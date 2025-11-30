Новини
България »
Стара Загора »
В Стара Загора протестираха срещу руския посланик Елеонора Митрофанова

В Стара Загора протестираха срещу руския посланик Елеонора Митрофанова

30 Ноември, 2025 05:04, обновена 30 Ноември, 2025 04:49 876 43

  • елеонора митрофанова-
  • стара загора-
  • протест

Организаторите отмениха визитата й в града още преди дни, за да се избегнат провокации

В Стара Загора протестираха срещу руския посланик Елеонора Митрофанова - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Лошото време в Стара Загора не спря протеста в събота срещу руския посланик, предаде БНТ.

Въпреки отменената ѝ визита гражданите все пак излязоха на демонстрация срещу планираното посещение на Елеонора Митрофанова.

Протестиращите се събраха пред залата, в която дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

Темата на събитието беше "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще".

Организаторите отмениха визитата и още преди дни, за да се избегнат провокации, но недоволните граждани все пак дойдоха, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СИВ

    13 29 Отговор
    Крайно време е да се маха!

    Коментиран от #7, #20

    04:52 30.11.2025

  • 2 ПРо СИА.. АУТ

    5 33 Отговор
    как ниама д апротестират като ИЗТЕКЛИА МЕн ЗИС СМЪРДИ... СЛАВА УКРАИНЕ

    04:54 30.11.2025

  • 3 СМЪРтз а всиак 1 русхка СФИНИА

    8 29 Отговор
    минало, настояще и бъдеще".


    МмУХАХАХХАХАХАХАХАА..... на конгерса в МАСКВЕ 1988 е казано.. БЪЛГАРИ до 2030 не трибва д аиМА.... НЕ УСПИАХА сх лухите БЛАГОДАРЕНИЕ на.... НАсхите УКРАИНСКи БРАТИА и сестри.. СЛАВА УКРАИНЕ

    04:55 30.11.2025

  • 4 Факи неопровержими

    26 11 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец

    Коментиран от #9, #12, #17, #25, #37, #38

    05:03 30.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    28 7 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    05:04 30.11.2025

  • 6 Дари

    24 6 Отговор
    Събраха 15 урки и било протест.

    05:07 30.11.2025

  • 7 ВИС

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    И колко бяха протестиращите?
    23 ма или 32 ма

    05:09 30.11.2025

  • 8 ПО глупав

    21 9 Отговор
    ПРОТЕСТ не е възможен . Соросоидите се самозабравят . КАК може да забравиш КОЙ е освободил града ти , от 500 годишното ПРИСЪСТВИЕ на поробители .

    05:11 30.11.2025

  • 9 ПРо СИА приклу4и

    8 23 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    ДОЛНА Г НУСНА ПЛАТЕНА .. ЛЪГА ЛАИ НА ИНГИЛИЗКИ.. СЛАВА УКРАИНЕ ИСТИНСКИТЕ НИ БРТАИА

    Коментиран от #26

    05:11 30.11.2025

  • 10 Абсурдистан

    8 21 Отговор
    Мутрата на Путлер - вън от България!

    05:13 30.11.2025

  • 11 Сесесере

    3 13 Отговор
    Бабулята я достраша да се появи в Стара Загора, къде са руските слуги от ГЕРБ от областта !

    05:24 30.11.2025

  • 12 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    Да беше отишла в Стара Загора да им го каже.А?

    05:37 30.11.2025

  • 13 Аоо

    8 2 Отговор
    Заслужавате си да ви е.. бават прасета и тикви!

    05:41 30.11.2025

  • 14 вен серемос

    12 4 Отговор
    ПОЗОР! НАй-просташките предатели на България са соросоидите.Герб, ИТН, СДС, ППДБ, ДъПъСъ.Целият Български Народ е против извергите Бандеровци окраинци! Целият Български народ е против Бандеровска, Фашистка ОКРАИНА.Целият Български Народ е против наркомана Зелената еуглена/Зеленски.ВЪН Фашистите окраинци от България.За Митрофанова! За Путин! За Русия!

    Коментиран от #18

    05:42 30.11.2025

  • 15 нннн

    8 2 Отговор
    Пcиx.дecни протестираха...
    Абе, къде са санитарите?

    05:45 30.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе ти...

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    Наред ли си с главата?

    05:47 30.11.2025

  • 18 🤣......

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "вен серемос":

    По полека бе, ще се задавиш от злоба 🤣

    Коментиран от #23

    05:49 30.11.2025

  • 19 калина /алена

    8 1 Отговор
    За Митрофанова! За Русия! За Руския Народ! За Путин! ТАНАТОС за бандера/наркоман Зелената еуглена/Зеленски.Да живее Русия наша Освободителка от 500 години Турско Робство!!!

    Коментиран от #35

    05:49 30.11.2025

  • 20 Ажж

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    А пък аз прочетох, 15 бурки и май не съм видяла грешно. Влиянието на капалъ чарши в тази част на България е огромно.

    Коментиран от #22

    05:51 30.11.2025

  • 21 филип

    5 1 Отговор
    Да живее Русия! Да живее Митрофанова! За Путин! ТАНАТОС за Зелената еуглена!!!/миризливия пор/наркос/...Вън от България на пОра ОКРАИНА!!!

    05:53 30.11.2025

  • 22 Ажж

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ажж":

    Коментар ми беше за N 6

    05:55 30.11.2025

  • 23 ХАХАХА

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "🤣......":

    Е не е като теб да се задавя с бита сметана.🤭

    Коментиран от #28

    05:55 30.11.2025

  • 24 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Но най важното е кабзон да пее и крематорките в блатата да пушат 24/7.

    05:56 30.11.2025

  • 25 Калпазанин

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    Бой по копейката до като шава!

    Коментиран от #31

    05:58 30.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ще се задавиш....

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "ХАХАХА":

    Като ми го налапаш...

    Коментиран от #34

    05:59 30.11.2025

  • 29 гочето

    3 0 Отговор
    мяса да си неграмотен "бразилец"...

    06:00 30.11.2025

  • 30 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 4 Отговор
    А защо фалира задунайска и блатния им господар като са били толкова и развиващи тия 45г, другарю подлогович❗❗

    06:00 30.11.2025

  • 31 жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Калпазанин":

    май да искаш да ги биеш с език по сапа...

    06:01 30.11.2025

  • 32 жоро

    2 2 Отговор
    Пияния хермафродит трябва дъде натоварен в конски вагон на вокзала и пратен в салната джмахирия, заедно с копейките им продажни!

    06:02 30.11.2025

  • 33 боги

    3 0 Отговор
    скромен протест съставен от платени мангалоиди и няколко гладни украински бръмчалки

    06:03 30.11.2025

  • 34 Избърши си

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ще се задавиш....":

    paznpaния rъz и много не се обяснявай, niдал.

    06:08 30.11.2025

  • 35 Боби

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "калина /алена":

    Само забрави да вмъкнеш "Нас червеното знаме роди ни,ние сме на всеки километър"3955

    06:10 30.11.2025

  • 36 урко

    3 0 Отговор
    Имаше ли 5-6 протестиращи или съм надвишил бройката?

    06:11 30.11.2025

  • 37 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    1817-1864 г. - Русия води Кавказката война, последвана от Черкезкия геноцид (1864-1867) довел до прогонването на черкезите и насочването им към българските земи, а те стават башибозук.
    1828 г. - Русия обезоръжава българското опълчение, арестува водачите му и ги праща на Заточение в Сибир, където част от тях умират.
    1829 г. - Русия помага да се потуши Тракийското въстание и принуждават над 100 000 българи да напуснат родните си места, за да ги заселят в незаселените тогава територии на Кримския полуостров и източна Украйна.
    1861 г. - Георги Раковски издава брошурата си „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. Русия изисква от Сърбия и Влашко брошурата да бъде иззета и унищожена, а Първа българска легия в Белград да бъде разтурена.
    1861 г. - руския консул в Цариград – княз Лобанов издейства заточение на българските владици Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски в Диарбекир за три години, заради обявената независимост на Българската църква.
    1864 г. - граф Игнатиев протестира срещу чл. 10 от екзархийския ферман от 1870 г., открил пътя за присъединяването чрез плебисцит на македонските епархии към Българската 1872 г. По искане и заплахи на граф Игнатиев българските владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски са заточени в Измир.
    1872 г. - Руската църква и Вселенската патриаршия, която се поддава на натиска на граф Игнатиев, обявяват схизма против Българската църква.
    1872 г. - граф

    06:16 30.11.2025

  • 38 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факи неопровержими":

    1872 г. - граф Игнатиев след лична визита до султана отстранява Махмуд Недим паша, по чиято заповед до привременния български съвет в Ортакьой избира екзарх на основание на фермана.
    1873 г. - граф Игнатиев предлага на Турция Левски да се съди и от българи, на които казва, че съдят обикновен крадец, заради думите на Апостола: „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
    1876 г. - На Цариградската конференция за автономия на България никой не знае, че месеци преди това Русия и Австро-Унгария сключват тайното Райхщадско споразумение за поделяне на Балканите
    1877 г. - е подписана Будапещенската конвенция. Клаузите са: Русия не възпрепятства Австро-Унгария при анексиране на Босна и Херцеговина, Австро-Унгария не възпрепятства Русия при евентуална инвазия на Балканите. Двете империи се задължават да не допуснат образуване на голяма българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция, да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.
    1877 г. - руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически за конвенцията. Веднага започва совалка по саботиране на Цариградската конференция. Още на следващия ден е приет от султана и му гарантира, че Русия ще се застъпи за запазване на значителни територии на Османска империя на Балканите.
    Следва.

    06:18 30.11.2025

  • 39 Хм Хм

    4 1 Отговор
    1877-1878 г. на връх Шипка рамо до рамо с българските опълченци воювали войните от 35-ти Брянски и 36-ти Орловски полк. Състава на войските там е:
    1. Българското опълчение - (I, II, III, IV и V опълченски дружини) - редови състав 100% българи.
    2. 35-ти пехотен Брянски полк - в състава на IX пехотна дивизия, Кременчуг, Полтавска губерния - редови състав 100% украинци. Командир е полковник Александър Липински - полски произход.
    3. 36-и пехотен Орловски полк - в състава на IX пехотна дивизия, Кременчуг, Полтавска губерния - редови състав 100% украинци. Командир е полковник Густав Линдстрьом - финландски произход.
    1878 г. - на Берлинския конгрес, Русия взима от Румъния южна Бесарабия, като в замяна я компенсира с българската Добруджа. Руски войски не стъпват в Македония, защото Русия я е предвидила за Турция, както граф Игнатиев обещава на Цариградската конференция.
    1885 г. - България обявява Съединението, а Руската империя е единствената държава, която се противопоставя и провокира султана да въведе армията и да прекрати Съединението или най-малкото – да възрази официално, за да има повод Русия отново да вкара своите войски в България. Турция е заплашена от Англия и отказва.
    Следва.

    06:18 30.11.2025

  • 40 Саша Грей

    3 1 Отговор
    1885 г. - Русия принуждава верния си слуга Сърбия да ни нападне в гръб, след като е изтеглила целия офицерски състав още преди Съединението
    1886 г. - Русия организира преврат в България за сваляне на княз Батенберг и го и пращат към Русия. Стамболов като председател на Народното събрание прогонва превратаджиите. Руският императорски пратеник в България генерал Николай Каулбарс връчва нота на българските власти, с която настоява за освобождаване на арестуваните детронатори, отмяна на извънредното положение и отлагане на изборите за Велико народно събрание, което трябва да избере новия княз.
    1886 г. - След избора на Фердинанд, Русия скъсва дипломатически отношения с България за 10 години
    1888 г. – След нота на руския посланик в Цариград Александър Нелидов султанът обявява избора на Фердинанд за български княз за незаконен. Целта е князът да бъде принуден да абдикира и да бъде избран нов в съответствие с Берлинския договор (със съгласието на всички Велики сили), но австроунгарският външен министър Густав Калноки, поддържан от Средиземноморската антанта, блокира практическата реализация на този план.
    Следва.

    06:20 30.11.2025

  • 41 Саша Грей

    3 1 Отговор
    1889 г. - Руски убийци отравят Захари Стоянов. През 1978 г. по нареждане на ЦК на БКП е направена аутопсия, която отхвърля версията за руско отровителство.
    1895 г. - Платени от Русия убийци убиват Стамболов
    1903 г. - При избухването на Илинденско-Преображенското въстание Русия и Австро-Унгария, с ноти до българското правителство го принуждават да не се намесва в конфликта, съгласно Райхщадското и Будапещенското споразумения.
    1909 г. - Русия прехвърля турския дълг към България в размер на 82 милиона златни франка или 26 тона злато. Подписан е българо-руски протокол в Петербург, съгласно който България поема дълг към Русия в размер от 82 милиона лева, платими за 75 години при лихва от 4,75 %, без да се обвързва с гаранции и да отстъпва контролни права. Русия приема за основа 125-те млн., която сума изплаща пряко на Високата порта, като я приспада от турския дълг по контрибуциите от войната 1877 – 1878 г., дължими на Русия, и които не са изплащани от 1878 г.
    Източник - История на външния държавен дълг на България 1878 – 1990 г.
    1913 г. - Русия подкрепя Сърбия и Гърция да задържат окупираните български територии. Русия грубо и безцеремонно нарушава и не изпълнява подписаната от нея Военна конвенция с България от 1902 г. за защита срещу Австро-Унгария и Румъния, като подтиква и подпомага Румъния да удари в гръб България.
    Източник - Изследването на Андрей Тошев "Балканските войни" Том 2. Пловдив—София, Книгоиздателство „Хр. Г. Данов“, 1931 г.
    Следва.

    06:21 30.11.2025

  • 42 Саша Грей

    4 0 Отговор
    1915 г. - Русия напада вероломно България и бомбардира с кораби жилищните квартали на Варна.
    1916 г. - Русия извършва морски обстрел на град Балчик.
    1923 г. - СССР организира Септемврийското въстание.
    1925 г. - Агенти на СССР извършват атентат в църквата „Света Неделя“.
    1944 г. - СССР напада България, инсталира марионетно правителство и отнема целият резерв на Българската народна банка без никаква отчетност и без да съгласува нито едно свое действие с Политбюрото ЦК на БКП.
    1946 г. - Под давление на СССР е взето решение за отваряне на училища, в които да се преподава на новосъздадената македонска езикова норма и „македонска“ история през прочита на зараждащата се македонска историография.
    1959 г. - целият златен резерв на България е изнесен в Москва.
    Източник - Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. В четири части.
    Има още.

    06:22 30.11.2025

  • 43 Копейки крепостни,

    3 0 Отговор
    никой не ви ще прокажените кремлянски нацисти, на които се кланяте!

    06:29 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове