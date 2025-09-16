Новини
Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

16 Септември, 2025

  • делян пеевски-
  • дпс - ново начало

Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем, аз и моята парламентарна група

Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората - 1
Мария Атанасова

Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората. Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем, аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.

И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат — ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!

Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.

Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници, и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.

По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.

Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.

В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече — те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.

Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.

Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.

Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха — те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.

И ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО сме гарантът, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ту-туу

    91 1 Отговор
    Лъжеца /крадеца/ вика дръжте лъжеца /крадеца/ ха ха

    Коментиран от #53

    08:35 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    4 69 Отговор
    С Вас сме, г-н Пеевски!

    Коментиран от #65

    08:36 16.09.2025

  • 6 Я гле

    42 2 Отговор
    Обявява се срещу ЕС и НАТО!

    08:36 16.09.2025

  • 7 Памела Андерсън

    57 2 Отговор
    Браво бе, Делю хайдутине! Само ти си оригинал-спасител1 Оригинален като... Дерби Кола!

    08:37 16.09.2025

  • 8 Я се погледни в огледалото, какъв

    61 1 Отговор
    Чарли Кърк, какви пет лв. го гонят Узурпаторът на БГ кочината?

    08:37 16.09.2025

  • 9 Митко саллаков

    68 1 Отговор
    От както свят светува, мазното все отгоре плува.

    08:37 16.09.2025

  • 10 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    59 1 Отговор
    С "грижа" за хората !

    08:38 16.09.2025

  • 11 Гласове от зайчарника в Банкя

    55 1 Отговор
    Да ве да Бацо Месията вече 20 г "спасява" и лъже хората, кви ги дрънка брат Шишо😉

    08:39 16.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    44 5 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    08:40 16.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 в кратце

    3 10 Отговор
    Казано честно всичко ми е напред,тъй че спокойно си гледам навред.

    08:41 16.09.2025

  • 16 Коледа

    54 3 Отговор
    Бандитът на бандите, еничарът и родоотстъпник щял да ме защитава? Чиба смрад!

    08:41 16.09.2025

  • 17 Христо Иванов

    19 10 Отговор
    Мазно турско кафенце.... в скута....
    А Кирцата му викаше,, Диди....
    Ох, котьо....

    08:42 16.09.2025

  • 18 Ликвидатор

    31 2 Отговор
    Беленеее!!!

    08:43 16.09.2025

  • 19 жикои

    44 1 Отговор
    „Няма да позволим фалшиви спасители“ — казано от човек, който 20 години е част от проблема, не от решението.

    Когато медиите се превърнат в щит за властта, а не в глас за народа, тогава „истината“ става просто дума, която се ползва за прикриване на кражби.
    „Няма да позволим фалшиви спасители“ — казано от човек, който 20 години си дели плячката с другия „спасител“ свинята от Банкя, докато хората броят стотинки за вода, ток и лекарства.

    2те свини ГЕРБ и ДПС си разпределят министерства, медии, поръчки и постове — и после излизат пред камерите, за да говорят за „стабилност“.

    Това не е стабилност. Това е бетонна мафия, в която истината се залива с асфалт, а народът се държи в режим — на вода, на информация, на надежда.

    Когато един и същи кръг контролира и властта, и „опозицията“, и ефира, тогава изборите са просто театър, а „спасителите“ — актьори в сценарий, написан от същите, които крадат.

    Истинският спасител не идва с охрана и медийна армия. Той идва с памет, с гняв, и с народ, който вече не мълчи. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да прецени кои лъже и кои казва истината. Кого лъжете???

    08:43 16.09.2025

  • 20 ВЪЛКОРАК

    26 0 Отговор
    Шурунму е чел много постове за себе си. Я, каква хубава компилация като обръщение е сътворил. Кликата, охранените олигарси, тарикатлъците, борец за гражданските права и защита на не оправданите. Не е истина колко мазно и лицемерно!

    08:44 16.09.2025

  • 21 Българин

    5 39 Отговор
    Пеевски се разправи с натрапените ни от козяк шмекери и с това спечели народа и всички нормални хора! Много го мразят соросоидите, ама глас народен, глас Божи! Хората го уважават и почитат, а това че жълтопаветните риват срещу него, само показва, колко са жалки и безпомощни!

    Коментиран от #52

    08:44 16.09.2025

  • 22 Хибриден войн

    28 4 Отговор
    Определено, това обръщение е писано от специалист по хибридни атаки. Лошото е, че е прекалено дълго и езикът е твърде сложен на места, което го прави трудно смилаемо. Електоратът на ДПС Ново Начало не е аудиторията за това послание. Написано е със самочувствието на човек, който държи конците на много хора в българската политика и прави заявка за
    властта. Фалшивият спасител, за когото пише е самият той.

    08:44 16.09.2025

  • 23 Фен

    3 25 Отговор
    Ами дано фалшивият Радев да няма пак възможността да доведе фалшиви шмекери да управляват.

    08:45 16.09.2025

  • 24 въпрос

    26 3 Отговор
    Кой е този, който няма да позволи каквото и да било? Какъв е и къде се намира точно - тук или в Дубай? Има ли частна полиция този Кой и тя ли бие младите хора по протестите? С какви пари Кой плаща милионните си разходи след като присъства в списъка по глобалния закон Магнитски, следователно не може да се разплаща по банков път. Кешът откъде точно идва, че от декларациите изобщо не става ясно. Защо Кой поддържа правителството, след като уж е в опозиция? С какво Кой държи съдии и прокурори и им нарежда какво да правят? Какъв беше Нотариуса на Кой и и има ли връзка Кой с Осемте джуджета? Много въпроси, никакви отговори, но пък какви обещания само.

    08:47 16.09.2025

  • 25 Мфа

    24 2 Отговор
    Разрушителя на България нямало да разреши!!!
    Да се чудиш да плачеш ли да се смееш ли?

    08:48 16.09.2025

  • 26 Брутално, нали?

    26 2 Отговор
    Толерантността и безнаказаността към наглостта водят до тук! И той вече наистина си вярва!

    08:48 16.09.2025

  • 27 Мнение

    14 4 Отговор
    Всеки момент очакваме или Пеевски да арестува Борисов в Следствието или Борисов да направи поредната мизерия на Пеевски, включвайки ги го в поредния осъдителен списък.

    08:50 16.09.2025

  • 28 Факт

    18 1 Отговор
    За лошите, моралът на добрите хора е винаги съмнителен!

    08:50 16.09.2025

  • 29 Какво стана с милиардите от Шенгеня

    18 7 Отговор
    не виждаме намаляне на цени, нали фирмите щяли да пестят милиарди от Шенгеня премахването на границите? Май за българите останаха осъдените мигранти на Денков. Какво стана с еврозоната? Чакаме да станем богати? Май милиарди трябват за превъоръжаване, Сопот заеми? Нямало вода, имало пожари, чудовищно вдигане на цени, данъци, осигуровки, ток, вода, парно, административни такси, инфлация, дефицити, дълговеи спирали?
    От 2020 г. с 200% повишаване на банкови такси, нещо по въпроса ще се прави ли?
    За 2 г. напред прибраха печалбите на банките.
    Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН!
    Същите фалираха Българи 1997 г., същите фалират Еврогария 2025 г.
    Референдум и Оставка за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш.

    08:51 16.09.2025

  • 30 Тома

    27 1 Отговор
    Всяка втора дума на мамута е за хората.Защото хората забравиха кой окраде булгартабак и ктб .Също е в списъка магнитски за пране на пари

    08:51 16.09.2025

  • 31 Реалист

    7 19 Отговор
    За съжаление Фатмака през институцията на Президенството нанася много по-големи щети на България отколкото един откровен мафиот като Шиши. Радев е главата на Задкулисието в България и той работи с Мафията, чиято слуга стана още като вдигна болшевишкия юмрук, щедро заплатен от Васил Божков.

    08:52 16.09.2025

  • 32 Споко Българи, Политици като Делян

    22 3 Отговор
    Пеевски вече 35 години Ви обгрижват и обясняват как сте в Преход от Комунизъм към Капитализъм и докато Вие, Българските Граждани броите жълти стотинки да купите Хляб, същите Делян Пеевски и Бойко Методиев Борисов изнасят от България за Дубай милиони Кеш в пазарски торби?
    Все така Ви пазят да не Ви похитят "уроки" (и двамката носят червено конец на китката против "уроки), черни мисли, безводие и фалшиви пророци?
    Ай на здраве и за много години все така в шкафчето на Банкянския и в Банковата Сметка на феномена, политик и неговият създател Ахмед Доган?😁🇧🇬

    08:52 16.09.2025

  • 33 От чужбина

    22 1 Отговор
    А има ли някой който наистина да ти вярва? Вота е вече подменен, от твоята партиика. Ако не купувате гласове вероятно няма да влезете в с сбирщината дето я наричате парламент. Скрити се, защото си направил достатъчно бели, а рано или късно възмездието идва. Никой не те харесва. Защо ли? Ами какво си направил като депутат? Какво добро, положително за народа от теб? Каква ползата от теб? Народа вижда само ламтежа ти за власт.

    Коментиран от #40

    08:54 16.09.2025

  • 34 Чики-Рики

    9 1 Отговор
    Що не ходиш вече в Дубай,а?!

    08:54 16.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 нннн

    22 1 Отговор
    Ей Го! Втори Робин Худ! Индже войвода! Опора на бедните и нещастните.
    Някой знае ли колко е откраднало това чудовище? Слуховете са за 4-5 милиарда, ама хората обичат да преувеличават. Може да са само 3...

    Коментиран от #43

    08:55 16.09.2025

  • 38 селяк

    16 0 Отговор
    Kрадеца вика дръжте крадеца :Д ама докато има слепи офце да блеят те с такива ще е пълно

    08:56 16.09.2025

  • 39 Според КСъд 46%

    9 3 Отговор
    изборни нарушения в проверени секции. При 30% гласували си представете какви нелегални партизани обитават НС и делят гласове 10 партии.. Налагат еврошийт, не провеждат референдуми. Гавра Конституция. Безводие, пожари, чудовищно повишаване на цени. Нови избори трябват, а не еврошийт, превъоръжаване и осъдените мигранти на Шенгеня.

    08:58 16.09.2025

  • 40 Реалист

    3 14 Отговор

    До коментар #33 от "От чужбина":

    Фатмака отвори кутията на Пандора с машините на Мадуро- сега Пеевски и Променкаджиите на Фатмака плащат и взимат кодовете, влизат в парламента без да имат реални избиратели. МЕЧ и Величие бяха вкарани по същата схема.

    08:59 16.09.2025

  • 41 Анонимен

    3 1 Отговор
    Преживяхме "Демократите", ще преживеем и "Консерваторите"!

    08:59 16.09.2025

  • 42 От чужбина

    18 1 Отговор
    Я дай обяснения КАК беше назначен преди време за шеф на пристанище Варна! Как стана това, като не си имал образование за такава длъжност? Определено НЕ са те насилвали, сам си го поискал, и то много упорито, очевидно е. Е, а сега как да ти повярваме? Само малоумни могат да ти повярват. И само платени могат да гласуват за тебе.

    09:00 16.09.2025

  • 43 Серсемин

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    А може дори да е в дългове и да блъфира.

    09:02 16.09.2025

  • 44 Объркано Атлантиче

    14 1 Отговор
    "охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти "

    Президентът Тръмп обяви, че Джордж Сорос и цялата му мрежа ще бъдат разследвани по закона RICO.
    Той отбеляза, че Сорос стои зад финансирането, обучението и радикализацията на младите хора, подхранвайки терор и екстремизъм.

    RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Закон за въздействието на рекетьори и корупционни организации) e американски федерален закон, който налага наказания за престъпления, извършени като част от продължаваща престъпна организация, и позволява граждански искове за такива действия. Той е част от Закона за контрол на организираната престъпност.

    Това засяга България и започна голямото лицемерно преобуване. Гледайте (по финансирането на сорошките НПО) и ще разберете, КОИ хора и медии нямат място в управлението и обществото.

    09:02 16.09.2025

  • 45 гдфгфдг

    11 0 Отговор
    колко е убав пеевски метнал се е на майка си ирена кръстева та тя е самата прелест като нимфа е хехехе

    09:02 16.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Никой

    8 2 Отговор
    Да си полтик в най-бедната държава в Европа и да се надуваш. То - като със стар модел автомобил.

    09:03 16.09.2025

  • 48 Абсолютен Кошмар

    7 2 Отговор
    Лудият Гешев искаше да унищожи Пеевски по заповед на Бойко Методиев Борисов!
    А прокуратурата се правеше,че Гешев е нормален!
    Прокурорите са рептили!

    09:04 16.09.2025

  • 49 Вапцаров - Борисов

    4 2 Отговор
    9 септември - жълтопаважната върхушка разстрелва Никола Йонков Вапцаров, след 10 ноември 1989 издигна Бойко Борисов за министър-председател.

    09:06 16.09.2025

  • 50 Някой

    12 1 Отговор
    Леле, доживяхме този майцепродавец да иска да защити народа. Който многократно окраде и продължава да краде.

    09:06 16.09.2025

  • 51 Досадник

    12 1 Отговор
    Тия лафове аз няма да позволя, аз ще гарантирам, аз ще дам, са стриктно за електората на ДПС. Така приказват само автократите, не и нормалните политици, които признават демокрацията и законовия ред.

    09:08 16.09.2025

  • 52 Точно така

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Напълно съгласен. Пеевски се държи и действа като лидер,а не като баба. Борисов да се замисли за поведението си

    09:10 16.09.2025

  • 53 Ахмед Доган

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ту-туу":

    НАЙ ГОЛЕМИЯ КРАДЕЦ И ФАЛШИФИКАТОР, ЩЯЛ ДА НИ СПАСЯВА. ОЩЕ ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ БОКЛУК ЛЪЖЛИВ.

    09:11 16.09.2025

  • 54 Наглост без край!

    8 1 Отговор
    Така ли?! Че КОЙ си ти, та да позволяваш едно или друго в тази злочеста държава, паднала толкова ниско, че доказан и признат от Щатите и Великобритания корумпиран престъпник да се разпорежда със съдбините ни?! КОЙ си ти, туловище уродливо? Две неща българският народ никога няма да прости на комарджията от Мадрид - това, че вкара във властта дебелака Пеевски и знаковата мутра от подземния свят, престъпник от класа, крадец и бандит Бойко Методиев Болисов, познат и като Боко тикваат, и като агент Буда и като големия резил на България! Няма да стане твоята, туловище Дебеляново, няма да стане! Рано или късно този ограбен, изтерзан и измъчен народ ще се вдигне и ще ви помете и двамата, и теб, и слугата ти Боко от СИК - Банкя! Пък като много мислиш за хората, защо "позволи" така драстично да се вдигнат цените на тока, на овдата, на лекарствата, на всякакви такси, на всички хранителни продукти, на всичко?! Защо го позволи бе, Пеевския?! Нали "се грижиш за хората"! Докога, българи, докога ще търпим този позор и този срам? КОЙ може да отрече, че тези две омразни на цял народ персони - Боко и началникът му, дето тежи 190 кг., са най-черната страница не само в новата ни история? КОЙ можже да го отрече? Въпросът ми не се отнася към онзи грозен политически номад, дето пелтечи и нищо не му се разбира!

    09:13 16.09.2025

  • 55 Не разбира

    4 1 Отговор
    "беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога." Ся Шиши и компания на чия страна се извъртат? Такъв тюрлюгювеч бая отдавна не бях чел. Шиши плюе всички и в същата време, застава на страната на всички

    09:14 16.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мария Атанасова Мисиркова!?

    3 1 Отговор
    Айде Няма нужда ти да ни Отстояваш Правата!!!! Наглец!!

    09:17 16.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Браво патриот Пеевски!

    1 1 Отговор
    Истински защитник на България!

    09:18 16.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Джо

    2 1 Отговор
    Това е грухи

    09:19 16.09.2025

  • 63 капитан КОЗЛОВ

    1 0 Отговор
    ПОМНЯ КАК ЕДНО ПРАСЕНЦЕ КВИЧЕШЕ В ДУБАЙ - СТИГА ,РАЗБРАХ,ЩЕ ВЪРНА ПАРИТЕ....

    09:21 16.09.2025

  • 64 Ама

    1 0 Отговор
    те хората сами могат да преценят кой може да бъде годен за спасител и кой не .

    09:22 16.09.2025

  • 65 Ние не

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    А кои сте вие , че и на “Ви” му говорите на нещото, знам си че трябваше да не се връщам тук

    09:22 16.09.2025

  • 66 Този свинчо не познава турците,

    2 0 Отговор
    той играе със селски тарикати, но турците са като овцете, догановато ДПС отново ще ги сплоти, вече правят опити.

    09:23 16.09.2025

  • 67 България ще пребъде!

    1 0 Отговор
    По Ботевски - какви е деца раждала, ражда и сега, българска майка юнашка!
    Демек като Борисов и Пеевски!

    09:23 16.09.2025

  • 68 Българи!

    0 0 Отговор
    Този на снимкаат ще ни "спасява"! Не ви ли побиват тръпки, българи?!

    09:28 16.09.2025

  • 69 !!!

    1 0 Отговор
    Върви на амйка си иренкина, гадно, мазно и отвратително туловище! Ние не искаме ТИ да ни "спасяваш"! Искаме да пукнеш!

    09:30 16.09.2025

  • 70 Йзйдй

    0 0 Отговор
    Аз нищо не разбрах от тази объркана безсмислена фейсбук публикация която той не е писал щот няма такъв капацитет тоя феномен, няма ли да отслабване вече затлъстяването е вредно за здравето

    09:33 16.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ха ха ха този

    0 0 Отговор
    наистина ли не разбира, че е бита карта и вместо да се скрие, се вре под прожекторите (и шамарите)? Трябва да е много тъп, за да продължава да демонстрира арогантност, след като са го взели на мушка в Брюксел и Вашингтон...

    09:47 16.09.2025

