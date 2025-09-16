Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората. Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.
Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем, аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.
И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат — ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!
Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.
Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници, и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.
По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.
Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.
В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече — те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.
Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.
Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.
Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха — те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.
И ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО сме гарантът, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората.
2 ту-туу
5 Трол
6 Я гле
7 Памела Андерсън
8 Я се погледни в огледалото, какъв
9 Митко саллаков
10 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
11 Гласове от зайчарника в Банкя
13 оня с коня
15 в кратце
16 Коледа
17 Христо Иванов
А Кирцата му викаше,, Диди....
Ох, котьо....
18 Ликвидатор
19 жикои
Когато медиите се превърнат в щит за властта, а не в глас за народа, тогава „истината“ става просто дума, която се ползва за прикриване на кражби.
„Няма да позволим фалшиви спасители“ — казано от човек, който 20 години си дели плячката с другия „спасител“ свинята от Банкя, докато хората броят стотинки за вода, ток и лекарства.
2те свини ГЕРБ и ДПС си разпределят министерства, медии, поръчки и постове — и после излизат пред камерите, за да говорят за „стабилност“.
Това не е стабилност. Това е бетонна мафия, в която истината се залива с асфалт, а народът се държи в режим — на вода, на информация, на надежда.
Когато един и същи кръг контролира и властта, и „опозицията“, и ефира, тогава изборите са просто театър, а „спасителите“ — актьори в сценарий, написан от същите, които крадат.
Истинският спасител не идва с охрана и медийна армия. Той идва с памет, с гняв, и с народ, който вече не мълчи. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да прецени кои лъже и кои казва истината. Кого лъжете???
20 ВЪЛКОРАК
21 Българин
Коментиран от #52
22 Хибриден войн
властта. Фалшивият спасител, за когото пише е самият той.
23 Фен
24 въпрос
25 Мфа
Да се чудиш да плачеш ли да се смееш ли?
26 Брутално, нали?
27 Мнение
28 Факт
29 Какво стана с милиардите от Шенгеня
От 2020 г. с 200% повишаване на банкови такси, нещо по въпроса ще се прави ли?
За 2 г. напред прибраха печалбите на банките.
Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН!
Същите фалираха Българи 1997 г., същите фалират Еврогария 2025 г.
Референдум и Оставка за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш.
30 Тома
31 Реалист
32 Споко Българи, Политици като Делян
Все така Ви пазят да не Ви похитят "уроки" (и двамката носят червено конец на китката против "уроки), черни мисли, безводие и фалшиви пророци?
Ай на здраве и за много години все така в шкафчето на Банкянския и в Банковата Сметка на феномена, политик и неговият създател Ахмед Доган?😁🇧🇬
33 От чужбина
Коментиран от #40
34 Чики-Рики
37 нннн
Някой знае ли колко е откраднало това чудовище? Слуховете са за 4-5 милиарда, ама хората обичат да преувеличават. Може да са само 3...
Коментиран от #43
38 селяк
39 Според КСъд 46%
40 Реалист
До коментар #33 от "От чужбина":Фатмака отвори кутията на Пандора с машините на Мадуро- сега Пеевски и Променкаджиите на Фатмака плащат и взимат кодовете, влизат в парламента без да имат реални избиратели. МЕЧ и Величие бяха вкарани по същата схема.
41 Анонимен
42 От чужбина
43 Серсемин
До коментар #37 от "нннн":А може дори да е в дългове и да блъфира.
44 Объркано Атлантиче
Президентът Тръмп обяви, че Джордж Сорос и цялата му мрежа ще бъдат разследвани по закона RICO.
Той отбеляза, че Сорос стои зад финансирането, обучението и радикализацията на младите хора, подхранвайки терор и екстремизъм.
RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Закон за въздействието на рекетьори и корупционни организации) e американски федерален закон, който налага наказания за престъпления, извършени като част от продължаваща престъпна организация, и позволява граждански искове за такива действия. Той е част от Закона за контрол на организираната престъпност.
Това засяга България и започна голямото лицемерно преобуване. Гледайте (по финансирането на сорошките НПО) и ще разберете, КОИ хора и медии нямат място в управлението и обществото.
45 гдфгфдг
47 Никой
48 Абсолютен Кошмар
А прокуратурата се правеше,че Гешев е нормален!
Прокурорите са рептили!
49 Вапцаров - Борисов
50 Някой
51 Досадник
52 Точно така
До коментар #21 от "Българин":Напълно съгласен. Пеевски се държи и действа като лидер,а не като баба. Борисов да се замисли за поведението си
53 Ахмед Доган
До коментар #2 от "ту-туу":НАЙ ГОЛЕМИЯ КРАДЕЦ И ФАЛШИФИКАТОР, ЩЯЛ ДА НИ СПАСЯВА. ОЩЕ ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ БОКЛУК ЛЪЖЛИВ.
54 Наглост без край!
55 Не разбира
57 Мария Атанасова Мисиркова!?
60 Браво патриот Пеевски!
62 Джо
63 капитан КОЗЛОВ
64 Ама
65 Ние не
До коментар #5 от "Трол":А кои сте вие , че и на “Ви” му говорите на нещото, знам си че трябваше да не се връщам тук
66 Този свинчо не познава турците,
67 България ще пребъде!
Демек като Борисов и Пеевски!
68 Българи!
69 !!!
70 Йзйдй
76 Ха ха ха този
