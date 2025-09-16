Новини
България
Ивайло Вълчев: ЕС е в една системна криза

16 Септември, 2025 09:45 1 157 25

  • ивайло вълчев-
  • ес-
  • украйна

ЕС предлага "лепенка на охранителна фирма" вместо реална защита на Украйна, смята той

Ивайло Вълчев: ЕС е в една системна криза - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е изправен пред криза, която рядко се вижда на публичната сцена: докато светът се движи с ускорена скорост, Европа продължава да обсъжда, да договаря и да търси консенсус. На фона на войната в Украйна, недоверието между държавите членки и споровете за стратегическа автономност се усещат с всяка новина за провокации и разногласия. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ Ивайло Вълчев, член на Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите, избран от листите на "Има такъв народ".

"Европейският съюз е в една системна криза. Докато националните държави могат да вземат решения по-бързо, в Европа липсва ясно лидерство и посока", посочи Вълчев.

Той смята, че кризата не е ограничена само до отделни държави като Германия или Франция, а обхваща целия съюз, като липсата на единна политика се усеща особено ясно в контекста на конфликта в Украйна.

"Няма яснота дали Европа като цяло ще застане зад Украйна или отделни страни ще действат според личния си интерес", допълни Вълчев.

Европейският гражданин изпраща своя глас чрез изборите за Европейски парламент, но според Вълчев резултатът често остава необратим в политическата реалност:

"Изборът на гражданите не се отразява пряко в състава на Европейската комисия. Затова ролята на парламента е да накланя решенията на комисията в посока, която гражданите ще усетят."

Вълчев критикува и сделките между ЕС и САЩ:

"Америка подхожда прагматично – готова е да се договаря според своите интереси. Европа се опита да остане обединена, но вътрешните различия усложняват процеса."

По темата за Украйна, евродепутатът използва ярка метафора:

"Да обещаваш членство на Украйна, без да можеш да го осигуриш, е като да подариш лепенка на охранителна фирма за врата – ясно е, че някой наблюдава, но реалната защита липсва."

Според него, проблемите на ЕС са и организационни:

"Консенсусният модел затруднява бързите решения. Правото на вето гарантира защитата на всички страни, но забавя реакцията на съюза", обясни Вълчев.

Вътрешнополитическата ситуация в България също не го оставя безразличен:

"Българският политически живот напомня ситуация, в която различни кредитори идват и лепят лепенки на вратата. Вотове на недоверие се превръщат в рутинна практика, която следва външни програми за действие, а не национални интереси", смята той.

Ивайло Вълчев подчерта нуждата от ефективно управление и диалог с обществото:

"Управлението трябва да бъде сензитивно към случващото се и да показва, че чува гражданите. Европа и България са изправени пред сложни геополитически и вътрешнополитически предизвикателства, а ключът е ефективност, лидерство и последователни действия."


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с големия

    22 0 Отговор
    Знаете ли, че ако си загащите тениската в панталоните и панталоните в чорапите, хората спират да имат големи изисквания към Вас?

    09:46 16.09.2025

  • 2 мултигрупчо

    17 3 Отговор
    засрами се работнико на шиши

    09:46 16.09.2025

  • 3 Лора

    20 5 Отговор
    След като България е в ЕС ,то и тя по логика е в една системна криза.

    09:47 16.09.2025

  • 4 Дух

    18 8 Отговор
    европа е утайката на света сама се самоуби 🖤☠️
    Всъщност никога не е късно да скочиш от някоя висока сграда 🖤☠️😔

    Коментиран от #11, #16

    09:49 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    17 3 Отговор
    Чалгаря да бута правитеството у четвъртък дъ ни съ прой на ударен...че ще стои на скамейката...

    09:51 16.09.2025

  • 7 Как няма да е в криза,

    14 2 Отговор
    като все главочи като този се събраха да ни управляват!?

    09:55 16.09.2025

  • 8 Гай Турий

    17 4 Отговор
    Това сценаристче на дългия все още не е пораснал за да разбира световните проблеми, и наедно с цялата ционистка тиня, която е заляла еврейския съюз /ЕС/, в чиято банкова с-ма ни вкарват догодина и тоя живее в паралелна действителност, в свой съчинен свят по чужд античовешки, антибългарски и ненормален сценарий. Говори нелепости в повечето време.

    09:58 16.09.2025

  • 9 Левски

    12 2 Отговор
    С тия нехвелити "лидери", толкова. ЕС потъва.

    10:08 16.09.2025

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ДА , (ЕС) Е В ЕДНА СИСТЕМНА КРИЗА , НО ...................., КОЛКО ПОВЕЧЕ ЗАГНИВА ПО СЛАДЪК СТАВА (КАТО МУШМУЛАТА) ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #23

    10:09 16.09.2025

  • 11 Съвет

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дух":

    Ами скачай, що се мъчи още?!

    10:10 16.09.2025

  • 12 И тези ни управляват

    6 3 Отговор
    Германците стават като цигани миришат и нямат култура елементарна!

    10:12 16.09.2025

  • 13 Храни куче да те лае

    7 6 Отговор
    Плюеш по Европа, ама прибираш евро заплатката. Същия като Волгин.

    10:12 16.09.2025

  • 14 Бат Дилян Пе

    8 2 Отговор
    Яяяя един Зулус......повече мяза на бобър-предател....щото нали знаете "мъж който не си държи на думата, струва колкото въздуха над главата му" ! ПРЕДАТЕЛИ-ОСТАВКА

    10:16 16.09.2025

  • 15 Коко

    9 3 Отговор
    и това го казва "политик" , от действащото правителство?
    е, малко е фалшиво правителството на боко и шиши - ама все пак се води правителство.
    и точно то ни вкарва не само в еврозоната- която както вече всички знаем, е налконена дъска към национална катастрофа.
    това също правителство, ни вкра в групата на държави, коити искат открито да водят война с Русия!
    ами господине - помогнете на народът си - свалете и това правителство!

    10:16 16.09.2025

  • 16 1111

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дух":

    А ИТН са пишман политици!

    10:17 16.09.2025

  • 17 Лъжец си Вълчев от където и да те поглед

    13 3 Отговор
    Погледне човек, кукла на конци, купена коза! Вие от итн сте тотал щета!

    10:18 16.09.2025

  • 18 украйна не е украйна

    6 2 Отговор
    майдановци с субсидии, оръжия , пари , наемници живеят само за войната . след 3 години вече са наясно кое как се прави . бяха против референдумите . платиха скъпо . още има да плащат . на хоризонта пред тях какво има . много голяма линия на сво . много армии . лошо снабдени и подкрепени от самолети и дронове . какво могат да направят , ами нищо . логиката показва . нищо не правят .

    10:20 16.09.2025

  • 19 сара

    7 1 Отговор
    Един от артистите и статистите в ИТН.

    10:32 16.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емигрант

    1 5 Отговор
    Ето едно явно доказателство, че чалгарите са русофили под прикритие ! Самозабравиха се вече тези шарлатани от тази шайка на един антибългарин опростачил две поколения младежи ! Как тези шушумиги чалгопитеци вече се осмеляват и да дават акъл за ЕС как бил в криза, ха ха ха, хайде сега вече може да се очаква от тях и да поискат България да влезе в БРИКС и без това такива са намерения и на Борисов и Пеевски, че там те ще се чувстват най-сигурни да развиват корупцията си ! Няма котки и мишките танцуват !

    Коментиран от #25

    10:44 16.09.2025

  • 22 Новак

    1 3 Отговор
    Как няма да е в криза като е в ръцете на хора като теб, Андрей Слабаков(бивш), Волгин, Сенов, Рейнски, Одерски и тям подобни. Малко истински политици.
    Като не ти харесва и си безполезен, хвърляй пушката и бягай.

    Коментиран от #24

    10:46 16.09.2025

  • 23 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    по тая тъпа логика дай съвсем да скапеме ЕсеС-а та от благини да се неотървеме

    11:08 16.09.2025

  • 24 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Новак":

    и кой според теб е ИСТИНСКИ политик каята, мецолата или дори може би урсулата?

    11:14 16.09.2025

  • 25 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Емигрант":

    а защо само в БРИКС може да се асоцииране и към ШОС

    11:17 16.09.2025

