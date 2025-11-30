В Стара Загора протестираха срещу руския посланик Елеонора Митрофанова

Лошото време в Стара Загора не спря протеста в събота срещу руския посланик, предаде БНТ.
Въпреки отменената ѝ визита гражданите все пак излязоха на демонстрация срещу планираното посещение на Елеонора Митрофанова.
Протестиращите се събраха пред залата, в която дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.
Темата на събитието беше "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще".
Организаторите отмениха визитата и още преди дни, за да се избегнат провокации, но недоволните граждани все пак дойдоха, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.
Коментиран от #7, #20
04:52 30.11.2025
04:54 30.11.2025
04:55 30.11.2025
4 Факи неопровержими
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
7. Разви образователна, здравна, спортна система.
8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец
Коментиран от #9, #12, #17, #25, #37, #38
05:03 30.11.2025
05:04 30.11.2025
05:07 30.11.2025
До коментар #1 от "СИВ":И колко бяха протестиращите?
23 ма или 32 ма
05:09 30.11.2025
05:11 30.11.2025
9 ПРо СИА приклу4и
До коментар #4 от "Факи неопровержими":ДОЛНА Г НУСНА ПЛАТЕНА .. ЛЪГА ЛАИ НА ИНГИЛИЗКИ.. СЛАВА УКРАИНЕ ИСТИНСКИТЕ НИ БРТАИА
Коментиран от #26
05:11 30.11.2025
05:13 30.11.2025
05:24 30.11.2025
До коментар #4 от "Факи неопровержими":Да беше отишла в Стара Загора да им го каже.А?
05:37 30.11.2025
05:41 30.11.2025
Коментиран от #18
05:42 30.11.2025
Абе, къде са санитарите?
05:45 30.11.2025
До коментар #4 от "Факи неопровержими":Наред ли си с главата?
05:47 30.11.2025
До коментар #14 от "вен серемос":По полека бе, ще се задавиш от злоба 🤣
Коментиран от #23
05:49 30.11.2025
Коментиран от #35
05:49 30.11.2025
20 Ажж
До коментар #1 от "СИВ":А пък аз прочетох, 15 бурки и май не съм видяла грешно. Влиянието на капалъ чарши в тази част на България е огромно.
Коментиран от #22
05:51 30.11.2025
05:53 30.11.2025
22 Ажж
До коментар #20 от "Ажж":Коментар ми беше за N 6
05:55 30.11.2025
23 ХАХАХА
До коментар #18 от "🤣......":Е не е като теб да се задавя с бита сметана.🤭
Коментиран от #28
05:55 30.11.2025
05:56 30.11.2025
25 Калпазанин
До коментар #4 от "Факи неопровержими":Бой по копейката до като шава!
Коментиран от #31
05:58 30.11.2025
28 Ще се задавиш....
До коментар #23 от "ХАХАХА":Като ми го налапаш...
Коментиран от #34
05:59 30.11.2025
06:00 30.11.2025
06:00 30.11.2025
До коментар #25 от "Калпазанин":май да искаш да ги биеш с език по сапа...
06:01 30.11.2025
06:02 30.11.2025
06:03 30.11.2025
До коментар #28 от "Ще се задавиш....":paznpaния rъz и много не се обяснявай, niдал.
06:08 30.11.2025
35 Боби
До коментар #19 от "калина /алена":Само забрави да вмъкнеш "Нас червеното знаме роди ни,ние сме на всеки километър"3955
06:10 30.11.2025
06:11 30.11.2025
37 Хм Хм
До коментар #4 от "Факи неопровержими":1817-1864 г. - Русия води Кавказката война, последвана от Черкезкия геноцид (1864-1867) довел до прогонването на черкезите и насочването им към българските земи, а те стават башибозук.
1828 г. - Русия обезоръжава българското опълчение, арестува водачите му и ги праща на Заточение в Сибир, където част от тях умират.
1829 г. - Русия помага да се потуши Тракийското въстание и принуждават над 100 000 българи да напуснат родните си места, за да ги заселят в незаселените тогава територии на Кримския полуостров и източна Украйна.
1861 г. - Георги Раковски издава брошурата си „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. Русия изисква от Сърбия и Влашко брошурата да бъде иззета и унищожена, а Първа българска легия в Белград да бъде разтурена.
1861 г. - руския консул в Цариград – княз Лобанов издейства заточение на българските владици Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски в Диарбекир за три години, заради обявената независимост на Българската църква.
1864 г. - граф Игнатиев протестира срещу чл. 10 от екзархийския ферман от 1870 г., открил пътя за присъединяването чрез плебисцит на македонските епархии към Българската 1872 г. По искане и заплахи на граф Игнатиев българските владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски са заточени в Измир.
1872 г. - Руската църква и Вселенската патриаршия, която се поддава на натиска на граф Игнатиев, обявяват схизма против Българската църква.
1872 г. - граф
06:16 30.11.2025
38 Хм Хм
До коментар #4 от "Факи неопровержими":1872 г. - граф Игнатиев след лична визита до султана отстранява Махмуд Недим паша, по чиято заповед до привременния български съвет в Ортакьой избира екзарх на основание на фермана.
1873 г. - граф Игнатиев предлага на Турция Левски да се съди и от българи, на които казва, че съдят обикновен крадец, заради думите на Апостола: „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
1876 г. - На Цариградската конференция за автономия на България никой не знае, че месеци преди това Русия и Австро-Унгария сключват тайното Райхщадско споразумение за поделяне на Балканите
1877 г. - е подписана Будапещенската конвенция. Клаузите са: Русия не възпрепятства Австро-Унгария при анексиране на Босна и Херцеговина, Австро-Унгария не възпрепятства Русия при евентуална инвазия на Балканите. Двете империи се задължават да не допуснат образуване на голяма българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция, да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.
1877 г. - руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически за конвенцията. Веднага започва совалка по саботиране на Цариградската конференция. Още на следващия ден е приет от султана и му гарантира, че Русия ще се застъпи за запазване на значителни територии на Османска империя на Балканите.
Следва.
06:18 30.11.2025
39 Хм Хм
1. Българското опълчение - (I, II, III, IV и V опълченски дружини) - редови състав 100% българи.
2. 35-ти пехотен Брянски полк - в състава на IX пехотна дивизия, Кременчуг, Полтавска губерния - редови състав 100% украинци. Командир е полковник Александър Липински - полски произход.
3. 36-и пехотен Орловски полк - в състава на IX пехотна дивизия, Кременчуг, Полтавска губерния - редови състав 100% украинци. Командир е полковник Густав Линдстрьом - финландски произход.
1878 г. - на Берлинския конгрес, Русия взима от Румъния южна Бесарабия, като в замяна я компенсира с българската Добруджа. Руски войски не стъпват в Македония, защото Русия я е предвидила за Турция, както граф Игнатиев обещава на Цариградската конференция.
1885 г. - България обявява Съединението, а Руската империя е единствената държава, която се противопоставя и провокира султана да въведе армията и да прекрати Съединението или най-малкото – да възрази официално, за да има повод Русия отново да вкара своите войски в България. Турция е заплашена от Англия и отказва.
Следва.
06:18 30.11.2025
40 Саша Грей
1886 г. - Русия организира преврат в България за сваляне на княз Батенберг и го и пращат към Русия. Стамболов като председател на Народното събрание прогонва превратаджиите. Руският императорски пратеник в България генерал Николай Каулбарс връчва нота на българските власти, с която настоява за освобождаване на арестуваните детронатори, отмяна на извънредното положение и отлагане на изборите за Велико народно събрание, което трябва да избере новия княз.
1886 г. - След избора на Фердинанд, Русия скъсва дипломатически отношения с България за 10 години
1888 г. – След нота на руския посланик в Цариград Александър Нелидов султанът обявява избора на Фердинанд за български княз за незаконен. Целта е князът да бъде принуден да абдикира и да бъде избран нов в съответствие с Берлинския договор (със съгласието на всички Велики сили), но австроунгарският външен министър Густав Калноки, поддържан от Средиземноморската антанта, блокира практическата реализация на този план.
Следва.
06:20 30.11.2025
41 Саша Грей
1895 г. - Платени от Русия убийци убиват Стамболов
1903 г. - При избухването на Илинденско-Преображенското въстание Русия и Австро-Унгария, с ноти до българското правителство го принуждават да не се намесва в конфликта, съгласно Райхщадското и Будапещенското споразумения.
1909 г. - Русия прехвърля турския дълг към България в размер на 82 милиона златни франка или 26 тона злато. Подписан е българо-руски протокол в Петербург, съгласно който България поема дълг към Русия в размер от 82 милиона лева, платими за 75 години при лихва от 4,75 %, без да се обвързва с гаранции и да отстъпва контролни права. Русия приема за основа 125-те млн., която сума изплаща пряко на Високата порта, като я приспада от турския дълг по контрибуциите от войната 1877 – 1878 г., дължими на Русия, и които не са изплащани от 1878 г.
Източник - История на външния държавен дълг на България 1878 – 1990 г.
1913 г. - Русия подкрепя Сърбия и Гърция да задържат окупираните български територии. Русия грубо и безцеремонно нарушава и не изпълнява подписаната от нея Военна конвенция с България от 1902 г. за защита срещу Австро-Унгария и Румъния, като подтиква и подпомага Румъния да удари в гръб България.
Източник - Изследването на Андрей Тошев "Балканските войни" Том 2. Пловдив—София, Книгоиздателство „Хр. Г. Данов“, 1931 г.
Следва.
06:21 30.11.2025
42 Саша Грей
1916 г. - Русия извършва морски обстрел на град Балчик.
1923 г. - СССР организира Септемврийското въстание.
1925 г. - Агенти на СССР извършват атентат в църквата „Света Неделя“.
1944 г. - СССР напада България, инсталира марионетно правителство и отнема целият резерв на Българската народна банка без никаква отчетност и без да съгласува нито едно свое действие с Политбюрото ЦК на БКП.
1946 г. - Под давление на СССР е взето решение за отваряне на училища, в които да се преподава на новосъздадената македонска езикова норма и „македонска“ история през прочита на зараждащата се македонска историография.
1959 г. - целият златен резерв на България е изнесен в Москва.
Източник - Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. В четири части.
Има още.
06:22 30.11.2025
06:29 30.11.2025