Ивайло Вълчев: ЕС е в една системна криза

Европейският съюз е изправен пред криза, която рядко се вижда на публичната сцена: докато светът се движи с ускорена скорост, Европа продължава да обсъжда, да договаря и да търси консенсус. На фона на войната в Украйна, недоверието между държавите членки и споровете за стратегическа автономност се усещат с всяка новина за провокации и разногласия. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ Ивайло Вълчев, член на Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите, избран от листите на "Има такъв народ".
"Европейският съюз е в една системна криза. Докато националните държави могат да вземат решения по-бързо, в Европа липсва ясно лидерство и посока", посочи Вълчев.
Той смята, че кризата не е ограничена само до отделни държави като Германия или Франция, а обхваща целия съюз, като липсата на единна политика се усеща особено ясно в контекста на конфликта в Украйна.
"Няма яснота дали Европа като цяло ще застане зад Украйна или отделни страни ще действат според личния си интерес", допълни Вълчев.
Европейският гражданин изпраща своя глас чрез изборите за Европейски парламент, но според Вълчев резултатът често остава необратим в политическата реалност:
"Изборът на гражданите не се отразява пряко в състава на Европейската комисия. Затова ролята на парламента е да накланя решенията на комисията в посока, която гражданите ще усетят."
Вълчев критикува и сделките между ЕС и САЩ:
"Америка подхожда прагматично – готова е да се договаря според своите интереси. Европа се опита да остане обединена, но вътрешните различия усложняват процеса."
По темата за Украйна, евродепутатът използва ярка метафора:
"Да обещаваш членство на Украйна, без да можеш да го осигуриш, е като да подариш лепенка на охранителна фирма за врата – ясно е, че някой наблюдава, но реалната защита липсва."
Според него, проблемите на ЕС са и организационни:
"Консенсусният модел затруднява бързите решения. Правото на вето гарантира защитата на всички страни, но забавя реакцията на съюза", обясни Вълчев.
Вътрешнополитическата ситуация в България също не го оставя безразличен:
"Българският политически живот напомня ситуация, в която различни кредитори идват и лепят лепенки на вратата. Вотове на недоверие се превръщат в рутинна практика, която следва външни програми за действие, а не национални интереси", смята той.
Ивайло Вълчев подчерта нуждата от ефективно управление и диалог с обществото:
"Управлението трябва да бъде сензитивно към случващото се и да показва, че чува гражданите. Европа и България са изправени пред сложни геополитически и вътрешнополитически предизвикателства, а ключът е ефективност, лидерство и последователни действия."
1 оня с големия
09:46 16.09.2025
2 мултигрупчо
09:46 16.09.2025
3 Лора
09:47 16.09.2025
4 Дух
Всъщност никога не е късно да скочиш от някоя висока сграда 🖤☠️😔
Коментиран от #11, #16
09:49 16.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 604
09:51 16.09.2025
7 Как няма да е в криза,
09:55 16.09.2025
8 Гай Турий
09:58 16.09.2025
9 Левски
10:08 16.09.2025
10 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #23
10:09 16.09.2025
11 Съвет
До коментар #4 от "Дух":Ами скачай, що се мъчи още?!
10:10 16.09.2025
12 И тези ни управляват
10:12 16.09.2025
13 Храни куче да те лае
10:12 16.09.2025
14 Бат Дилян Пе
10:16 16.09.2025
15 Коко
е, малко е фалшиво правителството на боко и шиши - ама все пак се води правителство.
и точно то ни вкарва не само в еврозоната- която както вече всички знаем, е налконена дъска към национална катастрофа.
това също правителство, ни вкра в групата на държави, коити искат открито да водят война с Русия!
ами господине - помогнете на народът си - свалете и това правителство!
10:16 16.09.2025
16 1111
До коментар #4 от "Дух":А ИТН са пишман политици!
10:17 16.09.2025
17 Лъжец си Вълчев от където и да те поглед
10:18 16.09.2025
18 украйна не е украйна
10:20 16.09.2025
19 сара
10:32 16.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Емигрант
Коментиран от #25
10:44 16.09.2025
22 Новак
Като не ти харесва и си безполезен, хвърляй пушката и бягай.
Коментиран от #24
10:46 16.09.2025
23 миме
До коментар #10 от "ЕДГАР КЕЙСИ":по тая тъпа логика дай съвсем да скапеме ЕсеС-а та от благини да се неотървеме
11:08 16.09.2025
24 миме
До коментар #22 от "Новак":и кой според теб е ИСТИНСКИ политик каята, мецолата или дори може би урсулата?
11:14 16.09.2025
25 миме
До коментар #21 от "Емигрант":а защо само в БРИКС може да се асоцииране и към ШОС
11:17 16.09.2025