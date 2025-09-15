Новини
Важните новини във ФАКТИ на 15.09.2025 г.

15 Септември, 2025 23:18 475 4

  • външно министерство-
  • боец-
  • мон-
  • поскъпване-
  • транспортна инфраструктура-
  • столипиново-
  • иван иванов-
  • румен радев-
  • елеонора митрофанова-
  • васил терзиев

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

МВнР привика посланик Митрофанова заради руските дронове над Полша

На 15 септември посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е извикана на среща в Министерството на външните работи във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша на 10 септември чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати. Това съобщават от пресцентъра на външното ни министерство.

Изясняват случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София

Полицията в София изяснява случай от следобедните часове на деня, при който членове на гражданско сдружение БОЕЦ са влезли в сградата на Областната управа в София, съобщи БНР.

Предлагат на училищата с едносменен режим да започват по-късно

„Винаги има някакви проблеми, но не може да започне учебната година, без училището да има директор. Учебната година във всяко едно учебно заведение не може да започне, без да е обезпечен учебният процес. Така че каквито и проблеми и затруднения да има, учебната година започна навсякъде с осигурени учители и с директори“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Експерти очакват поскъпване при храните от октомври

Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.

България и Полша с общи действия за развитие на цифровата и транспортна инфраструктура

България и Полша срещат еднакви проблеми, свързани с финансирането и модернизацията на държавните пощенски оператори. Това стана ясно по време на среща между заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерa и министър на цифровите въпроси на Полша Кшищоф Гавковски.

Вълчев в "Столипиново": Колкото по-рано включим децата в образователната система, по-успешно ще е приобщаването им

Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с екипите по Механизма за обхват в СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал „Столипиново“.

Регионалният министър иска оставката на шефа на ВиК-Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска оставката на Данаил Събевски като изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения във ВМЗ-Сопот

Президентът Румен Радев проведе среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов, съобщиха от президентската институция.

Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация

От посолството на Руската федерация потвърдиха, че посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското Министерство на външните работи, което протестира умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември.

Васил Терзиев: Денят на София-17 септември ще е присъствен за учениците

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне", предават от БТА.


