отговор
    Веднаж да се освободите от това черно руско робство в България всеки ден ще е оразник

    14:06 11.11.2025

  • 91 Чиба бе русофоборсук !

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Чиба ма борсук !":

    оди на фронта доброволец да джафкаш срещу Мечока
    с заплата да дадеш за бункера

    Коментиран от #100, #102

    14:07 11.11.2025

  • 92 Аууу

    2 2 Отговор
    Тая какво прави в България. .Най добрия вариант на България е да си придобие нефтохим и да купува нефт от където е най изгодно.Такива Путински Тръмпски и евро г ейски санкци да си ги налагат на тях.

    14:08 11.11.2025

  • 93 Лесно се проверява мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "😁.........":

    Просто пишеш в гуглето "рафинерия в Кулеви"

    14:09 11.11.2025

  • 94 Комунистически ценности

    2 2 Отговор
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    Коментиран от #96, #98

    14:09 11.11.2025

  • 95 Сикс

    1 0 Отговор
    Закривай, да влязат синдиците

    14:12 11.11.2025

  • 96 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Комунистически ценности":

    Много точно!

    14:13 11.11.2025

  • 97 Бивш командир от Алкайда

    1 0 Отговор
    С трудно минало, атланте, демократ и приятел на Америка ши ни помага ....

    14:13 11.11.2025

  • 98 Ти луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Комунистически ценности":

    Талибанин атланте?

    14:14 11.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "100 %-ов антитиквоч":

    Тиквата и Прасето правят така, че такива като теб да не гласуват и те да си управляват. Има по-добър избор като гласуваш за по-макото зло.

    14:17 11.11.2025

  • 102 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Чиба бе русофоборсук !":

    Иди ти, аз живея добре в България, десния фар на колата ми струва повече от теб.

    14:17 11.11.2025

  • 103 Бургаският

    0 0 Отговор
    нефтен комплекс няма бъдеще ако работи само за българския пазар. Явно постепенно ще се преминава на директен внос на готови горива. По-скъпичко ще бъде, но след няколко месеца ще се установят новите вериги на доставки. Комбинатът в Бургас ще му ударят ключа.

    14:19 11.11.2025

